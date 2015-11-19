Vine'da ilginç yenilik: videolar arası ses transferi

Mikroblog platformu Twitter'ın sahip olduğu popüler video platformu Vine, mobil tarafta ses odaklı önemli bir yenilik kazandı.

Vine'ın iOS ve Android uygulamalarına kısa süre içerisinde gelecek yeni güncellemesi, kişilerin bir video içerisindeki sesi alıp başka bir video içerisine aktarabilmesine imkan tanıyor. Bu sayede popüler videoların (Viral) sesleri başka video içerikler ile kolayca harmanlanabiliyor ve yeni altyapı aynı zamanda popüler ses kliplerini kullanan videoları tek bir merkez üzerinden gözler önüne de serebiliyor.

Özellik, Vine videolarının altına yerleştirilen "..." simgesinden ulaşılabilen "Bir ses remiksi yapın" seçeneği ile kullanılabiliyor. Süreç belirtildiği kadarıyla hem yeni çekilen hem de mevcut Vine videoları ile çalışıyor.

http://blog.vine.co/post/133481995996/remix-collaborate-and-listen