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Virgin Galactic, uzay turizmini bu yıl içerisinde başlatmayı hedefliyor

Richard Branson'un uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, önümüzdeki birkaç içerisinde ilk insanlı test uçuşlarına başlamayı hedefliyor. Şirket bu deneme öncesinde önemli bir görevi daha geride bıraktı
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uzay turizmi denilince akla gelen ilk şirketlerden olan Virgin Galactic, uzay turizmini bu yıl içerisinde resmen başlatmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2014 yılındaki bir pilotun hayatını kaybettiği talihsiz kazanın ardından artık yavaş yavaş normale dönen şirket, VSS Unity isimli uzay aracını geçtiğimiz günlerde bir kez daha başarılı bir şekilde test etti.

Virgin Galactic'in geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirdiği denemede VSS Unity, White Knight isimli taşıyıcı uçağıyla birlikte yaklaşık 15 bin kilometre yüksekliğe çıkarıldı. Sonrasında taşıyıcı uçağından ayrılan uzay aracı roket motorlarını çalıştırmadan Yeryüzü'ne başarılı bir şekilde dönüş yaptı ve inişini gerçekleştirdi. Unity ayrıca bu uçuş sırasında motorlarını çalıştırmadan çıkabileceği maksimum hıza yani Mach 0.9 (1080 km/saat) hızına kadar ulaştı.

Perşembe günü gerçekleşen bu deneme VSS Unity'nin yedinci test uçuşu oldu. Uzay aracı bundan önce en son geçtiğimiz Ağustos ayında yine benzer bir uçuşa çıkmış ve yine başarılı bir iniş gerçekleştirmişti.

SpaceShipTwo'nun yeniden elden geçirilmiş versiyonu olan VSS Unity henüz motorlarının çalıştığı gerçek bir deneme uçuşuna çıkmadı. Virgin Galactic'in roket motorlarını çalıştırdığı son deneme 2014'teki bir pilotun hayatını kaybettiği diğer bir pilotun ise ağır bir şekilde yaralandığı SpaceShipTwo göreviydi. Şirket bu kazanın ardından tam iki yıl boyunca yeniden bir uçuş için Federal Havacılık Kurulu'ndan izin alamamış ve uzay turizmi planlarında büyük bir darbe yemişti.

Bu yılın sonlarına doğru ilk uzay turizmi uçuşlarına resmen başlamayı hedefleyen şirket, VSS Unity'nin ilk insanlı alt yörünge test uçuşuna ise önümüzdeki Nisan ayında çıkacağını belirtiyor. Virgin Galactic'in bu tarihi denemesinde şirketin kurucusu olan Richard Branson da uzay aracının içerisinde olacak.

Virgin Galactic'in ikinci nesil uzay aracı VSS Unity, iki pilot ve altı uzay turisti olacak şekilde toplam 8 kişilik taşıma kapasitesine sahip. Alt yörünge dediğimiz bölgeye, yani Yeryüzü'nden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe çıkacak olan uzay aracı burada yolcularına yaklaşık 6 dakikalık bir yerçekimsiz ortam keyfi ve Dünya'yı uzaydan görme fırsatı sunacak. VSS Unity'den bir koltuk ayırmanın bedeliyse tam 250 bin dolar.

Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı ifadelere göre yüzlerce insan şimdiden uzaya çıkmak için yerlerini ayırtmış bile. Bunların arasında Stephen Hawking, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Justin Bieber gibi ünlü isimler de yer alıyor.

https://newatlas.com/virgin-galactic-transonic-test/52959/ Yorum Yaz
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scooting2563 1 yıl
bu uçakla tuvalete bile gidilmez
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StarSOzi 1 yıl
Kaynak gösterdiğiniz makalede 22.000 ft de bırakıldı diye yazıyor bu da 6 km yapıyor. Ama burada 15bin km yüksekliğe çıkarıldı diye yazmışsınız. Ben mi yanlış hesaplıyorum acaba :)
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V4LKyR 1 yıl
15 bin kilometre değil, 15 bin metredir o.
Kilometre olsa duramazsın.
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mekatronikteknisyeniyim 1 yıl
dünya düzdür diyenleri binip göndermek lazım
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sniper23 1 yıl mekatronikteknisyeniyim
mekatronikteknisyeniyim

dünya düzdür diyenleri binip göndermek lazım

"Uçağın camları kaplama, fotoşok!" diyebilirler


.
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OverClocK1ng 1 yıl
OLOR MO CONOM OZOYO GODOLMODO BO KORO
ciler,
normal vatandaşlar da uzaya gidince bakalım uzaya gidilmedi yerine ne diyecekler...
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