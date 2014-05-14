Virtuix Omni ile Oculus Rift'in Counter-Strike Global Offensive temelli yeni videosu yayınlandı

Kickstarter üzerinde toplamayı başardıkları bağış oranıyla birçok farklı geliştiriciyle ilham veren ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA gibi büyük kurumların dahi ilgisini çeken Virtuix Omni ve Oculus Rift, bu sefer Counter-Strike Global Offensive ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Kullanıcıları bünyesinde OLED ekranlar yer alan ve kafa hareketlerini algılayabilen Oculus Rift'le beraber oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen Virtuix Omni, giyilen özel ayakkabısıyla kişilerin yürüyüş hareketlerini tanımlayarak oyunlar içerisine aktarıyor ve gövde kemeriyle de stabil bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Uzun zamandır yapılan denemelerde de görüldüğü üzere sanal oyun deneyimini bir üst aşamaya taşıyan ikili, resmi Virtuix Omni YouTube kanalında yayınlanan son video da ise aksiyon tarafının en popüler oyunlarından Counter-Strike Global Offensive temelinde yapabildiklerini gözler önüne seriyor. Ön sipariş üzerinden satın alınabilen ürünlerden Virtuix Omni 499$, Oculus Rift (Geliştirme Kiti 2) ise 350$ fiyat etiketlerine sahip.

Yayınlanan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.geeky-gadgets.com/virtuix-omni-treadmill-and-oculus-rift-playing-counter-strike-video-14-05-2014/