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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virtuix Omni ile Oculus Rift'in Counter-Strike Global Offensive temelli yeni videosu yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Virtuix Omni ile Oculus Rift'in Counter-Strike Global Offensive temelli yeni videosu yayınlandı
Kickstarter üzerinde toplamayı başardıkları bağış oranıyla birçok farklı geliştiriciyle ilham veren ve Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA gibi büyük kurumların dahi ilgisini çeken Virtuix Omni ve Oculus Rift, bu sefer Counter-Strike Global Offensive ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Kullanıcıları bünyesinde OLED ekranlar yer alan ve kafa hareketlerini algılayabilen Oculus Rift'le beraber oyunların içerisine fiziksel olarak sokabilen Virtuix Omni, giyilen özel ayakkabısıyla kişilerin yürüyüş hareketlerini tanımlayarak oyunlar içerisine aktarıyor ve gövde kemeriyle de stabil bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Uzun zamandır yapılan denemelerde de görüldüğü üzere sanal oyun deneyimini bir üst aşamaya taşıyan ikili, resmi Virtuix Omni YouTube kanalında yayınlanan son video da ise aksiyon tarafının en popüler oyunlarından Counter-Strike Global Offensive temelinde yapabildiklerini gözler önüne seriyor. Ön sipariş üzerinden satın alınabilen ürünlerden Virtuix Omni 499$, Oculus Rift (Geliştirme Kiti 2) ise 350$ fiyat etiketlerine sahip.
Yayınlanan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.geeky-gadgets.com/virtuix-omni-treadmill-and-oculus-rift-playing-counter-strike-video-14-05-2014/ Yorum Yaz
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grafman09 5 yıl en beğenilen
İnternet kafelere bunlardan alıp, güzel bir counter turnuvası yapmak lazım, hem spor yapmış oluruz. :))
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ReDComrade 5 yıl
Çocukların evlerinde virtuixler, oculus riftler birbirleriyle oyun oynuyorlar birbirlerine sıkıyorlar şakalaşıyorlar
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MeMETH_ 5 yıl
10 yıl erken doğmuşuz... :)
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ReDComrade 5 yıl
Çocukların evlerinde virtuixler, oculus riftler birbirleriyle oyun oynuyorlar birbirlerine sıkıyorlar şakalaşıyorlar
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Gordon Gekko 5 yıl
nasıl çömelecekler nasıl pusacaklar :D
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Basteryus 5 yıl
Eğilme, zıplama gibi fonksiyonlar içinde çare bulmalılar ama bu haliyle bile gayet çekici bi ikili olmuş. Adventure oyunlarda gayet güzel gider. Bununla Myst oynamak vardı şimdi
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thinkwithbrain 5 yıl
hey gidi dust_2 ne hale gelmişin şehirli olmuşun iyice
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dr20mouse 5 yıl
Bence oculus rift fps oyunlarına uygun değil. Oculus rift ile en güzel similasyon yarış oyunları oynanır. Şahsen Oculus rift ile araba yarışı oyunu oynamak isterim.
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Gece772 5 yıl
Farklı eğlence türleri çıkıyor hayırlı olsun.
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seven44 5 yıl
ilginç
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grafman09 5 yıl en beğenilen
İnternet kafelere bunlardan alıp, güzel bir counter turnuvası yapmak lazım, hem spor yapmış oluruz. :))
1 Yanıt Yanıtla +6
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mehmedaltair 5 yıl grafman09
grafman09
İnternet kafelere bunlardan alıp, güzel bir counter turnuvası yapmak lazım, hem spor yapmış oluruz. :))

Bizim internet kafelerde küçük çocuklar kaos çıkarır hiç iyi bir fikir değil bence
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