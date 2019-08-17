Twitter özel mesajlara filtre özelliği getiriyor

Teknoloji Editörü
Sosyal medya hesabımızın olması ve burada kendi kişisel bilgilerimizi açık bir şekilde paylaşmamız bazen sorunlar yaşamamıza neden olabiliyor. Bunların başında da çevrimiçi taciz ve zorbalık geliyor. Mikro blog sitesi Twitter bu durumu en aza indirmek için yeni çözümler geliştirdiğini açıkladı.
Taciz içerikli mesajlar gizlenecekGünümüzde bazı sosyal medya platformları kötü niyetli yorumlar ve küfürleri engellemek için özel araçlar sunuyor. Ancak aynı şeyi DM olarak adlandırılan doğrudan mesajlaşmalar için söylemek mümkün değil. Eğer bu tip taciz mesajlarından muzdarip olan bir Twitter kullanıcısı iseniz, şirketin bu mesajları sizden gizleyecek yeni bir filtreleme yöntemini test ettiğini bilmeniz yararınıza olacaktır.
Twitter'ın DM bölümüne getireceği yeni filtreleme seçenekleri, bazı kelimeleri filtreleyerek, bu kelimeleri içeren mesajları görmenizi engelleyecek. Ancak bu mesajların tamamen gizlenmeyeceği ve istediğiniz takdirde ek mesajlar bölümünde bunlara ulaşabileceğinizi ve cevaplayabileceğinizi de unutmayın. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olması bekleniyor.
https://twitter.com/TwitterSupport/status/1162114957762150400 Yorum Yaz Paylaş Tweetle