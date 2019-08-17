Twitter özel mesajlara filtre özelliği getiriyor

Sosyal medya hesabımızın olması ve burada kendi kişisel bilgilerimizi açık bir şekilde paylaşmamız bazen sorunlar yaşamamıza neden olabiliyor. Bunların başında da çevrimiçi taciz ve zorbalık geliyor. Mikro blog sitesi Twitter bu durumu en aza indirmek için yeni çözümler geliştirdiğini açıkladı.

Taciz içerikli mesajlar gizlenecek

https://twitter.com/TwitterSupport/status/1162114957762150400

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Günümüzde bazı sosyal medya platformları kötü niyetli yorumlar ve küfürleri engellemek için özel araçlar sunuyor. Ancak aynı şeyiadlandırılan doğrudan mesajlaşmalar için söylemek mümkün değil. Eğer bu tip taciz mesajlarından muzdarip olan birkullanıcısı iseniz, şirketin bu mesajları sizden gizleyecek yeni bir filtreleme yöntemini test ettiğini bilmeniz yararınıza olacaktır.Twitter'ın DM bölümüne getireceği yeni filtreleme seçenekleri, bazı kelimeleri, bu kelimeleri içeren mesajları görmenizi engelleyecek. Ancak bu mesajların tamamenve istediğiniz takdirde ek mesajlar bölümünde bunlara ulaşabileceğinizi vede unutmayın. Yeni özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olması bekleniyor.