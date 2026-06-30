Xiaomi, Oppo ve Vivo sevkiyat hedeflerini yeniden düşürdü: %30'a varan kesinti

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Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo, yapay zeka odaklı bellek çipi krizinin derinleşmesiyle birlikte 2026 sevkiyat hedeflerini yeniden aşağı çekti. Şirketler, tedarik zincirindeki baskı nedeniyle üretim planlarında ikinci kez büyük çaplı revizyona gitti.

Xiaomi sevkiyat hedeflerini %30 düşürdü

Nikkei Asia’nın haberine göre Xiaomi, 2026 hedefini yaklaşık yüzde 30 azaltarak 95 milyon seviyesine düşürdü. Daha önce şirketin 180 milyon adetlik sevkiyat planını yaklaşık 70 milyon azaltabileceği konuşuluyordu. Oppo’nun sevkiyat beklentilerini yüzde 20’den fazla düşürdüğü, Vivo’nun ise yaklaşık yüzde 15’lik bir kesintiye gittiği belirtiliyor. Transsion’un da yılın başında hedeflerini 70 milyon adedin altına çektiği ifade edildi. Söz konusu kesintilerin özellikle orta ve giriş segment modeller ile yurt dışı pazarlarda yoğunlaştığı aktarılıyor.

Krizin merkezinde ise yapay zeka sistemlerine yönelik artan bellek talebi bulunuyor. Küresel DRAM üretiminin büyük bölümünü kontrol eden Samsung, SK Hynix ve Micron gibi şirketler, üretim kapasitelerini yapay zeka sunucuları ve veri merkezleri için kullanılan yüksek performanslı bellek çözümlerine kaydırıyor. Bu durum, tüketici elektroniği tarafında ciddi arz sıkıntılarına yol açıyor.

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Araştırma şirketleri büyük düşüş bekliyor

Araştırma şirketleri de sektör genelinde sert bir daralma beklendiğini belirtiyor. IDC, 2026 yılında küresel akıllı telefon sevkiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşeceğini öngörüyor. Counterpoint Research ise yüzde 12’lik bir gerileme bekliyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse sektör, 2013’ten bu yana en düşük sevkiyat hacmine gerilemiş olacak.

Çin pazarı da zayıflama sinyalleri veriyor. IDC verilerine göre ülkedeki akıllı telefon sevkiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,3 düşerek yaklaşık 69 milyon adede indi. Artan bellek ve bileşen maliyetlerinin üreticileri daha pahalı modellere yönelttiği, şirketlerin artık hacim yerine kârlılığı ön plana çıkardığı belirtiliyor.

Samsung’un bellek birimi ise mevcut kıtlığın en az 2027’ye kadar devam edebileceği uyarısında bulundu. Bazı üreticilerin şimdiden yıllar sonrasına yönelik bellek kapasitesi için anlaşmalar yaptığı ifade edilirken, analistler arz tarafındaki ilk ciddi rahatlamanın ancak 2027’nin sonlarına doğru görülebileceğini düşünüyor.

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Xiaomi, Oppo ve Vivo sevkiyat hedeflerini yeniden düşürdü

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