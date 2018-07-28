Vivo Nex'in üstten açılan kamerası şaşırtıcı bir dayanıklılık testinden geçti

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun çentiksiz ve tam ekranlı akıllı telefonu Vivo Nex teknoloji tutkunlarında oldukça heyecan yaratan bir tasarıma sahip. Yüksek ekran-gövde oranı sunan cihazın kamerası ise üstten açılır bir şekilde tasarlanmıştı. Yayınlanan bir video Vivo Nex'in bu üstten açılan kamerasının ne denli sağlam olduğunu ortaya koyuyor.

Vivo Nex'in sağlamlık testi oldukça ilgi çekti

Akıllı telefonlardaki hareketli mekanizmalara şimdiye kadar hiç sıcak yaklaşılmadı zira bu sistemlerin arıza çıkarma olasılıkları oldukça yüksek. Fakat akıllı telefonunda en yüksek ekran-gövde oranı sunmak isteyen şirket, selfie kamerasını Vivo Nex'in üst kısmına açılır kapanır bir şekilde monte ederek son derece şık bir telefon ortaya çıkarmış oldu.

Çentiksiz ve tam ekranlı bir akıllı telefona sahip olmak isteyen kullanıcılar ise bu kamera mekanizmasının ne denli sağlam olduğu konusunda soru işaretleri taşıyor. Zira cihaz cebimizdeyken kamerası yanlışlıkla açılabilir veya üzerine ağır bir şey koyulabilir. Bu durumda da cihazda hiç de hoş olmayan mekanizma sorunları veya kırılmalar meydana gelme ihtimali oldukça yüksek. Tabi bu biz kullanıcıların düşüncesi.

Vivo bu tip düşüncelere sahip olan kullanıcılar için oldukça enteresan bir sağlamlık testi videosu yayınladı. Videoda cam bir platform üzerine çıkan balerin, masaya yerleştirilmiş olan 8 adet Vivo Nex'in üzerinde bale yapıyor ve cihazlara en ufak bir zarar dahi gelmiyor. Lafı fazla uzatmadan sizi bu ilginç testle başbaşa bırakıyoruz.