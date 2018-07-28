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Vivo Nex'in üstten açılan kamerası şaşırtıcı bir dayanıklılık testinden geçti

Akıllı telefon tarihinin en yüksek ekran-gövde oranına sahip akıllı telefonu olan Vivo NEX'in üstten açılan kamerasının sağlamlığı oldukça ilginç bir şekilde test edildi.
10 ay
3,3b
1
8
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun çentiksiz ve tam ekranlı akıllı telefonu Vivo Nex teknoloji tutkunlarında oldukça heyecan yaratan bir tasarıma sahip. Yüksek ekran-gövde oranı sunan cihazın kamerası ise üstten açılır bir şekilde tasarlanmıştı. Yayınlanan bir video Vivo Nex'in bu üstten açılan kamerasının ne denli sağlam olduğunu ortaya koyuyor.

Vivo Nex'in sağlamlık testi oldukça ilgi çekti

Akıllı telefonlardaki hareketli mekanizmalara şimdiye kadar hiç sıcak yaklaşılmadı zira bu sistemlerin arıza çıkarma olasılıkları oldukça yüksek. Fakat akıllı telefonunda en yüksek ekran-gövde oranı sunmak isteyen şirket, selfie kamerasını Vivo Nex'in üst kısmına açılır kapanır bir şekilde monte ederek son derece şık bir telefon ortaya çıkarmış oldu.
Çentiksiz ve tam ekranlı bir akıllı telefona sahip olmak isteyen kullanıcılar ise bu kamera mekanizmasının ne denli sağlam olduğu konusunda soru işaretleri taşıyor. Zira cihaz cebimizdeyken kamerası yanlışlıkla açılabilir veya üzerine ağır bir şey koyulabilir. Bu durumda da cihazda hiç de hoş olmayan mekanizma sorunları veya kırılmalar meydana gelme ihtimali oldukça yüksek. Tabi bu biz kullanıcıların düşüncesi.
Vivo bu tip düşüncelere sahip olan kullanıcılar için oldukça enteresan bir sağlamlık testi videosu yayınladı. Videoda cam bir platform üzerine çıkan balerin, masaya yerleştirilmiş olan 8 adet Vivo Nex'in üzerinde bale yapıyor ve cihazlara en ufak bir zarar dahi gelmiyor. Lafı fazla uzatmadan sizi bu ilginç testle başbaşa bırakıyoruz.

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deniz_sea 10 ay en beğenilen
Güzel, farklı, etkileyici, akılda kalıcı bir reklam olmuş, sağlamlığına söylecek tek şey kamera geri kapanabildimi acaba? O kısım yok...
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DH Misafiri 9 ay
oppo find x testlerden geçemeyen telefon olmuş cok rahat tuzla buz olan bir telefon. Dün find x alacaktım test video larını izledim dayanıklılık sıfır. Vivo nex alacam kısmetse bir kaç güne
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kymelria 9 ay
Bi de geri kapanırken görseydik müthiş olurdu
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ergenius 9 ay
Çok güzel bir test olmuş. Ergenlerin saçma sapan çekiçli, lav silahlı testlerinden nefret ediyorum
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stalker(1979) 9 ay
Kamera öyle kaldı herhalde :) En sonda kapatmadılar :)
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tobepeople 10 ay
Fiyatı pahalı açıkçası 3000 TL olsaydı Türkiye fiyatı ile almayı düşüneceğim ilk cihazlardan birisi olurdu açıkçası. Ha o kadar paran var mı dersen, yok taksitle alırdık aylık 1000 gayme :D
Ama varya tam da istediğim gibi geri tuşu solda olan telefonlardanmış. Oppo Find X de güzeldi ama o da çok tuzlu.
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aycibin 10 ay
Saglamlik açısından güzel,tasarim yenilikçi ama testlerde goruntu kalitesi hakkinda pek iyi yorumlar yok
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mladenbmv 10 ay
güzel reklam yapmışlar gelecek sene çoğu model buna geçebilir.
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deniz_sea 10 ay en beğenilen
Güzel, farklı, etkileyici, akılda kalıcı bir reklam olmuş, sağlamlığına söylecek tek şey kamera geri kapanabildimi acaba? O kısım yok...
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