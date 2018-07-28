OneDrive'ın Android uygulaması artık parmak izi kilidini destekliyor

Günümüzde çoğu mobil cihaz, yetkisiz kişilerin izinsiz erişimini engellemek için parmak izi tarayıcısı ile geliyor. Ancak bu bir kez açıldığında telefonumuzun içeriğine kolayca erişilmesi gerektiği anlamına gelmez. Örneğin telefonlarımızı birilerine ödünç verdiğimiz durumlar olabilir ve doğal olarak içini kurcalamalarını istemeyiz.

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Sırf meraklı gözleri önlemek için ek güvenlik katmanı sunan bazı finansal veya not alma uygulamaları var. Android cihazınızda Microsoft’un OneDrive uygulamasını kullanıyorsanız yazılım devinin kısa süre önce yaptığı bir güncelleme sizi yakından ilgilendirebilir. Zira artık OneDrive uygulamasını kilitlemek için parmak izinizi kullanabilmeniz mümkün hale geldi.

PIN kodu yetmiyorsa biyometrik doğrulamaya geçin

Daha önce OneDrive kullanıcılara PIN kodu ile kilitleme imkanı sunmuştu, ancak PIN'inizin tahmin edilebileceği konusunda endişeleriniz varsa biyometrik kimlik doğrulama yöntemine geçiş yapabilirsiniz. Bu da herhangi bir kişinin, parmak izi koruması açılmış telefonunuzu eline alsa dahi OneDrive'daki içeriğe erişemeyeceği anlamına geliyor. Şu anda kullanılabilir durumda olan güncellemeyi Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.skydrive&hl=tr