Samsung Galaxy S24 Ultra, düşme ve çizilme testine tabi tutuldu: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, YouTube'da PBKreviews tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Testlerden başarıyla geçen telefon sağlamlığını ortaya koydu.

Galaxy S24 Ultra, Corning'in dayanıklılığıyla bilinen Gorilla Glass Armor cam ile geliyor. Corning, Gorilla Armor'un benzer alüminosilikat kaplama camlardan 4 kat daha fazla çizilmeye dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

Teste baktığımızda titanyum çerçevenin etkileyici bir çizilme direnci sergilediğini görüyoruz. Telefonun ekranı ise düşme testlerinde bazı zorluklarla karşılaştı. Bel hizasında gerçekleştirilen testlerde ekranın kenarında küçük çatlaklar oluşsa da ciddi bir hasar oluşmadı. Ekranın kavisli olmamasının sağlamlığa etkisinin olduğu görülüyor. Telefonun arka kapağında ise bir zarar oluşmadığı görülüyor.

Pixel 9 Pro tasarımı ayrıntılarıyla ortaya çıktı 12 sa. önce eklendi

Daha sonra telefonun üzerinde kum dökülerek çizilme performansı ölçüldü. Ekranında herhangi bir çizik oluşmayan telefon bu testten de başarıyla geçmeyi başardı. Tabiki bu sonuçlar gerçek hayatta telefonun ekranının hiç kırılmayacağı veya çizilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak telefonun dayanıklılık potansiyelini göstermesi açısından önemli.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S24 Ultra, düşme ve çizilme testine tabi tutuldu