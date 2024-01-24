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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra, düşme ve çizilme testine tabi tutuldu: İşte sonuçlar

    Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, YouTube'da PBKreviews tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Telefon nasıl performans gösterdi?
    Samsung Galaxy S24 Ultra, düşme ve çizilme testine tabi tutuldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, YouTube'da PBKreviews tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir dayanıklılık testine tabi tutuldu. Testlerden başarıyla geçen telefon sağlamlığını ortaya koydu.

    Galaxy S24 Ultra, Corning'in dayanıklılığıyla bilinen Gorilla Glass Armor cam ile geliyor. Corning, Gorilla Armor'un benzer alüminosilikat kaplama camlardan 4 kat daha fazla çizilmeye dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

    Teste baktığımızda titanyum çerçevenin etkileyici bir çizilme direnci sergilediğini görüyoruz. Telefonun ekranı ise düşme testlerinde bazı zorluklarla karşılaştı. Bel hizasında gerçekleştirilen testlerde ekranın kenarında küçük çatlaklar oluşsa da ciddi bir hasar oluşmadı. Ekranın kavisli olmamasının sağlamlığa etkisinin olduğu görülüyor. Telefonun arka kapağında ise bir zarar oluşmadığı görülüyor.

    Daha sonra telefonun üzerinde kum dökülerek çizilme performansı ölçüldü. Ekranında herhangi bir çizik oluşmayan telefon bu testten de başarıyla geçmeyi başardı. Tabiki bu sonuçlar gerçek hayatta telefonun ekranının hiç kırılmayacağı veya çizilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak telefonun dayanıklılık potansiyelini göstermesi açısından önemli.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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