Samsung Galaxy S24 Ultra, düşme ve çizilme testine tabi tutuldu: İşte sonuçlar

Galaxy S24 Ultra, Corning'in dayanıklılığıyla bilinen Gorilla Glass Armor cam ile geliyor. Corning, Gorilla Armor'un benzer alüminosilikat kaplama camlardan 4 kat daha fazla çizilmeye dayanıklı olduğunu iddia ediyor.
Teste baktığımızda titanyum çerçevenin etkileyici bir çizilme direnci sergilediğini görüyoruz. Telefonun ekranı ise düşme testlerinde bazı zorluklarla karşılaştı. Bel hizasında gerçekleştirilen testlerde ekranın kenarında küçük çatlaklar oluşsa da ciddi bir hasar oluşmadı. Ekranın kavisli olmamasının sağlamlığa etkisinin olduğu görülüyor. Telefonun arka kapağında ise bir zarar oluşmadığı görülüyor.
Daha sonra telefonun üzerinde kum dökülerek çizilme performansı ölçüldü. Ekranında herhangi bir çizik oluşmayan telefon bu testten de başarıyla geçmeyi başardı. Tabiki bu sonuçlar gerçek hayatta telefonun ekranının hiç kırılmayacağı veya çizilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak telefonun dayanıklılık potansiyelini göstermesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.