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Vivo, V15 Pro modeli için iki yeni video paylaştı

Vivo firmasının açılır kapanır ön kamera mekanizmasına sahip V15 ve V15 Pro modeleleri için meraklı bekleyiş devam ediyor. Firmanın resmi Facebook sayfasından iki yeni video paylaşıldı.
3 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Vivo, V15 Pro modeli için iki yeni video paylaştı
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Özellikle kamera konusunda kullanıcıların dikkatini çekecek olan V15 Pro modelinin tanıtılmasına bir haftadan az kaldı. Pek çok özelliği sızdırılan model için Vivo resmi Facebook sayfasından iki yeni video paylaşıldı. Bu videolar telefonun kamera özelliklerine dikkat çekiyor.

48 MP arka kamera

Vivo V15 Pro modeli üç sensörden oluşan arka kamera paketiyle birlikte gelecek. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kameralar ise 8 MP ve 5 MP sensörden oluşuyor. Yayınlanan ilk video akıllı telefonun arka kamera paketine yönelik.

32 MP açılır kapanır ön kamera

İkinci video ise cihazın 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası için hazırlanmış. Açılır kapanır yapıdaki bu ön kamera sayesinde akıllı telefonun ön kısmı tamamıyla ekrandan oluşuyor. Ayrıca ekran içerisinde parmak izi sensörü de içerdiği düşünülüyor.

Vivo V15 ve V15 Pro modelleri 20 Şubat tarihinde tanıtılacak. Vivo V15 Pro’nun öğrenilen diğer özellikleri ise 6.39 inç 1080 x 2316 Super AMOLED ekran, Snapdragon 675 yonga seti, 6/8 GB RAM, 128 GB depolama, 3700 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri lansman sonrasında öğrenebileceğiz.


https://www.gsmarena.com/official_teaser_highlights_vivo_v15s_48mp_triple_camera-news-35504.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 3 ay
Kağıt üstünde güzel görünüyor ama piyasaya oturup güven vermesi zaman alacak.
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Fenomenon 3 ay
adamlar cidden yapıyor. ama yine de mekanizmaya güvenip alır mıydım bilmiyorum.
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