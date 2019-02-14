Vivo, V15 Pro modeli için iki yeni video paylaştı

Özellikle kamera konusunda kullanıcıların dikkatini çekecek olan V15 Pro modelinin tanıtılmasına bir haftadan az kaldı. Pek çok özelliği sızdırılan model için Vivo resmi Facebook sayfasından iki yeni video paylaşıldı. Bu videolar telefonun kamera özelliklerine dikkat çekiyor.

48 MP arka kamera

Vivo V15 Pro modeli üç sensörden oluşan arka kamera paketiyle birlikte gelecek. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kameralar ise 8 MP ve 5 MP sensörden oluşuyor. Yayınlanan ilk video akıllı telefonun arka kamera paketine yönelik.

32 MP açılır kapanır ön kamera

İkinci video ise cihazın 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerası için hazırlanmış. Açılır kapanır yapıdaki bu ön kamera sayesinde akıllı telefonun ön kısmı tamamıyla ekrandan oluşuyor. Ayrıca ekran içerisinde parmak izi sensörü de içerdiği düşünülüyor.

Vivo V15 ve V15 Pro modelleri 20 Şubat tarihinde tanıtılacak. Vivo V15 Pro’nun öğrenilen diğer özellikleri ise 6.39 inç 1080 x 2316 Super AMOLED ekran, Snapdragon 675 yonga seti, 6/8 GB RAM, 128 GB depolama, 3700 mAh batarya olarak sıralanabiliyor. Detaylı bilgileri lansman sonrasında öğrenebileceğiz.

https://www.gsmarena.com/official_teaser_highlights_vivo_v15s_48mp_triple_camera-news-35504.php