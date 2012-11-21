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Vivo X1, inceliğinin yanında ses donanımıyla da dikkat çekiyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,1b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde Çin kaynaklı firmaların ardı ardına tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modelleri teknoloji gündeminin ilgisini çekiyor. Çinli BBK ise donanımı ile olmasa da ses özellikleriyle dikkat çeken Vivo X1 amiral gemisi akıllı telefon modelini satışa sundu.

Vivo X1 modeli 6.55mm kalınlığı ile de rakiplerinin arasından kolaylıkla sıyrılıyor. Modelde Tayvanlı MediaTek firmasının 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ve Cortex-A9 tabanlı MT6577T işlemcisi kullanılıyor. 4.7 inçlik IPS ekranda 960 x 540 piksel çözünürlük yer alırken, 2000mAh çıkarılamayan batarya ile ihtiyaç duyulan enerji sağlanıyor. 

Model, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 15GB Baidu depolama alanı, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 3.5mm kulaklık girişi, WCDMA 2100 3G modülü şeklinde diğer özelliklere sahip.

Modelin en dikkat çekici yanı ise yüksek ses kalitesi için adanmış özel yongalar kullanılması. Bunlar Cirrus Logic CS4398 dijital-analog çevirici yongası ve CS8422 örnekleme oranı çevirici yongası. Bu ikili genelde popüler Hi-Fi cihazları üreten firmalarda kullanılıyor ve ses performansını en üst noktaya taşıyor.

Ses performansını en iyi şekilde yansıtması için kutu içi kulaklık setleri de özenle seçilmiş. Kullanıcılar Beyerdynamic MMX 71 iE (20Hz-22kHz, 12?, 104dB) kulaklık setine standart olarak sahip olabiliyor. Bunun yanında BBK çevrimiçi mağazasından modeli satın alırken, AKG K420 veya Sennheiser CX215 kulaklık seti de tercih edilebiliyor.

Modelin perakende fiyatı 400$ civarında. 

http://shop.vivo.com.cn/goods.php?id=36 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar vivo x1 türkçeye nerde çevirebilirim bilgi verebilecek varmı(doğubank yapamıyor)
1 Yanıt Yanıtla
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complete_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar vivo x1 türkçeye nerde çevirebilirim bilgi verebilecek varmı(doğubank yapamıyor)

üzerinde ki room u değiştir,telefonu nerden kaç liraya aldın??
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Krone 7 yıl
Adamlara bak ne cihazlar yapıyorlar
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gageracer 7 yıl
youtube da bir videoda telefonda 720p çözünürlük olduğu ve android 4.0.4 olduğu söylenir.Kime inanayım?Bu arada bu telefonu Türkiye de satmak istesek, önümüze ne gibi zorluklar çıkabilir?Çinle zaten iş yapan birisi için çokta zor olmayacaktır diye düşünüyorum.Ya da Turkcell Vodafone gibi firmalar kendi ismini koyup direk bu tür güzel telefonları satsalar çok iyi olurdu onlar için.
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yildiray35 7 yıl
burada olsa ilk alacağım telefon olur benim için ses önemli.
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gunman233 7 yıl
Galaxy S1'de iyi kötü bir Wolfson kullanıp S2'de berbat ve sorunlu yamaha ses çipine geçen Samsung görsün. Gerçi S1 modelinde de voodoo kernel yükleyip ses kartının donanımsal özelliklerini serbest bırakmak gerekiyor, yoksa o da vasat altı, samsung iyi ayarlamış!
Bu saatten sonra Mp3 çalar mı satacaksınız ey teknoloji devleri? 30 dolarlık mp3 çalara koydukları ses işlemcisini 2000 liralık telefona koymuyorlar, müzik zevkimizin içine ediyorlar. Bu devirde ayrıca mp3 çalar taşımaz kimse kolay kolay, cep amfisiyle gezmek de zor aynı şekilde, line çıkışı yok zaten pek çok modelde o da sakat.
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aspirin_00 7 yıl
bunlara daha telefon denmez telebook desek yeri
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yildiray35 7 yıl
Audiophile Telefon tebrikler.
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bkadem 7 yıl
Ekranı 720p olmalıydı.
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$developer; 7 yıl
ayfon beşes olmuş
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engurlu 7 yıl
İphone 5 ten daha guzel oldugu kesin
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savinelli 7 yıl
haberi okurken şimdi bunu da iphone la kıyaslarlar, cihaz ile ilgili yorum yapmak yerine kulaktan dolma cehaletleriyle anca iphone a giydirip kendilerini tatmin ederler diyordum. bazı yorumlar beni hiç şaşırtmadı :)

bu arada telefon gerçekten güzel. o kadar ince bi kasaya 2000 mah batarya güzel olmuş. bataryanın çıkmaması ve şu ekran çözünürlüğü haricinde bi eksiği yok gözüküyo. tr de olsa ciddi alternatif olabilirmiş.
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