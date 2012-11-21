Vivo X1, inceliğinin yanında ses donanımıyla da dikkat çekiyor





Son dönemlerde Çin kaynaklı firmaların ardı ardına tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modelleri teknoloji gündeminin ilgisini çekiyor. Çinli BBK ise donanımı ile olmasa da ses özellikleriyle dikkat çeken Vivo X1 amiral gemisi akıllı telefon modelini satışa sundu.





Vivo X1 modeli 6.55mm kalınlığı ile de rakiplerinin arasından kolaylıkla sıyrılıyor. Modelde Tayvanlı MediaTek firmasının 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli ve Cortex-A9 tabanlı MT6577T işlemcisi kullanılıyor. 4.7 inçlik IPS ekranda 960 x 540 piksel çözünürlük yer alırken, 2000mAh çıkarılamayan batarya ile ihtiyaç duyulan enerji sağlanıyor.





Model, 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 15GB Baidu depolama alanı, 8MP arka kamera, 1.3MP ön kamera, Android 4.1 işletim sistemi, 3.5mm kulaklık girişi, WCDMA 2100 3G modülü şeklinde diğer özelliklere sahip.





Modelin en dikkat çekici yanı ise yüksek ses kalitesi için adanmış özel yongalar kullanılması. Bunlar Cirrus Logic CS4398 dijital-analog çevirici yongası ve CS8422 örnekleme oranı çevirici yongası. Bu ikili genelde popüler Hi-Fi cihazları üreten firmalarda kullanılıyor ve ses performansını en üst noktaya taşıyor.





Ses performansını en iyi şekilde yansıtması için kutu içi kulaklık setleri de özenle seçilmiş. Kullanıcılar Beyerdynamic MMX 71 iE (20Hz-22kHz, 12?, 104dB) kulaklık setine standart olarak sahip olabiliyor. Bunun yanında BBK çevrimiçi mağazasından modeli satın alırken, AKG K420 veya Sennheiser CX215 kulaklık seti de tercih edilebiliyor.





Modelin perakende fiyatı 400$ civarında.

http://shop.vivo.com.cn/goods.php?id=36