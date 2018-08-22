Vivo X23 resmi tanıtım videosu sızdırıldı

Vivo X23'ün resmi tanıtım videosu sızdırıldı. Sızdırılan video ile birlikte Vivo X23'ün sızdırılan tasarımları doğrulanmış oldu. Telefon arka tarafında çift kameraya sahip. Ön tarafında ise Vivo özçekim kamerası için V çentiğe yer vermiş. Videoda görüntülenen Vivo X23'ün arka ve ön yüzeyinde herhangi bir parmak izi tarayıcısının bulunmaması, telefonun ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geleceği ihtimallerini güçlendiriyor.

Vivo X23 özellikleri

Vivo X23 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2280 çözünürlüğünde ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun %91.2 oranında ekran kasa oranına sahip olması da beklentiler arasında. Cihaz gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci, performans için 2 x 2.0 GHz Kyro 360 çekirdeğine ve normal kullanım için ise 6 x 1.7 GHz Kyro 360 çekirdeğinden besleniyor. Ayrıca Vivo X23'ün 8 GB RAM'e ve 3500 mAh batarya ile geleceği sızdırıldı. Telefonun ne zaman tanıtılacağı ise hala belirsizliğini koruyor. Sızdırılan özelliklerin doğru olup olmadığını ise ancak telefon tanıtıldığı zaman kesinleşecek.





https://www.gsmarena.com/vivo_x23_shows_up_in_official_promo_video_confirms_the_vshaped_notch-news-32880.php