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Vivo Y19t ön kamera flaşı ile dikkat çekiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vivo Y19t ön kamera flaşı ile dikkat çekiyor
Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanına sahip X1 modelinin geliştiricisi Çinli Vivo, global olarak çok bilinmese de ilginç özelliklere sahip akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor.

Firmanın son ürünü olan Vivo Y19t akıllı telefonu bayanlara hitap etmesi nedeniyle 5MP çözünürlükteki ön kamerasının yanına bir de flaş eklemiş ve ön kamera ile de kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan tanımış. Arka 8MP çözünürlükteki kamera ise flaş bulundurmuyor.

Modelde 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanılırken, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, dual SIM desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemci, Android 4.2.1 işletim sistemi, Vivo kullanıcı arayüzü, 2000mAh batarya, şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model yaklaşık 190$ fiyat etiketiyle satışta bulunuyor.

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okan_cehapelioglu 6 yıl
arka kamerada flash var
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micropod 6 yıl
Arka kamerada flaş varmış neden burada yok olduğu yazılı anlamadım
vr-zone.com/...
Vivo Y19t specifications
1.2 GHz MediaTek MT6589 Chipset
4.5-inch qHD (960 x 540) IPS Display
1 GB RAM
8 MP Rear Camera, LED Flash
5 MP Front Camera, LED Flash
4 GB Internal Storage, Micro SD Card Slot
Dual SIM Support
7.4 mm thickness
2000 mAh Battery
Android 4.2.1 Jelly Bean
1 Yanıt Yanıtla +3
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QuRovix 6 yıl micropod
micropod

Arka kamerada flaş varmış neden burada yok olduğu yazılı anlamadım

vr-zone.com/...

Vivo Y19t specifications
1.2 GHz MediaTek MT6589 Chipset
4.5-inch qHD (960 x 540) IPS Display
1 GB RAM
8 MP Rear Camera, LED Flash
5 MP Front Camera, LED Flash
4 GB Internal Storage, Micro SD Card Slot
Dual SIM Support
7.4 mm thickness
2000 mAh Battery
Android 4.2.1 Jelly Bean


siteye göre ön ve arka kamerada flash var :)
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tunc-rıdvan 6 yıl
Arka kameranın altındaki açma-kapama tuşu değilmi
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Aarka kamera ile aynı çözünürlük olmadıkça kullanılmayağım
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orhanyıldız 6 yıl
Ön kamerayı bu zamana kadar hiç kullanmadım desem yeridir. :)
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memoseler 6 yıl
Çok güzel... Flaş değilde LED olsun. Lensi olmasın yani. Sadece yüzü aydınlatsın gözü oymasın. Bu sayede görüntülü görüşmelerde ve ön kamera fotoğraflarında inanılmaz bir kalite artışı olacaktır.
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trsr 6 yıl
çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum ben
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HectorBarbossa 6 yıl
Önde flaşı olması yaratıcı ama arkada neden yok onu hala anlayamadım.
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cemus 6 yıl
bence yazıda hata var 8 megapiksel kameranın altında nal kadar flash var eğer bu firma oraya sırf görüntü olsun diye bişey koyduysa zaten telefonun diğer geri kalanı ve göremediğimiz yerlerine daha kim bilir neler koymamıştır
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QuRovix 6 yıl
Fiyatı fena değil de bende flasha takıldım :)
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lordindarkness 6 yıl
Geceleri telefonun önünü çevirip fotoğraf çekerler artık. :)
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Zaidax 6 yıl
Raikirin
8MP in altındaki flash değil mi? Ya da flash var görüntüsü verilmiş.

Arkadaki flaş değilmiş ne olduğunu da anlayamadım bir şeye benzemiyor :D
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