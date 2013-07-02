Vivo Y19t ön kamera flaşı ile dikkat çekiyor

Haber Editörü
Bir dönem dünyanın en ince akıllı telefonu ünvanına sahip X1 modelinin geliştiricisi Çinli Vivo, global olarak çok bilinmese de ilginç özelliklere sahip akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor.
Firmanın son ürünü olan Vivo Y19t akıllı telefonu bayanlara hitap etmesi nedeniyle 5MP çözünürlükteki ön kamerasının yanına bir de flaş eklemiş ve ön kamera ile de kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan tanımış. Arka 8MP çözünürlükteki kamera ise flaş bulundurmuyor.
Modelde 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanılırken, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, dual SIM desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemci, Android 4.2.1 işletim sistemi, Vivo kullanıcı arayüzü, 2000mAh batarya, şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model yaklaşık 190$ fiyat etiketiyle satışta bulunuyor.
Firmanın son ürünü olan Vivo Y19t akıllı telefonu bayanlara hitap etmesi nedeniyle 5MP çözünürlükteki ön kamerasının yanına bir de flaş eklemiş ve ön kamera ile de kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan tanımış. Arka 8MP çözünürlükteki kamera ise flaş bulundurmuyor.
Modelde 4.5 inçlik 960x540 piksel çözünürlükte IPS ekran kullanılırken, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, dual SIM desteği, 1.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MediaTek MT6589 işlemci, Android 4.2.1 işletim sistemi, Vivo kullanıcı arayüzü, 2000mAh batarya, şeklinde diğer özellikleri mevcut. Model yaklaşık 190$ fiyat etiketiyle satışta bulunuyor.
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vr-zone.com/...
Vivo Y19t specifications
1.2 GHz MediaTek MT6589 Chipset
4.5-inch qHD (960 x 540) IPS Display
1 GB RAM
8 MP Rear Camera, LED Flash
5 MP Front Camera, LED Flash
4 GB Internal Storage, Micro SD Card Slot
Dual SIM Support
7.4 mm thickness
2000 mAh Battery
Android 4.2.1 Jelly Bean
siteye göre ön ve arka kamerada flash var :)
Arkadaki flaş değilmiş ne olduğunu da anlayamadım bir şeye benzemiyor :D