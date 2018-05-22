Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bu yılın başlarında sergilenen Apex Concept modelinde tanıklık ettiğimiz etkileyici teknolojilere sahip yeni bir akıllı telefon teaser'ı yayınladı.

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Şirket tarafından yayınlanan video, üst kısmında açılır kapanır selfie kamerası olan ve ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir akıllı telefonu gösteriyor. Vivo, 12 Haziran tarihinde Çin'in Şanghay şehrinde düzenleyeceği etkinlikte akıllı telefonu resmen tanıtacak.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü de var

Hatırlarsanız 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan konsept telefonda da bahsi geçen tüm bu yeniliklerin hayata geçirildiğini görmüştük. Bununla birlikte videodaki cihazın prototip versiyondan daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik özellikleri henüz onaylanmasa da, teaser videoda ekrana gömülü parmak izi sensörü ve çift arka kamera da gösteriliyor. Yani görünen o ki telefon oldukça iyi özelliklerle gelecek. Teaser'ın tamamını aşağıdaki video aracılığı ile izleyebilirsiniz.

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