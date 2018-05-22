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Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı

Çinli Vivo, MWC 2018'de prototipini sergilediği açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun yeni teaser videosunu yayınladı. İşte ön yüzü tamamen ekranla kaplı telefonun son görüntüleri.
1 yıl
6,9b
1
32
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı
Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, bu yılın başlarında sergilenen Apex Concept modelinde tanıklık ettiğimiz etkileyici teknolojilere sahip yeni bir akıllı telefon teaser'ı yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Mobileye'ın sürücüsüz aracı yapmaması gereken şeyi yaptı"
Şirket tarafından yayınlanan video, üst kısmında açılır kapanır selfie kamerası olan ve ön yüzü tamamen ekranla kaplı bir akıllı telefonu gösteriyor. Vivo, 12 Haziran tarihinde Çin'in Şanghay şehrinde düzenleyeceği etkinlikte akıllı telefonu resmen tanıtacak.
Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı

Ekrana gömülü parmak izi sensörü de var

Hatırlarsanız 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan konsept telefonda da bahsi geçen tüm bu yeniliklerin hayata geçirildiğini görmüştük. Bununla birlikte videodaki cihazın prototip versiyondan daha yuvarlak hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik özellikleri henüz onaylanmasa da, teaser videoda ekrana gömülü parmak izi sensörü ve çift arka kamera da gösteriliyor. Yani görünen o ki telefon oldukça iyi özelliklerle gelecek. Teaser'ın tamamını aşağıdaki video aracılığı ile izleyebilirsiniz.

youtube=https://www.youtube.com/watch?v=mmVGX2AuuEA Yorum Yaz
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KalemKolik 1 yıl aspirin_00
aspirin_00
açıkken yere düşme sonucu kamera mefta...

Yav he he

Düşünce çoğu mefta. Lg g6 düştü ekran mefta. Sende düşürme o zaman. Odamı üretenin suçu.
aspirin_00açıkken yere düşme sonucu kamera mefta...Yav he heDüşünce çoğu mefta. Lg g6 düştü ekran mefta. Sende düş...
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Slaved by makarna 1 yıl
Yine apllei kobyalamış Çinliler. Aplle aliorm cool oluorm kafam rahad
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rwo 1 yıl
çok akıllıca ekranın ortasına yamalık koyupta özellik diye millete satanlara onuda özellik sanıp peşinden koşanlara inat helal olsun adamlara yapmışlar.halbuki 3 tl ye siyah tesisat bantı alıp oraya yapıştır aynısı olur 5bin tl vermene gerek yok.
çok akıllıca ekranın ortasına yamalık koyupta özellik diye millete satanlara onuda özellik sanıp peşinden koşanlara inat helal olsun adamlara yapmışlar.halbuki ...
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DH Misafiri 11 ay
yav şu arka kamerayı hatta arka çift kamera ve fılaşla beraber ayrı bir paça olarak yapsalar güzel estedik bir menteşe sistemi ile öne doğru dönse hem ekstra kamera masrafındanda kurtulmus olurlar hem kaliteli arka kamerayı selfiye kamerası olarak kullanılabilecek bu kadar basit bir şeyi ben seneler önce düşüne bildiysem onlar neden düşünemedi diyecem ama muhtemelen benim düşünemediğim sebeplerden dolayı böyle birşey yapmıyorlar ama neden aceba
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MHEC 12 ay
alınır.
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XanthiN 12 ay
Hoş bir konsept
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Bay Robot 12 ay
Tasarım mükemmel gözüküyor ön taraftan.
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oguzhantezel92 12 ay
2 sene sonra muhabbetler:
Ya ben yazılımı güncelledim kameranın üssten çıkma hızı azaldı.
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saydin82 12 ay
merak buyurmayın o kameraya motoru koyan tork kontrolünüde koymuştur
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agent1453 12 ay
Biri beni gözetliyor diye düşündürmez.D
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YediGüzelAdam 1 yıl
Diyecekler ki bunun kamerası neden sürgülü ben tuşa tıkladığımda direk açılsın istiyorum. Uğraşamam pfff....
Bir kısmıda diyecekki kamerayı sürerken kamerayı kırdım çok dayanıksız yapmışlar... (Bu dediğim kişiler çelik konstrüksiyon olsa kıracak kişiler birçoğumuzun 10sene kullanacağı kulaklığı 1-6ay arasında farklı fantezilerle koparıp çok dayanıksız diyen kişiler)
Düştü kırıldı çok dayanıksızmış derler
Bence en mantıklı concept bu veya meizu Pro 7 PLUS ın arka ekran selfie durumu
Umarım Lenovo ve vivonun bu tasarımları tutar. Tam ekranı sony de görsem sanırım bir başka markaya geçmeyi düşünmem bile
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Tensi 1 yıl
Dizayn olarak cok hosuma gitti ama neden kameraya led flash eklememisler ki? Bir sonraki modelde eklerler artik. Bu arada koseden koseye ekran ozellikle minyon ve elleri kucuk insanlar icin cok onemli. Bir de gozlerde problem varsa mecburen buyuk ekran ariyor insan. Kalin cerceve kucuk ellerde tam bir eziyet oluyor. Tek elle telefon kullanmasi imkansiz gibi. Yani 1,95 ve basketbolcu eline sahip birisi ne geregi var diyebilir ama 1,60'lik insan icin bunlar onemli konular.
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karahuso 1 yıl
vallahi benim aklıma gelmişti..
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