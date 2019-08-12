Vivo iQOO Pro 5G'nin Snapdragon 855 Plus ile geleceği doğrulandı

Vivo, 22 Ağustos'ta iQOO Pro 5G olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Merakla beklenen cihazın Snapdragon 855 Plus ile geleceği doğrulandı. Yani bu güçlü işlemci ile piyasaya sürülen ilk modellerden biri olacak.

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iQOO Başkan Yardımcısı Feng Yufei, önceki açıklamalarında iQOO Pro 5G’nin daha iyi performans, daha iyi kameralar, gelişmiş pil ömrü, daha iyi oyun deneyimi ve etkileyici ses kalitesi sunacağını söyleyerek tansiyonu yükseltmişti.

Telefon bir fuarda ortaya çıktı

Akıllı telefon piyasadaki mevcut Vivo iQOO modeli gibi oyun odaklı bir cihaz olacak. iQOO Pro 5G daha önce ChinaJoy oyun ve dijital eğlence teknolojisi fuarında canlı olarak görüntülenmişti. Yukarıdaki fotoğrafta iQOO Ürün Müdürü'nün elinde görebilirsiniz.

https://www.weibo.com/6960161079/I1QzojqyD