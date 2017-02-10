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Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi

Alman otomobil devi Volkswagen ile Moskova’da bir araya gelen Vladimir Putin, emisyon skandalı yüzünden ciddi değer kaybı yaşayan üreticiye yardım etme sözü verdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi 2015 yılında Volkswagen’ın yüzlerce aracında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve global çaplı emisyon skandalı patlak vermişti. Olayın basına yansımasıyla büyük bir krizin içerisine sürüklenen marka milyonlarca dolar zarara ve daha da önemlisi ciddi imaj kaybına uğradı.
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Bu hafta içerisinde Volkswagen CEO’su Matthias Mueller ile toplantı düzenleyen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Alman otomobil devinin Rusya’daki faaliyetlerinin artması için yardım etme sözü verdi. Rus pazarındaki araçların yüzde 11'inin Volkswagen’a ait olduğunu dile getiren Putin, yaşanan zorlukları anladığını ve yardım etmek için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Halihazırda sunulan vergi ayrıcalıklarıyla zaten gerekli desteği gösteren hükümetin üretim hacminin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor. Rusya’da 6,800 doğrudan ve 50 bin dolaylı şekilde iş imkanı sunan Volkswagen, Moskova’nın 170 kilometre güney batısında bulunan Kaluga bölgesinde üretim yapıyor. Yakın zamanda şehirde yeni bir tesisi devreye alacak olan şirket,Rusya’ya gerçekleştirdiği 1.75 milyar avro yatırımla ciddi bir ekonomi hacmine sahip.

http://www.reuters.com/article/us-russia-germany-volkswagen-idUSKBN15N1NN Yorum Yaz
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zero fear 2 yıl en beğenilen
Putin kardeşim çağrını aldım güçlü bir Volkswagen için bende varım Esad kardeşim sende var mısın?
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Şimdi meşazı alma sırası Erdoğan'da
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K E N 2 yıl
Nasıl bir imaj kaybı olduysa satışlarda hep ilk 3'de. Ozon tabakası, küresel ısınma kimsenin umurunda değil ki. =)
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stalker(1979) 2 yıl
Ruslar önce lada'ya yardım etsin. Volkswagen zaten zengin bir firma?
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Kaiser75 2 yıl
1.6 tsi yapsalar daha iyi. habire motor hacmi ile uğraşıp durmazlar belki
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jimhendrix 2 yıl
1.5 tidiayı iptal edip madur moduna girmişler, kandırıldılar galiba.
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Xeblion 2 yıl
Bizim dünya lideri destek vermezse işleri çok zor
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Musty3535123 2 yıl
yardımda nasıl bir yardım ? napıcakmış putin bedava gaz mı vericekmiş ? haberlere birde yorum katsanız güzel olur. misal en alta ''bu şekilde vw moskova dan vergi indirimi alması muhtemel'' gibi bir ekleme olabilir. tabi yardımın içeriğini öğrenmek haber yapanın işi.
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Mastertheweb 2 yıl
Turkiyede hic etkilemedi cunku toplumun cevre bilinci zayif
Ancak avrupada imajı ve satislari bayagi etkilendi
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cem1907 2 yıl
ulkemizde tek kurus yatirimi olmayan vw rusya da yatirim yapiyor ama bize gelince hicbise yok hyundai toyota fiat unuttugum markalar da olabilir en azindan bizde yatirim yaptilar
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kadirirdem 2 yıl
bizim ülkede vw in bize yardım etmesi lazım deli gibi satışları var.
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M.Parolo 2 yıl
SEN önce ladaya sahip çıkta sonra vw 'ne yardım edersin.
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yec44 2 yıl
ww tüm rus sanayiinden daha büyük. putin adam olsa kendi markasını olusturur,
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