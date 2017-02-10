Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi

Volkswagen’ın yüzlerce aracında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve global çaplı emisyon skandalı patlak vermişti. Olayın basına yansımasıyla büyük bir Hatırlayacağınız gibi 2015 yılında’ın yüzlerce aracındakullandığı ortaya çıkmış ve global çaplıpatlak vermişti. Olayın basına yansımasıyla büyük bir krizin içerisine sürüklenen marka milyonlarca dolar zarara ve daha da önemlisi ciddi imaj kaybına uğradı.

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Halihazırda sunulan vergi ayrıcalıklarıyla zaten gerekli desteği gösteren hükümetin üretim hacminin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor. Rusya’da 6,800 doğrudan ve 50 bin dolaylı şekilde iş imkanı sunan Volkswagen, Moskova’nın 170 kilometre güney batısında bulunan Kaluga bölgesinde üretim yapıyor. Yakın zamanda şehirde yeni bir tesisi devreye alacak olan şirket,Rusya’ya gerçekleştirdiği 1.75 milyar avro yatırımla ciddi bir ekonomi hacmine sahip.

http://www.reuters.com/article/us-russia-germany-volkswagen-idUSKBN15N1NN

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Bu hafta içerisinde Volkswagen CEO’suile toplantı düzenleyen Rusya devlet başkanı, Alman otomobil devinin Rusya’daki faaliyetlerinin artması içinverdi. Rus pazarındaki araçların'inin Volkswagen’a ait olduğunu dile getiren Putin, yaşanan zorlukları anladığını ve yardım etmek için hazır olduklarını sözlerine ekledi.