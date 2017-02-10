Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi

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Hatırlayacağınız gibi 2015 yılında Volkswagen’ın yüzlerce aracında hileli yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve global çaplı emisyon skandalı patlak vermişti. Olayın basına yansımasıyla büyük bir krizin içerisine sürüklenen marka milyonlarca dolar zarara ve daha da önemlisi ciddi imaj kaybına uğradı.Ayrıca Bkz. "Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı"
Bu hafta içerisinde Volkswagen CEO’su Matthias Mueller ile toplantı düzenleyen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Alman otomobil devinin Rusya’daki faaliyetlerinin artması için yardım etme sözü verdi. Rus pazarındaki araçların yüzde 11'inin Volkswagen’a ait olduğunu dile getiren Putin, yaşanan zorlukları anladığını ve yardım etmek için hazır olduklarını sözlerine ekledi.
Halihazırda sunulan vergi ayrıcalıklarıyla zaten gerekli desteği gösteren hükümetin üretim hacminin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için bazı düzenlemeler yapabileceği belirtiliyor. Rusya’da 6,800 doğrudan ve 50 bin dolaylı şekilde iş imkanı sunan Volkswagen, Moskova’nın 170 kilometre güney batısında bulunan Kaluga bölgesinde üretim yapıyor. Yakın zamanda şehirde yeni bir tesisi devreye alacak olan şirket,Rusya’ya gerçekleştirdiği 1.75 milyar avro yatırımla ciddi bir ekonomi hacmine sahip.
http://www.reuters.com/article/us-russia-germany-volkswagen-idUSKBN15N1NN Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak avrupada imajı ve satislari bayagi etkilendi
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