Vodafone, Ramazan'a özel iPhone ve iPad uygulamasını yayınladı

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Ülkemizin önemli operatörlerinden Vodafone Türkiye, Ramazan ayında da önemli bir ihtiyacı karşılayan yenilikçi bir uygulamayı, iPhone veya iPad kullanan abonelerinin hizmetine sundu.
Geliştirilen uygulama ile namaz, iftar ve sahur saatlerini görmek mümkün olduğu gibi, bu saatler için alarm ayarlaması da yapılabiliyor. Uygulama, lokasyon bilgilerini kullanarak telefonda bu saatlerin otomatik bir şekilde ayarlanmasını sağlıyor. İftar, sahur veya namaz vakitleri için geriye sayım yapılabiliyor. Ayrıca dijital pusula ile kıble yönü tespit edilebiliyor.
Yeni uygulama ile ilgili bir açıklama yapan Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimlerinden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt şunları söyledi:
"Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin kayıtsız şartsız memnuniyeti için uzun dönemli ihtiyaçlarının yanı sıra dönemsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ramazan ayında abonelerimizin en önemli ihtiyaçları arasında imsak ve iftar vakitlerini kaçırmamak yer alıyor. Yeni iPhone ve iPad uygulamamız bu ihtiyaca mükemmel bir şekilde yanıt verdiği gibi, sunduğu geri sayım özelliğiyle abonelerimize günlük programlarını düzenleme olanağı da sağlıyor. Mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla abonelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."
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Öncelikle operatör firma bu uygulamayı reklam olsun diye yapıyor,ios kullanıcılarını sevdiği için değil. Bu nedenle ne kadar çok kişiye hitap edebilirse o kadar iyi bu bağlamda düşünürsek,android platformuna da çıkarması gerekirdi.
Peki neden ios seçildi android seçilmedi.
Muhtemelen dünya çağında ios kullanıcıları,android kullanıcılarından daha fazladır.Zaten uygulama müslümanlara yönelik bir uygulama.
Belki bir alan çalışması yapılmıştır, arabistan, bahreyn gibi yerlerde ios daha popülerdir.
Belkide program için anlaştıkları firma sadece ios'a yönelik uygulama üretiyordur.
Kısaca vodafone kasıtlı olarak android kullanıcılarını görmezden gelmemiştir.
İyi güzel de bu zaten neredeyse tüm uygulamalarda böyle. Önce İOS'a çıkıyor ondan 3-5 ay sonra Android'e çıkıyor. Yani normal olmuş zamanlama.
Ne alakasi var, bu nasil bir zihniyettir? bedava sunulan bir hizmetin somurge ile baglantisini goremedim?! Kisa, orta veya uzun vadede ne gibi cikari olabilirki? Soyleyecek daha fazla seylerde var ama yeri burasi degil.
:))
İos u zeka seviyeleri düşük insanlar bile kullanabilsin diye çıkartmışlar,öyle widgetlar olmasın her şeye sağ sol kaydırmayla erişebilin diye , neyse ki o sayede hızlı olmuş bizde o yüzden kullanıyoruz.
Ama genede insan utanıyor bunla mı aynı ürünü kullanıyorum diye...
Mobil AppStore da Ramazan 12 olarak bulabilirsiniz
İmsakiye hd alternatif olabilir..daha guzel
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