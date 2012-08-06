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Vodafone, Ramazan'a özel iPhone ve iPad uygulamasını yayınladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizin önemli operatörlerinden Vodafone Türkiye, Ramazan ayında da önemli bir ihtiyacı karşılayan yenilikçi bir uygulamayı, iPhone veya iPad kullanan abonelerinin hizmetine sundu.

Geliştirilen uygulama ile namaz, iftar ve sahur saatlerini görmek mümkün olduğu gibi, bu saatler için alarm ayarlaması da yapılabiliyor. Uygulama, lokasyon bilgilerini kullanarak telefonda bu saatlerin otomatik bir şekilde ayarlanmasını sağlıyor. İftar, sahur veya namaz vakitleri için geriye sayım yapılabiliyor. Ayrıca dijital pusula ile kıble yönü tespit edilebiliyor.

Yeni uygulama ile ilgili bir açıklama yapan Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimlerinden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin kayıtsız şartsız memnuniyeti için uzun dönemli ihtiyaçlarının yanı sıra dönemsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ramazan ayında abonelerimizin en önemli ihtiyaçları arasında imsak ve iftar vakitlerini kaçırmamak yer alıyor. Yeni iPhone ve iPad uygulamamız bu ihtiyaca mükemmel bir şekilde yanıt verdiği gibi, sunduğu geri sayım özelliğiyle abonelerimize günlük programlarını düzenleme olanağı da sağlıyor. Mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla abonelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." 
Vodafone, Ramazan'a özel iPhone ve iPad uygulamasını yayınladı
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Like a Sir 7 yıl en beğenilen
afferin Sattığınız Htc Sensationlar üvey evlat zaten
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antonidas 7 yıl
Konu neden ios'a çıktı/android'e çıkmadı konusuna dönmüş.
Öncelikle operatör firma bu uygulamayı reklam olsun diye yapıyor,ios kullanıcılarını sevdiği için değil. Bu nedenle ne kadar çok kişiye hitap edebilirse o kadar iyi bu bağlamda düşünürsek,android platformuna da çıkarması gerekirdi.
Peki neden ios seçildi android seçilmedi.
Muhtemelen dünya çağında ios kullanıcıları,android kullanıcılarından daha fazladır.Zaten uygulama müslümanlara yönelik bir uygulama.
Belki bir alan çalışması yapılmıştır, arabistan, bahreyn gibi yerlerde ios daha popülerdir.
Belkide program için anlaştıkları firma sadece ios'a yönelik uygulama üretiyordur.
Kısaca vodafone kasıtlı olarak android kullanıcılarını görmezden gelmemiştir.
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ozturkmhmt 7 yıl antonidas
antonidas

Konu neden ios'a çıktı/android'e çıkmadı konusuna dönmüş.
Öncelikle operatör firma bu uygulamayı reklam olsun diye yapıyor,ios kullanıcılarını sevdiği için değil. Bu nedenle ne kadar çok kişiye hitap edebilirse o kadar iyi bu bağlamda düşünürsek,android platformuna da çıkarması gerekirdi.
Peki neden ios seçildi android seçilmedi.
Muhtemelen dünya çağında ios kullanıcıları,android kullanıcılarından daha fazladır.Zaten uygulama müslümanlara yönelik bir uygulama.
Belki bir alan çalışması yapılmıştır, arabistan, bahreyn gibi yerlerde ios daha popülerdir.
Belkide program için anlaştıkları firma sadece ios'a yönelik uygulama üretiyordur.
Kısaca vodafone kasıtlı olarak android kullanıcılarını görmezden gelmemiştir.


İyi güzel de bu zaten neredeyse tüm uygulamalarda böyle. Önce İOS'a çıkıyor ondan 3-5 ay sonra Android'e çıkıyor. Yani normal olmuş zamanlama.
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Virtual Reality 7 yıl
İngiliz şirketi vodafone müslüman Türk milletinin zayıf noktasını bulmuş sömürmeye devam.
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Extreme Victory 7 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

İngiliz şirketi vodafone müslüman Türk milletinin zayıf noktasını bulmuş sömürmeye devam.

Ne alakasi var, bu nasil bir zihniyettir?
bedava sunulan bir hizmetin somurge ile baglantisini goremedim?! Kisa, orta veya uzun vadede ne gibi cikari olabilirki? Soyleyecek daha fazla seylerde var ama yeri burasi degil.
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DH Misafiri 7 yıl
Fakirleri kimse düşünmez, paranız varsa iphone alırsınız fakirseniz de alırsınız android kullanırsınız olay bundan ibaret. iphonemi çıkarıp masanın üstüne koyduğumda bile klası belli oluyor, o yüzden elimde taşıyıp masaya koyarak bu güzelliği herkese sergilemeyi seviyorum. birgün paranız olduğunda siz de bu zevke erişebilirsiniz arkadaşlar...
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sepulturgay 7 yıl
Ağri derken basganim ?
:))
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Zuko 7 yıl
Namaz sadece Ramazan'da mı kılınıyor lan?
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strahd_von_zarovich 7 yıl
vitor reis
Million
vitor reis
Million Niye herşey ios a yönelik ?
tipik bir fandrotırt örneği.. 200 liraya bile alınabilien android cihazları dikkate alcaklarını düşünmüyordun heralde
2000 tl ye satılanlar nolacak peki ? Hem android kullanıcısı ios tan çok daha fazla. Tamam ios elit, fakat burda çoğunluk önemli.
zaten 2000 tl veripte android cihaz alanlar apayrı bir dünya.. farklı şeylerin kafalarını yaşıyo o arkadaşlar allah hidayete erdirsin onları

İos u zeka seviyeleri düşük insanlar bile kullanabilsin diye çıkartmışlar,öyle widgetlar olmasın her şeye sağ sol kaydırmayla erişebilin diye , neyse ki o sayede hızlı olmuş bizde o yüzden kullanıyoruz.
Ama genede insan utanıyor bunla mı aynı ürünü kullanıyorum diye...
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eeQx 7 yıl
Bende ios kullanıcısıyım fakat android kullanan arkadaşlarıda anlıyorum bu uygulamanın androide çıkmaması anlamsız gibi görünüyor :)
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theyapici 7 yıl
ramazan bitti bre geç kalmadınız mı
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oturtan boğa 7 yıl
Şimdi bundan Vodafone a göre Android kullanıcılarının namazla oruçla alakası olmaz gibi anlam mı çıkarmak lazım.
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Kıvan Ç 7 yıl oturtan boğa
çokonat

Şimdi bundan Vodafone a göre Android kullanıcılarının namazla oruçla alakası olmaz gibi anlam mı çıkarmak lazım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KinZhull 7 yıl
Konu iyide birde link koysan daha iyi olurdu
Mobil AppStore da Ramazan 12 olarak bulabilirsiniz
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speedman 7 yıl
Ramazan yazinca cikinca cikti.indirdim begenmedim...

İmsakiye hd alternatif olabilir..daha guzel
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