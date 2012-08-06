Vodafone, Ramazan'a özel iPhone ve iPad uygulamasını yayınladı

Ülkemizin önemli operatörlerinden Vodafone Türkiye, Ramazan ayında da önemli bir ihtiyacı karşılayan yenilikçi bir uygulamayı, iPhone veya iPad kullanan abonelerinin hizmetine sundu.





Geliştirilen uygulama ile namaz, iftar ve sahur saatlerini görmek mümkün olduğu gibi, bu saatler için alarm ayarlaması da yapılabiliyor. Uygulama, lokasyon bilgilerini kullanarak telefonda bu saatlerin otomatik bir şekilde ayarlanmasını sağlıyor. İftar, sahur veya namaz vakitleri için geriye sayım yapılabiliyor. Ayrıca dijital pusula ile kıble yönü tespit edilebiliyor.





Yeni uygulama ile ilgili bir açıklama yapan Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimlerinden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt şunları söyledi:





"Vodafone Türkiye olarak müşterilerimizin kayıtsız şartsız memnuniyeti için uzun dönemli ihtiyaçlarının yanı sıra dönemsel ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ramazan ayında abonelerimizin en önemli ihtiyaçları arasında imsak ve iftar vakitlerini kaçırmamak yer alıyor. Yeni iPhone ve iPad uygulamamız bu ihtiyaca mükemmel bir şekilde yanıt verdiği gibi, sunduğu geri sayım özelliğiyle abonelerimize günlük programlarını düzenleme olanağı da sağlıyor. Mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla abonelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."







