Vodafone, Smart 4 Power modelini ülkemizde satışa sundu

Haber Editörü
Vodafone'un geçtiğimiz aylarda lanse ettiği yeni kendi markalı akıllı telefonu Smart 4 Power, ülkemizdeki abonelere de sunulmaya başladı.
Vodafone'un ilk yerli üretim 4G akıllı telefonu sloganını kullandığı Smart 4 Power'ın nasıl bir üretim sürecinden geçtiği bilinmiyor ancak muhtemelen Turkcell T50 gibi birleşiminin ülkemizde yapıldığı tahmin ediliyor.
Vodafone'un stratejisi gereği orta seviye donanıma sahip olan modelde 5. inçlik 960x540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582M yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor ve 4GB artırılabilir kapasiteye sahip.
3G ve 4G ağlarına destek sunan modelde Android 4.4 işletim sistemi, 9.5mm kalınlık, 162gr ağırlık, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.
Vodafone yeni modelini 599TL perakende fiyatı ile satışa sunmuş durumda. 24 aylık taahhütlerde ise Red Elite ve Red Elite Ekstra tarifelerinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor.
http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart4power/smart4power.html?&icmp=smart4power Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kamerası olması lazım qr kodu için qr kodunu okuyabiliyor mu türkcell hattınla çalışır mı bende telefonu beğendim fiyatına göre 2.el t50 ler var sahibindende
550 tl vestelin telefonuve moto g2 bekliyorum
daha 3g nin nimetlerini kullanamadık ki..
Fiyat yüksek operatôr etiketi varolduğu surece
Ayrıca ard arda 4g desteği öne çıkan telefonların operatörler tarafından piyasaya sunulması 4gnin sandığımızdan daha erken geleceğinin işareti olabilir.
vodafone.com.tr/...
vodafone CEO'sunun açıklaması
youtube.com/...
türkiye'ye 4G gelmesi 2015 sonunu bulur.daha band lisans ihalesi olacak.ihaleden sonra hayata geçmesi ortalama 1 yıl sürüyor.3G'den hatırlayın.