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Vodafone, Smart 4 Power modelini ülkemizde satışa sundu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone, Smart 4 Power modelini ülkemizde satışa sundu

Vodafone'un geçtiğimiz aylarda lanse ettiği yeni kendi markalı akıllı telefonu Smart 4 Power, ülkemizdeki abonelere de sunulmaya başladı.

Vodafone'un ilk yerli üretim 4G akıllı telefonu sloganını kullandığı Smart 4 Power'ın nasıl bir üretim sürecinden geçtiği bilinmiyor ancak muhtemelen Turkcell T50 gibi birleşiminin ülkemizde yapıldığı tahmin ediliyor. 

Vodafone'un stratejisi gereği orta seviye donanıma sahip olan modelde 5. inçlik 960x540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582M yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor ve 4GB artırılabilir kapasiteye sahip.

3G ve 4G ağlarına destek sunan modelde Android 4.4 işletim sistemi, 9.5mm kalınlık, 162gr ağırlık, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Vodafone yeni modelini 599TL perakende fiyatı ile satışa sunmuş durumda. 24 aylık taahhütlerde ise Red Elite ve Red Elite Ekstra tarifelerinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor.  

http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart4power/smart4power.html?&icmp=smart4power Yorum Yaz
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KoşanBalık 5 yıl
Var mi kullanan yorum yapacak olan
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yamyamix 5 yıl
Anlamadigim 4G gelmeden 4Gyi neden ön plana çıkarıyorlar ki.
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Batarya normal kullanımda 2 günü deviriyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Bugun aldim;T50 e göre biraz kalınca.Kaliteli dokunuş hissi var.Xperia z;xperia sp;samsung s4;samsung ace ve xperia s kullanmis biri olarak bu cihazı yadırgamadm doğrusu.Antutu x 17994 puanda.donanim iyi...batarya süper.ama biraz kaba ve agirca t50 e gore...
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killerbow 5 yıl
Fiyatı biraz daha düşük olsa pil için alınabilir bir telefon bence, ayrıca tabi ki bir t50ye rakip değil
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olemix51 5 yıl
kamera 5 mp az olmuş gerisi geçerli sayılır
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Ben aldım kullaniyorum fiyatına gore harika bir telefon yoğun kullanımda bile 2.5 günü deviriyor 3 g çok hızlı wifi inanılmaz güçlü laptopun çekmediği yerden çekiyor kamera vasat... olmasa da olurmuş.
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leaderbeach 5 yıl Haşin_ErKeK
Haşin_ErKeK

Ben aldım kullaniyorum fiyatına gore harika bir telefon yoğun kullanımda bile 2.5 günü deviriyor 3 g çok hızlı wifi inanılmaz güçlü laptopun çekmediği yerden çekiyor kamera vasat... olmasa da olurmuş.

kamerası olması lazım qr kodu için qr kodunu okuyabiliyor mu türkcell hattınla çalışır mı bende telefonu beğendim fiyatına göre 2.el t50 ler var sahibindende
550 tl vestelin telefonuve moto g2 bekliyorum
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based.1984 5 yıl
4G mi o ne be...
daha 3g nin nimetlerini kullanamadık ki..

Fiyat yüksek operatôr etiketi varolduğu surece
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Allons-y 5 yıl
4g telefon diyorlar cihazda 4gb dahili bellek 720p altı ekran var. T50 de 2300mah pil var. Bu özelliklerle 4g den nasıl bir getirisi olacakki bize?



Ayrıca ard arda 4g desteği öne çıkan telefonların operatörler tarafından piyasaya sunulması 4gnin sandığımızdan daha erken geleceğinin işareti olabilir.
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aycibin 5 yıl Allons-y
yakında değil şu an sadece vodafone'da 4G var.test demo değil gerçek olarak var.o yüzden dedim T50 ile 4G kullanamazsınız ama bu telefonla mümkün.

vodafone.com.tr/...

vodafone CEO'sunun açıklaması
youtube.com/...

türkiye'ye 4G gelmesi 2015 sonunu bulur.daha band lisans ihalesi olacak.ihaleden sonra hayata geçmesi ortalama 1 yıl sürüyor.3G'den hatırlayın.
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Grkwnxs 5 yıl
T50 daha başarılı bundan bence
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TearsForFears 5 yıl
O donanıma o batarya telefon 3-5 gün gider.
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