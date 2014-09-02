Vodafone, Smart 4 Power modelini ülkemizde satışa sundu





Vodafone'un geçtiğimiz aylarda lanse ettiği yeni kendi markalı akıllı telefonu Smart 4 Power, ülkemizdeki abonelere de sunulmaya başladı.





Vodafone'un ilk yerli üretim 4G akıllı telefonu sloganını kullandığı Smart 4 Power'ın nasıl bir üretim sürecinden geçtiği bilinmiyor ancak muhtemelen Turkcell T50 gibi birleşiminin ülkemizde yapıldığı tahmin ediliyor.





Vodafone'un stratejisi gereği orta seviye donanıma sahip olan modelde 5. inçlik 960x540 piksel çözünürlük kullanılıyor. 1.3GHz saat hızında çalışan Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6582M yongasetinden gücünü alan model 1GB RAM ile sistemi destekliyor ve 4GB artırılabilir kapasiteye sahip.





3G ve 4G ağlarına destek sunan modelde Android 4.4 işletim sistemi, 9.5mm kalınlık, 162gr ağırlık, 5MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC ve 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Vodafone yeni modelini 599TL perakende fiyatı ile satışa sunmuş durumda. 24 aylık taahhütlerde ise Red Elite ve Red Elite Ekstra tarifelerinde ücretsiz olarak temin edilebiliyor.

http://www.vodafone.com.tr/smartailesi/smart4power/smart4power.html?&icmp=smart4power