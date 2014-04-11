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Vodafone Smart 4 mini akıllı telefonu resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Vodafone Smart 4 mini akıllı telefonu resmiyet kazandı

Vodafone'nun anlaşmalı firmalara ürettirdiği Smart mobil cihaz ailesi ülkemizde de satışta ve firma ailenin performansından memnun. Vodafone son olarak giriş seviyesi Smart 4 mini akıllı telefona İngiltere'de resmiyet kazandırdı.

Cihazın Alcatel One Touch M'Pop modelini temel aldığı belirtiliyor. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük sunan Smart 4 mini, 1.3GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.

4GB artırılabilir dahili kapasitenin yanında cihazda 512MB RAM, 3.1MP çözünürlükte arka kamera, 1400mAh gücünde batarya, Andorid 4.2.2 işletim sistemi, 12.3mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Vodafone'un yaklaşık 60 Avro fiyat etiketi ile satışa sunduğu Smart 4 mini modelinin önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. 

http://www.phonesreview.co.uk/2014/04/11/vodafone-smart-4-mini-release-is-easy-on-the-pocket/ Yorum Yaz
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gokhangokhan33 5 yıl en beğenilen
isterse 0 euro olsun türkiyeye gelince 500 liraya patlıyor
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yhackup 5 yıl
a bakıyım,

512MB RAM,
3.1MP çözünürlükte arka kamera,
12.3mm kalınlık


harbi ÇÖP,



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Haşin_ErKeK 5 yıl
Fiyatı bellimi ?
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bkaakco 5 yıl
Her telefon üst seviye olmak zorunda değil. Bu fiyata, düşük-orta donanım sunuyorlar. Belki ucuz olsun, dokunmatik olsun diyenler olabilir. Bir telefon illaki 1000 TL üstü ve dört çekirdekli olacak diye bir kural yok. Bilgisayar için de geçerli bu. Bütçeye ve isteğe göre de üretim yapmak lazım. Sadece orta-üst model üretenler de var bakarsak. (Apple) O da onların tercihi, bir şey diyemeyiz...
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gorkem2626 5 yıl
Ya yapin sunu 150 tl annenler babalar kullansin iste zaten istihbarat toplayip sattiginiz bilgilerle fazlasini kazanirsiniz.
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mustafasc 5 yıl
Parasina gore mukemmel cihaz çöp diyenlerin eminim aylik 15000 tl geliri vardir ya da telefonu imaji icin yeterli goruyordur, tahtaravalliyle ihtiyaç gormeye gidiyordur.
Samsung Focus telefonumda 512 ram var. Yapabildiklerim, Webde ihtiyacım olan herşey, navigasyonla ihtiyacım olan herşey, multimedya ile ihtiyacim olan herşey, iletişimle ihtiyacım olan herşey...
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CoreXXX 5 yıl
kalınlığa bak 12.3 mm. ekran 5 inç felan olsa belki çok kalın gözükmezdi. ama 4 inçte kömbe gibi kabarık durur bu be:) ama yinede 250 tl den felan satar bence piyasada
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muratcool 5 yıl
Bence gayet güzel cihaz. Çöp diyen herkeste maşallah lumia 1520, iphone 5s, samsung galaxy s5, htc one olmalı.
Şimdi imrendim.
Çöp diyen arkadaşlar evinizde ki çöplerden böyle bir cihaz neden üretemiyorsunuz?
Ülkeniz de bu çöpleri bile üretemiyorlar :D
Ahhhh ah şu kibri görgüsüzlüğü de bu millete soktular ya ne desek :)
Ofis uygulamaları için 512 ram yeter. Oyun oynayacak adam zaten 8 gb ram'li bilgisayar kullanır.
Hadi hayırlı işler.
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DH Misafiri 5 yıl
abi adamlar blade 5i yani 4 çekirdekli 1gb ramlı telefonu 489a satıyolar 499a satmazla bu telefonu 300-350 falan olur ramıda 512 değilde 1gb olsaydı iyi olurdu
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28tatar 5 yıl
299 lira olacaksa gayet iyi. 499 olacaksa çöp.
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Breaak4Love 5 yıl
Cop Kardesim Almis Aylik Anlasmali Resmen cok Sacma sAPAN bİSEY
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BurakOzkes 5 yıl
İstediği kadar üretimi ucuz olsun o ürün Türkiye'ye girdiğinde Aşırı vergilendirmeler nedeniyle yine rakip firmalara karşı başarı elde etmeleri zor.
Bu Telefon Herhangi Bir Tarife ile Satılacaktır. Ancak Bu Düşük Kalitedeki Telefon için bile Artı Ücretler Alınacaktır. Avrupa'da ve Amerika'da Bir Tarife Aldığınızda Ücretsiz Olarak Amiral Gemi Sayabileceğiniz Telefonları Hediye Ediyorlar. Vodofone'nın Avea'nın veya diğer şirketlerin daha mantıklı işler yapmaları lazım !
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1BilimAdamı 5 yıl
olmamış
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hukuksever 5 yıl
aman Yarabbim..
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DH Misafiri 5 yıl
512 mb ram mi?
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