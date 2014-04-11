Vodafone Smart 4 mini akıllı telefonu resmiyet kazandı

Haber Editörü
Vodafone'nun anlaşmalı firmalara ürettirdiği Smart mobil cihaz ailesi ülkemizde de satışta ve firma ailenin performansından memnun. Vodafone son olarak giriş seviyesi Smart 4 mini akıllı telefona İngiltere'de resmiyet kazandırdı.
Cihazın Alcatel One Touch M'Pop modelini temel aldığı belirtiliyor. 4 inçlik ekranda 480x800 piksel çözünürlük sunan Smart 4 mini, 1.3GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor.
4GB artırılabilir dahili kapasitenin yanında cihazda 512MB RAM, 3.1MP çözünürlükte arka kamera, 1400mAh gücünde batarya, Andorid 4.2.2 işletim sistemi, 12.3mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut.
Vodafone'un yaklaşık 60 Avro fiyat etiketi ile satışa sunduğu Smart 4 mini modelinin önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.
http://www.phonesreview.co.uk/2014/04/11/vodafone-smart-4-mini-release-is-easy-on-the-pocket/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
512MB RAM,
3.1MP çözünürlükte arka kamera,
12.3mm kalınlık
harbi ÇÖP,