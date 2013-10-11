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Vodafone Türkiye, iPhone 5s ve 5c'yi ön siparişe sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
59
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Vodafone Türkiye, iPhone 5s ve 5c'yi ön siparişe sundu

1 Kasım itibariyle ülkemizde satışa sunulacağı Apple tarafından açıklanan iPhone 5s ve 5c için Vodafone, bugünden itibaren ön sipariş almaya başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone abonesi olsun ya da olmasın teknoloji severler, iPhone 5s ve 5c için ön sipariş verebilecekler. iPhone 5s ve 5c için ön sipariş vermek isteyen kullanıcıların, Vodafone.com.tr'deki Cihazlar bölümünde yer alan formu doldurmaları yeterli.

Vodafone, iPhone 5s ve 5c'nin satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; telefonların sözleşmeli olarak Vodafone RED tarifeleriyle satışa sunulacağını açıkladı. iPhone 5s ve 5c'yi Vodafone'dan sözleşmeli alan teknoloji severler, Vodafone RED sayesinde tarifelerini yurtdışında da aynen kullanabilmekten özel müşteri hizmetlerine, Back-Up kişisel asistanlığından ücretsiz lounge hizmeti ve araç kiralamaya kadar birçok özel fırsattan faydalanabilecekler.

Vodafone'dan iPhone 5s ve 5c ön siparişi vermek için doldurmanız gereken formlarda aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


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kucukyenici 6 yıl en beğenilen
Firma diyor ki; Siz kayıt yaptırın nasıl olsa para problemi olmayan kişilerdensiniz. Tarifenize ek 2.500 - 3.000 TL. duruma göre .....'riz.
1 Yanıt Yanıtla +47
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keko keko 6 yıl
Fx-7
Vodafone yurtdışındaki fiyat politikasını burada da yapsın! 600 700 dolarlık telefonları 2200 2500 tl ye almak istemiyoruz artık!

Hem tarifeyi satıyorlar hem telefonu. İkisinden de ayrı ayrı kar ediyorlar. Birinden de ikram edelim demiyorlar. Türkiye işi bu kardeşim, yabancı şirket de gelse muamele aynı.
Fx-7Vodafone yurtdışındaki fiyat politikasını burada da yapsın! 600 700 dolarlık telefonları 2200 2500 tl ye almak istemiyoruz artık!...
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kpln04 6 yıl
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mete445 6 yıl
Xperia z 1850tl vodafoneda 105 tl
Lg g2 1599tl vodafoneda 105 tl.
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cosica 6 yıl
nasıl bir ön sipariş bu anlamadım. fiyatı belli değil, BİM 2300'e satacağına gore operatörler 2500'den aşağı satmazlar artık. Umarım 22 Ekim'de Nokia cazip modeler duyurur, özellikle Lumia 929'u merakla bekliyorum, uygun bir fiyatla ve çabuk ülkemize de gelirse alırım.
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dryope_21 6 yıl
iPhone u sirf klavyesi ve uygun kasa boyutlari icin seviyorum ama bu kadar para versem vicdan azabindan uyuyamam
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatlar gerçekten fahiş ama az da olsa Türkiye'de satılan ürünlerin 2 yıl garanti zorunluluğu olması da fiyatları etkiliyor. 1 yıl üretici firma veriyor ve kalan 1 yıl için distribütör peşin servis bedeli alıyor.
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muratai 6 yıl
Lg telefonu ucuz veriyor pazar payi kapmak icin. Samsung da oyle. Apple in musterisi belli pazar payi belli niye 650 lik telefonu 400 dolara toptan versin? Sen Apple ceo su olsan boyle birsey yapar miydin? Bos hayaller kurmayin. Carinacigi dusurmek isteyen hukumet bilerek ithal urunlerin pahali satilmasi icin ithalatcilara talimat veriyor. Araba fiyatlari niye bu kadar artti zannediyorsunuz?
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foreveriphone 6 yıl
doctor5945
DarthLuca
doctor5945 Şu an bu cihazın 16 gb modelini 2700 tl ye satan internet sitelerini iyi takip edin 2 Kasımda 64gb modelini o fiyata satacaklar taktik böyle son güne kadar fiyatı düşürmezler, hatta gecen ay 3200 tl den sürdüler baktılar 1 Kasımda geliyor direk 2700 tl ye çektiler dümenleri bozuldu ben her sene bakıp bakıp gülüyorum bu senede seneyede aynısı olacak tabi hepsinin elinde patlıyor cihazlar ondan sonra tırmalayıp duruyorlar 2100 tl ye satacağım diye birde ellerindeki cihazlar distribütör cihazlarıda değil bim in getirdiği gibi ithalatçı garantili cihazlar tüm beddualarım onlar için milleti enayi sanıyorlar enayinin flama taşıyanı kendileri bim gibi Turkcell vodafone ve Avea gıbı devasa bütçeye sahip olmayan mütevazi bir market 2300 tl ye 2 yıl garantılı ıthal edebılıyorsa bu cıhazın operatör fiyatı 2200 tl dir arkadaslar, 2600 32gb 3000tl 64gb dır.
Sizin yapamadığınız birşeyi yapan başkalarına niye beddua ediyorsunuzki, kafanıza silahmı dayıyorlar yurtdışından getirdim zorla alacaksın diye??? Sizde gidin sizde getirin istediğiniz fiyata satın. Belki haberiniz yok ama serbest pazar ekonomisi denen birşey var. Ben 1 kardeşime birde arkadaşıma 800$a 32GB aldım, arkadaşım vazgeçti almaktan, şimdi ben bu elimdeki fazla telefonu ister 100$a satarım ister 10000$a, isteyen alır istemeyen almaz. Bu işin ticaretini yapanlar akbil basıp gitmiyor telefonu almaya, babalarının hayrına yurtdışıyla aynı fiyata verecek değiller, masrafları çıkartıp kar edecekler, ulaşamadığınız ciğere mundar demeyin boşuna...
Almıyorlar zaten buradaki herkes gibi ben dahil operatörü bekliyoruz, ben insanların genel kanısını yazdım aynı dili konuşuyoruz farkındaysan.Mesele kar zarar olayı değil fahiş kar elde etmek, hadi bakalım bugün 2800 tl ye satan siteler kasım 1 den itibarende devam etsinlerde göreyim aynı fiyata satmaya eğer bugun bim gibi bir mağaza türkiyedeki tüm subelerine 100 tane iphone 5s getirsin 2300 tl den 1 kasım demeden internette fiyatlar 2200 tl ye düşer bu sitelerin yaptığı serbest piyasa değil fırsatçılık operatöre gelmeden ne vurduk vurduk yoksa onlarda biliyor genpa brighstar garantılı urun varken aynı paraya ithalatçı garantılı urunu kımsenın almayacagını serbest piyasanın kuralları vardır her ürünün bir kar marjı vardır istediğim kadar altına yada üstüne cıkarım mal benim değilmi diyemezsınız bunu tum esnaflık yapan arkadaslar bılırler, 1600 tl ye ithal edilen ürün 3200 tl den satışa konmaz bu serbest piyasa ekonomisi değildir.Serbest piyasa ekonomisinin belli başlı teammülleri vardır,her sektörde %100 karla çalışılamaz, Cep telefonunda %100 kar marjıyla çalışılmaz örneğin koltuk takımı değil bu.Sen hiç 2200 tl ye satılan samsung note 3 yada sony z1 telefonu operatörden önce getirip 3500 tl ye satan internet sitesi gördünmü hayatında,yada 1600 tl lik lg g2 yi 2500 tl ye satan bir tane örnek göster haklısın diyeceğim bu oyun sadece iphone uzerınde dönüyor, bunun adı fırsatçılıktır.İstese operatörlerde 3200 tl den satışa sunarlar işine geliyorsa derler 16gb versiyonuna.O işler senin dediğin gibi yürümüyor dünyada.Serbest piyasa ekonomisinde bireysel satışlar senin dediğin gibi olur kurumsal satışlar değil. Koyarsın sahibinden e cıhazı 100 milyar işine geliyorsa dersin ama bir operatör senın yaptıgını yapamaz işine geliyorsa deyip.

içimden geçenleri yazmıssınız %100 katılıyorum iphone dan baska hiçbir telefon uzerınde bu oyunlar dönmüyor
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gFidan 6 yıl
Diğer ülkelerde operatörler tarifesini satabilmek için telefonları çok cazip fiyatladan satışa sunarlar.
Bizim operatörler ise hem telefonu hem tarifesini satmaya daha doğrusu kakalamaya çalışıyorlar.
En çok da bu uyanıklığa sinir oluyorum arkadaş..
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doctor5945 6 yıl
DarthLuca
doctor5945 Şu an bu cihazın 16 gb modelini 2700 tl ye satan internet sitelerini iyi takip edin 2 Kasımda 64gb modelini o fiyata satacaklar taktik böyle son güne kadar fiyatı düşürmezler, hatta gecen ay 3200 tl den sürdüler baktılar 1 Kasımda geliyor direk 2700 tl ye çektiler dümenleri bozuldu ben her sene bakıp bakıp gülüyorum bu senede seneyede aynısı olacak tabi hepsinin elinde patlıyor cihazlar ondan sonra tırmalayıp duruyorlar 2100 tl ye satacağım diye birde ellerindeki cihazlar distribütör cihazlarıda değil bim in getirdiği gibi ithalatçı garantili cihazlar tüm beddualarım onlar için milleti enayi sanıyorlar enayinin flama taşıyanı kendileri bim gibi Turkcell vodafone ve Avea gıbı devasa bütçeye sahip olmayan mütevazi bir market 2300 tl ye 2 yıl garantılı ıthal edebılıyorsa bu cıhazın operatör fiyatı 2200 tl dir arkadaslar, 2600 32gb 3000tl 64gb dır.
Sizin yapamadığınız birşeyi yapan başkalarına niye beddua ediyorsunuzki, kafanıza silahmı dayıyorlar yurtdışından getirdim zorla alacaksın diye??? Sizde gidin sizde getirin istediğiniz fiyata satın. Belki haberiniz yok ama serbest pazar ekonomisi denen birşey var. Ben 1 kardeşime birde arkadaşıma 800$a 32GB aldım, arkadaşım vazgeçti almaktan, şimdi ben bu elimdeki fazla telefonu ister 100$a satarım ister 10000$a, isteyen alır istemeyen almaz. Bu işin ticaretini yapanlar akbil basıp gitmiyor telefonu almaya, babalarının hayrına yurtdışıyla aynı fiyata verecek değiller, masrafları çıkartıp kar edecekler, ulaşamadığınız ciğere mundar demeyin boşuna...

Almıyorlar zaten buradaki herkes gibi ben dahil operatörü bekliyoruz, ben insanların genel kanısını yazdım aynı dili konuşuyoruz farkındaysan.Mesele kar zarar olayı değil fahiş kar elde etmek, hadi bakalım bugün 2800 tl ye satan siteler kasım 1 den itibarende devam etsinlerde göreyim aynı fiyata satmaya eğer bugun bim gibi bir mağaza türkiyedeki tüm subelerine 100 tane iphone 5s getirsin 2300 tl den 1 kasım demeden internette fiyatlar 2200 tl ye düşer bu sitelerin yaptığı serbest piyasa değil fırsatçılık operatöre gelmeden ne vurduk vurduk yoksa onlarda biliyor genpa brighstar garantılı urun varken aynı paraya ithalatçı garantılı urunu kımsenın almayacagını serbest piyasanın kuralları vardır her ürünün bir kar marjı vardır istediğim kadar altına yada üstüne cıkarım mal benim değilmi diyemezsınız bunu tum esnaflık yapan arkadaslar bılırler, 1600 tl ye ithal edilen ürün 3200 tl den satışa konmaz bu serbest piyasa ekonomisi değildir.Serbest piyasa ekonomisinin belli başlı teammülleri vardır,her sektörde %100 karla çalışılamaz, Cep telefonunda %100 kar marjıyla çalışılmaz örneğin koltuk takımı değil bu.Sen hiç 2200 tl ye satılan samsung note 3 yada sony z1 telefonu operatörden önce getirip 3500 tl ye satan internet sitesi gördünmü hayatında,yada 1600 tl lik lg g2 yi 2500 tl ye satan bir tane örnek göster haklısın diyeceğim bu oyun sadece iphone uzerınde dönüyor, bunun adı fırsatçılıktır.İstese operatörlerde 3200 tl den satışa sunarlar işine geliyorsa derler 16gb versiyonuna.O işler senin dediğin gibi yürümüyor dünyada.Serbest piyasa ekonomisinde bireysel satışlar senin dediğin gibi olur kurumsal satışlar değil. Koyarsın sahibinden e cıhazı 100 milyar işine geliyorsa dersin ama bir operatör senın yaptıgını yapamaz işine geliyorsa deyip.
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aziz77 6 yıl
Almayın kardeşim,zorlamı veriyor adamlar.almayın ellerinde kalsın.Koyun gibi yolunmayı biz seviyoruz.Asgari ücretle çalışırız,cebimzde iphone eksik olmaz...
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e_capkan 6 yıl
1 kasımda vodafone red te diyor.

22ekim veya 29 ekimde online store u açacak apple bence .
elmadergisi.com/...
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doctor5945 6 yıl
kpln04
doctor5945 Şu an bu cihazın 16 gb modelini 2700 tl ye satan internet sitelerini iyi takip edin 2 Kasımda 64gb modelini o fiyata satacaklar taktik böyle son güne kadar fiyatı düşürmezler, hatta gecen ay 3200 tl den sürdüler baktılar 1 Kasımda geliyor direk 2700 tl ye çektiler dümenleri bozuldu ben her sene bakıp bakıp gülüyorum bu senede seneyede aynısı olacak tabi hepsinin elinde patlıyor cihazlar ondan sonra tırmalayıp duruyorlar 2100 tl ye satacağım diye birde ellerindeki cihazlar distribütör cihazlarıda değil bim in getirdiği gibi ithalatçı garantili cihazlar tüm beddualarım onlar için milleti enayi sanıyorlar enayinin flama taşıyanı kendileri bim gibi Turkcell vodafone ve Avea gıbı devasa bütçeye sahip olmayan mütevazi bir market 2300 tl ye 2 yıl garantılı ıthal edebılıyorsa bu cıhazın operatör fiyatı 2200 tl dir arkadaslar, 2600 32gb 3000tl 64gb dır.
sanki çok ucuz adamlar 3000 e satıyora ama enayiler alıyor 64gb 3000 tl iphone a verilmez

64gb 3000 tl olması bendede doğru değil ama bunun sebebi devlet distribütör ve bayilerdir, bu tüm cihazlar içinde geçerli bugün note 3 yada z1 direk 64gb model sürseler onlarında fiyatı 2500 tl üzeri olur birde iphone iOS işletim sistemiyle çalışan dunyanın en kaliteli uygulama havuzuna sahip estetik ve görsel açıdanda emsalsiz bir cihaz o yüzden birkaç yüz tl daha pahalı rakiplerine göre zamanla dengeye girer paralel ithalat olanlar dahada ucuzlar
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bellair 6 yıl
artık şu vergi konusuna bir çözüm bulunması lazım. teknolojiyi üretemediğimiz gibi alamıyoruzda
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Log-o 6 yıl
32 GB Iphone 5s aldim.
749 USD + 44.94 USD tax + 100 USD AppleCare = 894.94 USD 1772 TL
AppleCare alarak garantisini tum dunyada gecerli oldu ve 2 yila uzadi.
Sevgiler Turkcell-Avea-Vodafone diger saticilar...
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NoWLoadinG 6 yıl
11Ekim gecesi bim magazasi onlerini kontrol edin manyak bir kuyruk olacak
, tuketiciye olabildigi en uygun fiyati veren bir tek BIM kaldi. O kadar dalga geciyorduk da bir tek bim gecmis fiyatlara bagli kalarak satis yapiyor. Adamsim BIM


Not: Ben almicam iP5 ile mutluyum
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