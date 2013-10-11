Vodafone Türkiye, iPhone 5s ve 5c'yi ön siparişe sundu

1 Kasım itibariyle ülkemizde satışa sunulacağı Apple tarafından açıklanan iPhone 5s ve 5c için Vodafone, bugünden itibaren ön sipariş almaya başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone abonesi olsun ya da olmasın teknoloji severler, iPhone 5s ve 5c için ön sipariş verebilecekler. iPhone 5s ve 5c için ön sipariş vermek isteyen kullanıcıların, Vodafone.com.tr'deki Cihazlar bölümünde yer alan formu doldurmaları yeterli.

Vodafone, iPhone 5s ve 5c'nin satış fiyatıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken; telefonların sözleşmeli olarak Vodafone RED tarifeleriyle satışa sunulacağını açıkladı. iPhone 5s ve 5c'yi Vodafone'dan sözleşmeli alan teknoloji severler, Vodafone RED sayesinde tarifelerini yurtdışında da aynen kullanabilmekten özel müşteri hizmetlerine, Back-Up kişisel asistanlığından ücretsiz lounge hizmeti ve araç kiralamaya kadar birçok özel fırsattan faydalanabilecekler.

Vodafone'dan iPhone 5s ve 5c ön siparişi vermek için doldurmanız gereken formlarda aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.