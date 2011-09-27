Vodafone: Yılın en büyük akıllı telefon lansmanı için dedikodulara son

Akıllı telefon dünyasında yarışın kızıştığı ve bir aksilik olmazsa Apple'ın yeni iPhone'u tanıtacağı 4 Ekim'e sayılı günler kala dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone'un Avustralya'daki operasyonu; "yılın en büyük akıllı telefon lansmanı" şeklinde ifade ettiği "belli olmayan" bir akıllı telefon modeli için özel sayfa hazırladı.

Hazırladığı sayfada "Dedikodulara son." başlığı ile "yılın en büyük akıllı telefonu" için talep almaya başladığını duyuran Vodafone, telefonla ilgili en küçük bir detaya yer vermezken; telefonun üzerini kırmızı renkli bir örtü ile örtmeyi de ihmal etmemiş.