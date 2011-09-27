Vodafone: Yılın en büyük akıllı telefon lansmanı için dedikodulara son

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Akıllı telefon dünyasında yarışın kızıştığı ve bir aksilik olmazsa Apple'ın yeni iPhone'u tanıtacağı 4 Ekim'e sayılı günler kala dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone'un Avustralya'daki operasyonu; "yılın en büyük akıllı telefon lansmanı" şeklinde ifade ettiği "belli olmayan" bir akıllı telefon modeli için özel sayfa hazırladı.
Hazırladığı sayfada "Dedikodulara son." başlığı ile "yılın en büyük akıllı telefonu" için talep almaya başladığını duyuran Vodafone, telefonla ilgili en küçük bir detaya yer vermezken; telefonun üzerini kırmızı renkli bir örtü ile örtmeyi de ihmal etmemiş.
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matematiğine kurban :D
%1 lik yanılgı payı normal :D
Beyin terk
Fandroid
4s olabilir diye kırmıstır hocam amerikadaki forum sitelerinde yeni iphonun parcalarının eskisine cok benzedigi yazıyor. Yeni tasarım gelmeyebilir belki ekran büyür tasarım degismeden
hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım
%2.7 ihtimalle GS3 XD XD
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