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Vodafone: Yılın en büyük akıllı telefon lansmanı için dedikodulara son

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
1
18
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon dünyasında yarışın kızıştığı ve bir aksilik olmazsa Apple'ın yeni iPhone'u tanıtacağı 4 Ekim'e sayılı günler kala dünyanın önde gelen servis sağlayıcılarından Vodafone'un Avustralya'daki operasyonu; "yılın en büyük akıllı telefon lansmanı" şeklinde ifade ettiği "belli olmayan" bir akıllı telefon modeli için özel sayfa hazırladı.

Hazırladığı sayfada "Dedikodulara son." başlığı ile "yılın en büyük akıllı telefonu" için talep almaya başladığını duyuran Vodafone, telefonla ilgili en küçük bir detaya yer vermezken; telefonun üzerini kırmızı renkli bir örtü ile örtmeyi de ihmal etmemiş.


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sezersunar 8 yıl en beğenilen
İphone. Yahu ne komik hale geldi milletin bu bekleyişi.. Sadece bizim ülke değil sanki bütün dünya o'nu bekliyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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DemirKipi 8 yıl
Yeni aldığım duyumlara göre iPhone 5 çıkınca herkesin başı göğe erecekmiş arkadaşlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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panelci 8 yıl
Dörtgözle bekliyoruz samsung gs3-gs4-gs5 ve gs6 nın çıkışını.ayın en büyük akıllı telefon lansmanı rekortmeni samsungdan..
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sas34 8 yıl
Nokia 33 11 olmasın
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alpa07 8 yıl
anycool tanıtacakmış
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artcraft35 8 yıl
barbelo
sis xvier
Lepanto %98,3 ihtimalle iPhone 5
hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım
%2.7 ihtimalle GS3 XD XD

matematiğine kurban :D
1 Yanıt Yanıtla +3
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Extreme Victory 8 yıl

artcraft35
barbelo
Orijinalden alıntı: sis xvier
Orijinalden alıntı: Lepanto %98,3 ihtimalle iPhone 5
hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım
%2.7 ihtimalle GS3 XD XD

matematiğine kurban :D

%1 lik yanılgı payı normal :D
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whtswrongstupid 8 yıl artcraft35
artcraft35
barbelo
Orijinalden alıntı: sis xvier
Orijinalden alıntı: Lepanto %98,3 ihtimalle iPhone 5
hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım
%2.7 ihtimalle GS3 XD XD

matematiğine kurban :D

Beyin terk
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sezersunar 8 yıl en beğenilen
İphone. Yahu ne komik hale geldi milletin bu bekleyişi.. Sadece bizim ülke değil sanki bütün dünya o'nu bekliyor.
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DemirKipi 8 yıl
Yeni aldığım duyumlara göre iPhone 5 çıkınca herkesin başı göğe erecekmiş arkadaşlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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nejat_80 8 yıl
galaksi galaksi, heh heh.
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prodamas 8 yıl
Vlla benbu vadofone un P920 Alcam imdi erak etim bu ne die
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glos7777 8 yıl
Samsung Galaxy Note..
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Extreme Victory 8 yıl glos7777
glos7777
Samsung Galaxy Note..

Fandroid
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alito 8 yıl
haberin içinde cevabını vermiş zaten. yılın en büyük akıllı telefon lansmanı iphone 5 den başka ne olabilir ki.
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karti 8 yıl
sis xvier
Lepanto %98,3 ihtimalle iPhone 5
hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım

4s olabilir diye kırmıstır hocam amerikadaki forum sitelerinde yeni iphonun parcalarının eskisine cok benzedigi yazıyor. Yeni tasarım gelmeyebilir belki ekran büyür tasarım degismeden
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Stanislas Xavier 8 yıl
Lepanto
%98,3 ihtimalle iPhone 5

hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım
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barbelo 8 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Lepanto

%98,3 ihtimalle iPhone 5


hocam direk %100 yani o bir buçuğu neden kırdınız anlamadım

%2.7 ihtimalle GS3 XD XD
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