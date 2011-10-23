Vodafone'dan Van depremiyle ilgili açıklama

Van'da yaşanan depremle ilgili olarak bir açıklama yapan Vodafone, iletişimin kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereken tüm önlemleri aldığını duyurdu.

Bölgede iki kriz masası oluşturan 11 tane ek mobil istasyonu yönlendiren Vodafone, aynı zamanda çok sayıda teknik personelini de bölgeye sevkettiğini açıkladı.

Şiddetli depremin ardından bölgede yaşanan yoğun elektrik kesintilerine karşı iletişimin sekteye uğramaması adına baz istasyonlarının jeneratör desteği ile devamlı çalışmasını sağlayan Vodafone, iletişimin sürekliliği için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.