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Vodafone'dan Van depremiyle ilgili açıklama

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Van'da yaşanan depremle ilgili olarak bir açıklama yapan Vodafone, iletişimin kesintisiz olarak devam edebilmesi için gereken tüm önlemleri aldığını duyurdu.
Bölgede iki kriz masası oluşturan 11 tane ek mobil istasyonu yönlendiren Vodafone, aynı zamanda çok sayıda teknik personelini de bölgeye sevkettiğini açıkladı.
Şiddetli depremin ardından bölgede yaşanan yoğun elektrik kesintilerine karşı iletişimin sekteye uğramaması adına baz istasyonlarının jeneratör desteği ile devamlı çalışmasını sağlayan Vodafone, iletişimin sürekliliği için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

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memotunc 7 yıl
Donanimhaber'den bekletimiz Pclabs'tan farklı olarak reklamlar yerine, Ansayfadan Geçmiş olsun başlığı beklerdik..
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JackDanielSD 7 yıl
Vodafone Van ve çevresinde bulunan faturalı ve faturasız tüm abonelerine 1 ay geçerli olmak üzere, her yöne 100 dakika görüşme süresi ve 100 SMS yükleyecek. Son bir ay içerisinde borcu nedeniyle hattı kapanan bölgedeki tüm faturalı abonelerinin de hatlarını kullanıma açacak ve bu abonelerine 1 ay geçerli olacak her yöne 100 dakika görüşme süresiyle 100 SMS yükleyecek.
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theyapici 7 yıl
gerçekten operatörleri tebrik ederim ailelerin yürekleri yanıyor bir ses duymak çok önemli tabi hayatta kalabilenler için
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