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Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek

Otomotivin iki devi anlaşmaya vardı. Buna göre Volkswagen Amarok'un bir sonraki nesli Ford Ranger'da kullanılan platform üzerine inşa edilecek. Başka araçlar da anlaşma kapsamına alınabilir.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek
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Geçtiğimiz aylarda iki otomotiv devi Volkswagen ve Ford arasında bir anlaşma olacağı açıklanmış, fakat anlaşmanın kapsamı hakkında pek bilgi verilmemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama Volkswagen Grubu’ndan geldi.

Volkswagen Ticari Araçlar CEO’su Thomas Sedran, ABD’li otomotiv devi Ford ile yeni bir kontrat imzaladıklarını belirtti. Buna göre, Alman üreticinin pickup sınıfındaki temsilcisi Volkswagen Amarok’un mirasçısı Ford ile birlikte üretilecek. Şimdiki Amarok’un yerini alacak model, Ranger’la aynı platformu paylaşacak. Volkswagen de bu sayede geliştirme masraflarını azaltmış olacak.

Anlaşmanın kapsamı genişletilebilir 

Yapılan açıklamaya göre, bu daha iki marka arasındaki anlaşmanın ilk adımı. Thomas Sedran, otonom sürüş teknolojileri ve elektrikli araç platformlarını da kapsayan yeni araç projelerinin anlaşma kapsamına dahil edilebileceğini belirtti. Ford’un Argo adındaki otonom sürüş biriminden hisse almak istediklerini belirten Sedran, sonucun birkaç ay içerisinde belli olacağını sözlerine ekledi.

Ford, Pittsburgh merkezli otonom sürüş girişimi Argo’yu 2017 yılında satın almıştı. Ancak otonom araç teknolojileri geliştirmek gittikçe daha maliyetli bir iş olmaya başladığı için, pek çok üretici bu yükü paylaşmanın derdine düştü. Geçtiğimiz ay, Volkswagen’in 1.7 milyar dolar yatırımla Argo’nun %50’sine sahip olmaya hazırlandığı konuşuluyordu.


https://europe.autonews.com/automakers/vw-signs-contract-ford-amarok-pickup-successor Yorum Yaz
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Şıh Hazretleri 1 ay en beğenilen
Ne saçma bir başlıktır bu
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susesa 1 ay
"Mirasçı" yerine "halef" diyebilirdiniz. Hem iğreti durmazdı hem de anlayabilmek için birden fazla kez okumak zorunda kalınmazdı.
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Şıh Hazretleri 1 ay en beğenilen
Ne saçma bir başlıktır bu
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artenis 1 ay
Soğutucusu değiştirilmiş ekran kartları piyasası...
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