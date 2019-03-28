Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek

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Geçtiğimiz aylarda iki otomotiv devi Volkswagen ve Ford arasında bir anlaşma olacağı açıklanmış, fakat anlaşmanın kapsamı hakkında pek bilgi verilmemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama Volkswagen Grubu’ndan geldi.

Volkswagen Ticari Araçlar CEO’su Thomas Sedran, ABD’li otomotiv devi Ford ile yeni bir kontrat imzaladıklarını belirtti. Buna göre, Alman üreticinin pickup sınıfındaki temsilcisi Volkswagen Amarok’un mirasçısı Ford ile birlikte üretilecek. Şimdiki Amarok’un yerini alacak model, Ranger’la aynı platformu paylaşacak. Volkswagen de bu sayede geliştirme masraflarını azaltmış olacak.

Anlaşmanın kapsamı genişletilebilir

Yapılan açıklamaya göre, bu daha iki marka arasındaki anlaşmanın ilk adımı. Thomas Sedran, otonom sürüş teknolojileri ve elektrikli araç platformlarını da kapsayan yeni araç projelerinin anlaşma kapsamına dahil edilebileceğini belirtti. Ford’un Argo adındaki otonom sürüş biriminden hisse almak istediklerini belirten Sedran, sonucun birkaç ay içerisinde belli olacağını sözlerine ekledi.

Ford, Pittsburgh merkezli otonom sürüş girişimi Argo’yu 2017 yılında satın almıştı. Ancak otonom araç teknolojileri geliştirmek gittikçe daha maliyetli bir iş olmaya başladığı için, pek çok üretici bu yükü paylaşmanın derdine düştü. Geçtiğimiz ay, Volkswagen’in 1.7 milyar dolar yatırımla Argo’nun %50’sine sahip olmaya hazırlandığı konuşuluyordu.

https://europe.autonews.com/automakers/vw-signs-contract-ford-amarok-pickup-successor