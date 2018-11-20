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Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz

Volkswagen'in patronu Herbert Diess, Alman medyasına yaptığı açıklamada sürücüsüz otomobil teknolojileri konusunda Waymo'nun birkaç yıl gerisinde olduklarını kabul etmeleri gerektiğini söyledi.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Alphabet çatısı altında bulunan otonom araç geliştiricisi Waymo'nun, sürücüsüz otomobil teknolojileri konusunda kendilerinden en az birkaç yıl ileride olduğuna inanıyor.
Ayrıca Bkz. "Lada Vesta SW Cross, 2019'da Türkiye'ye gelebilir"
Reuters'in haberine göre Diess, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte "Google’ın işletmesi olan Waymo’nun bir veya iki yıl kadar önümüzde olduğunu itiraf etmeliyiz. Fakat yakalamaya kararlıyız. Oyun henüz kaybedilmedi" dedi.

Waymo'nun kat ettiği ilerleme büyük

Şirket geçtiğimiz günlerde 2020 yılına kadar elektrikli araç pazarında Tesla ile rekabet etmeyi hedeflediğini belirtti. Alman otomobil devi ayrıca elektrikli ve otonom araçlarını geliştirmek için 50 milyar dolar harcamayı planlıyor.
Volkswagen'in Waymo'yu yakalayabilmesi için zorlu bir yarışa girmesi gerekecek. Zira Waymo, Kaliforniya'da halka açık yollarda sürücüsüz araçlarını test emesine izin verilen ilk şirketti. Bu sayede otonom araçları daha şimdiden 16 milyon kilometreden fazla yol kat etmiş durumda.

https://www.reuters.com/article/volkswagen-autonomous-ceo/vw-ceo-says-waymo-has-1-2-yr-headstart-in-autonomous-cars-idUSL8N1XS0DG Yorum Yaz
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khaos 6 ay en beğenilen
Sahtekarlık ve üçkağıt ta Türkiye de ekmek yemiş gibiler yakında "bir yolunu bulup" waymo ve tesla'dan daha iyi olurlar merak etmeyin
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smela 6 ay
Teslanin sahip olduğu veri havuzu dan kac yıl gerideler acaba. Gercek dunya verilerini dunyadaki butun araclardan toplayan teslanin otonom suruste yakalanmasi sanirim zor.
Teslanin sahip olduğu veri havuzu dan kac yıl gerideler acaba. Gercek dunya verilerini dunyadaki butun araclardan toplayan teslanin otonom suruste yakalanmasi s...
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BlackGhost12 6 ay
Kardeşim sen önce dsgni düzelt.
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CyberBot 6 ay
Waymoyu ilk defa duyan benmiyim
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Father Torque 6 ay
VW CEO'su yemesin bizi, Tesla'dan çok daha geride oldukları için en yakın oldukları Waymo ile karşılaştırmışlar kendilerini.
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khaos 6 ay en beğenilen
Sahtekarlık ve üçkağıt ta Türkiye de ekmek yemiş gibiler yakında "bir yolunu bulup" waymo ve tesla'dan daha iyi olurlar merak etmeyin
Yanıtla +5
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smela 6 ay
Teslanin sahip olduğu veri havuzu dan kac yıl gerideler acaba. Gercek dunya verilerini dunyadaki butun araclardan toplayan teslanin otonom suruste yakalanmasi sanirim zor.
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