Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Alphabet çatısı altında bulunan otonom araç geliştiricisi Waymo'nun, sürücüsüz otomobil teknolojileri konusunda kendilerinden en az birkaç yıl ileride olduğuna inanıyor.

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Reuters'in haberine göre Diess, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte "Google’ın işletmesi olan Waymo’nun bir veya iki yıl kadar önümüzde olduğunu itiraf etmeliyiz. Fakat yakalamaya kararlıyız. Oyun henüz kaybedilmedi" dedi.

Waymo'nun kat ettiği ilerleme büyük

Şirket geçtiğimiz günlerde 2020 yılına kadar elektrikli araç pazarında Tesla ile rekabet etmeyi hedeflediğini belirtti. Alman otomobil devi ayrıca elektrikli ve otonom araçlarını geliştirmek için 50 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Volkswagen'in Waymo'yu yakalayabilmesi için zorlu bir yarışa girmesi gerekecek. Zira Waymo, Kaliforniya'da halka açık yollarda sürücüsüz araçlarını test emesine izin verilen ilk şirketti. Bu sayede otonom araçları daha şimdiden 16 milyon kilometreden fazla yol kat etmiş durumda.

https://www.reuters.com/article/volkswagen-autonomous-ceo/vw-ceo-says-waymo-has-1-2-yr-headstart-in-autonomous-cars-idUSL8N1XS0DG