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Volkswagen CES 2016'da yeni elektrikli otomobilini tanıtacak

CES fuarı her yıl binlerce şirkete ve yeni ürüne ev sahipliği yapıyor. Alman otomotiv devi Volkswagen ise yeni elektrikli aracını 5 Ocakta başlayacak fuarda kullanıcıların beğenisine sunacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Volkswagen CES 2016'da yeni elektrikli otomobilini tanıtacak
 
Dev şirketler Las Vegas'ta 6-9 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bir çok alandan 3600 şirketin yeni ürünlerini kullanıcılara sergileyeceği fuarda, bu markalardan 115 tanesini otomotiv şirketleri oluşturuyor. Alman üretici Volkswagen'de otomobil üreticileri standındaki yerini alarak yeni elektrikli araç konseptini sergilemek için hazır.
2015 yılı içerisinde emisyon skandalıyla birlikte önemli bir darbe yiyen Volkswagen yaralarını hızlıca kapatmanın derdinde. Emisyon skandalının izlerini en çok hafifletecek şeylerden birisi ise çevre kirliliği yaratmayan elektrikli araçlar olabilir. Volkswagen'in yeni başkanı Dr. Herbert Diess yeni elektrikli araç konseptiyle birlikte Volkswagen'in gelecek planlarından ve şirketin devamı için neler yapılması gerekenlerden de bahsedecek.
Henüz elektrikli araç hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak CEO tarafından tanıtılacak olması aracın son kullanıcıları da yakından ilgilendireceği şeklinde yorumlanıyor. Volkswagen'in hali hazırda elektrikli motora sahip araçları var ancak CES'de tanıtılacak modelin daha uzun menzile ve yeni teknolojilere sahip bir model olması bekleniyor.
Etkinlik Türkiye saatiyle 6 Ocak'ta sabaha karşı 5:30 sularında başlayacak. CES fuarı ile ilgili gelişmeleri o tarihlerde yine www.donanimhaber.com adresinden takip edebilirsiniz.

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Barış26 3 yıl en beğenilen
Bunda da hileli şarj yaparlar. Geleneği bozmamış olurlar.
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Deranzo 3 yıl
Bunda da voltaj kacagi olur kesin
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kadirirdem 3 yıl
hileli şarj yapmasınlar bu sefer.. vw 'e pek güvenim kalmadı açıkcası...
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umut_baris 3 yıl
Bedava verse yine binmem. Vizyonu belli. Apple kafasında takılacak. BMW de aynı şekilde.
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cem650 3 yıl
önce emisyon değerlerini düzeltsin araba çıkaracağına !!!!
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RevivaL 3 yıl
Avrupa'daki imajı düzeltmek için yenilik şart
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a_y_k_u_t 3 yıl
Astracılar konuşur VW yapar.
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Barış26 3 yıl
Bunda da hileli şarj yaparlar. Geleneği bozmamış olurlar.
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