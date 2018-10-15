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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti

Tesla, sancılı bir üretim sürecinin ardından 100.000'inci Model 3'ün üretim bandından indiğini açıkladı. Şirketin söz verdiği gibi 35 bin dolarlık bir Model 3 çıkarması bekleniyor.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla, üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış olsa bile Model 3 ile yeni bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Elektrikli otomobil üreticisi 100.000'inci Model 3'ün üretim bandından indiğini duyurdu. Şirket Model 3 üretimine sadece bir yıldan biraz fazla bir süre önce başlamıştı.
Ayrıca Bkz. "Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak"
Tesla şu anda haftada ortalama 5.000 adet Model 3 üretiyor. Şirket, Model 3 üretimini hızlandırırken kamuoyu da aracın lansman etkinliğinde sözü verilen 35 bin dolarlık versiyonunun satışa sunulmasını bekliyor.

Ucuz Model 3 bekleniyor

Elon Musk geçtiğimiz günlerde, ucuz Model 3 üretiminin önümüzdeki yılın başlarında başlayacağını açıkladı. Bu da şüphesiz ki uygun fiyatlı versiyonu bekleyenler için iyi haber. Model 3 şu anda 49 bin dolar başlangıç fiyatı ile satılıyor. Çift motorlu modeli ise 55 bin dolar fiyat etiketine sahip.
Otomobilin 64 bin dolara satılan performans versiyonu da var. Tabii opsiyonlarla bu fiyatlar daha da yükseliyor. Yani ortada henüz "kitlesel pazara" hitap eden 35 bin dolarlık bir Model 3 yok. Hatırlayacağınız üzere Tesla bu aracı uygun fiyatı ile herkesin sahip olabileceği bir elektrikli araç olarak lanse etmişti.

https://electrek.co/2018/10/13/tesla-model-3-100000-milestone/ Yorum Yaz
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ilkercom 7 ay
şu anda %120 ek vergi girdiği için bize 35 bin dolarlık model bile 90 bin dolara gelecek. amerikan piyasası bir doysun bize gelmesi en erken 2020 zaten. o zamana kadar kim öle kim kala. belki amerikan sömürgesi oluruz belki haritadan siliniriz.
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haberelectro 7 ay
Müthiş müthiş tesla bir devrim, herkes susacak tesla konuşacak, içten yanmalılar çöpe, elon musk, spaceX, mars, jüpiter...
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DoğanGörünümlüToros 7 ay haberelectro
Sen dalga gecmeye devam et senin merco bile ev cikarmaya calisiyor.
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