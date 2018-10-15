Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti

Tesla, üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış olsa bile Model 3 ile yeni bir kilometre taşına ulaşmayı başardı. Elektrikli otomobil üreticisi 100.000'inci Model 3'ün üretim bandından indiğini duyurdu. Şirket Model 3 üretimine sadece bir yıldan biraz fazla bir süre önce başlamıştı.

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Tesla şu anda haftada ortalama 5.000 adet Model 3 üretiyor. Şirket, Model 3 üretimini hızlandırırken kamuoyu da aracın lansman etkinliğinde sözü verilen 35 bin dolarlık versiyonunun satışa sunulmasını bekliyor.

Ucuz Model 3 bekleniyor

Elon Musk geçtiğimiz günlerde, ucuz Model 3 üretiminin önümüzdeki yılın başlarında başlayacağını açıkladı. Bu da şüphesiz ki uygun fiyatlı versiyonu bekleyenler için iyi haber. Model 3 şu anda 49 bin dolar başlangıç fiyatı ile satılıyor. Çift motorlu modeli ise 55 bin dolar fiyat etiketine sahip.

Otomobilin 64 bin dolara satılan performans versiyonu da var. Tabii opsiyonlarla bu fiyatlar daha da yükseliyor. Yani ortada henüz "kitlesel pazara" hitap eden 35 bin dolarlık bir Model 3 yok. Hatırlayacağınız üzere Tesla bu aracı uygun fiyatı ile herkesin sahip olabileceği bir elektrikli araç olarak lanse etmişti.

https://electrek.co/2018/10/13/tesla-model-3-100000-milestone/