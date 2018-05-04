Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak

Her yıl Avusturya’da düzenlenen Wörthersee GTI festivali için duyurulan Volkswagen Golf GTI TCR, trafiğe uygun olarak üretilen şimdiye kadarki en hızlı GTI modeli olacak. TCR yarış arabasının bir versiyonu olan Gofl GTI TCR, 290 beygir güç ve 370 Nm tork üreten üniteye sahip olacak. Üretilen bu güç, ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığıyla iletilecek.
0-100 km/s hızlanma süresi henüz açıklanmayan aracın maksimum hızı 250 km/s olacak. Opsiyonel olarak hız limiti kaldırıldığında ise bu değer 264 km/s’e yükselecek. Karşılaştırmak gerekirse, 310 beygir güç ve 400 Nm tork üreten Golf R modelinin 100 km/s hıza ulaşması 4.6 saniyeyi buluyor. Golf TCR modelinde bu sürenin 4.7-4.8 saniye civarında olacağı düşünülüyor.
10 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan Wörthersee GTI festivalinde ortaya çıkacak Volkswagen Golf GTI TCR, bu yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/race-inspired-volkswagen-golf-gti-tcr-gets-286bhp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
edit:banada gelip kimse birşey demesin 2016 Golf R arkadaşımda aylarca bindim + 420 hp Meth+ K04 turbo 2015 Golf GTI ye bindim yine arkadaşımın,bu araba biraz gıdıklasan çok rahat 100-200 9 görür.Önder çeker kalkmaz kafası eskide kaldı Diff. Lock XDS denen şeyler var lastik var
Neden mi? Önden çeker klasmanında 275 hp olan Hyundai i30N 6.1 saniye, 245 hp VW Golf GTI Performance ise 6.2 saniye. Buna göre düşünürsek 290 hp GTI ancak sub-5'leri görebilir. DSG'nin katkısı ile biraz daha hızlanacaktır.
Golf R ise 4 çeker olduğundan ayrı bir mesele.