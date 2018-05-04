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Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak

Volkswagen, Golf GTI TCR yarış aracını yakın zamanda yollara uyarlamaya hazırlanıyor. Avusturya'daki Wörthersee GTI festivalinde ortaya çıkacak araç, şimdiye kadarki trafiğe uygun en hızlı GTI olacak.
1 yıl
15,5b
1
49
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak
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Alman üretici Volkswagen, 2016 yılındaki Clubsport Edition 40’tan sonra şimdi de bir başka Golf GTI versiyonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Golf GTI TCR adını taşıyacak model, güç bakımından GTI Performance ve Golf R arasında kendine yer bulacak. Volkswagen, araçla ilgili birkaç taslak görüntüsü paylaştı.

Her yıl Avusturya’da düzenlenen Wörthersee GTI festivali için duyurulan Volkswagen Golf GTI TCR, trafiğe uygun olarak üretilen şimdiye kadarki en hızlı GTI modeli olacak. TCR yarış arabasının bir versiyonu olan Gofl GTI TCR, 290 beygir güç ve 370 Nm tork üreten üniteye sahip olacak. Üretilen bu güç, ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığıyla iletilecek.

0-100 km/s hızlanma süresi henüz açıklanmayan aracın maksimum hızı 250 km/s olacak. Opsiyonel olarak hız limiti kaldırıldığında ise bu değer 264 km/s’e yükselecek. Karşılaştırmak gerekirse, 310 beygir güç ve 400 Nm tork üreten Golf R modelinin 100 km/s hıza ulaşması 4.6 saniyeyi buluyor. Golf TCR modelinde bu sürenin 4.7-4.8 saniye civarında olacağı düşünülüyor.

10 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan Wörthersee GTI festivalinde ortaya çıkacak Volkswagen Golf GTI TCR, bu yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/race-inspired-volkswagen-golf-gti-tcr-gets-286bhp Yorum Yaz
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StreamRolleR 1 yıl en beğenilen
Volkswagen mühendisi arge yapmış yıllarca uğraşmış,buraya gelmiş dh zekası yapmamaz edemez.... adam olmaz bu ülke
edit:banada gelip kimse birşey demesin 2016 Golf R arkadaşımda aylarca bindim + 420 hp Meth+ K04 turbo 2015 Golf GTI ye bindim yine arkadaşımın,bu araba biraz gıdıklasan çok rahat 100-200 9 görür.Önder çeker kalkmaz kafası eskide kaldı Diff. Lock XDS denen şeyler var lastik var
Volkswagen mühendisi arge yapmış yıllarca uğraşmış,buraya gelmiş dh zekası yapmamaz edemez.... adam olmaz bu ülkeedit:banada gelip kimse birşey demesin ...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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Draqonn 1 yıl
4.7 falan yapması imkansız.
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Armin van Buuren* 1 yıl
Bu aracın 0-100'ü 4.7 falan olamaz, tahminim 5.3-5.8 saniye aralığında olacak.
Neden mi? Önden çeker klasmanında 275 hp olan Hyundai i30N 6.1 saniye, 245 hp VW Golf GTI Performance ise 6.2 saniye. Buna göre düşünürsek 290 hp GTI ancak sub-5'leri görebilir. DSG'nin katkısı ile biraz daha hızlanacaktır.
Golf R ise 4 çeker olduğundan ayrı bir mesele.
Bu aracın 0-100'ü 4.7 falan olamaz, tahminim 5.3-5.8 saniye aralığında olacak.Neden mi? Önden çeker klasmanında 275 hp olan Hyundai i30N 6.1 saniye, 245 hp...
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ridleyscott 1 yıl
Ağırlık nedir acaba ? Bence en önemli soru bu. Nürburgring için ise clubsport s e göre yavaş kalacaktır , normal. Bu arada nürburgringin asfaltını da epey yenilemişler , geçen hafta pistteydim, eski yıllara göre epey fark var, bazı noktalarda curveler taşlanmış, bordür taş döşenmiş. Haliyle rekor denemelerinde özellikle bu noktalar daha efektif kullanılıyor. Önden çeker rekoru da kırılabilir bu senelerde.
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Robert Lewandowski RL9 1 yıl
0-100 abartılmış golf gtr diye okudum
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SiyahPelerinliAdam 1 yıl
5 saniye altı 0-100 için motor ne olursa olsun 2 çeker yetersiz...
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redferrari 1 yıl
xtrial den bile kötü, gti bitmiş,, ama şimdi golfe gelince fazla savurmuş agresif kullanmış yani yanlı olmuş gibi gözüküyor,,


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TheCaliph_ 1 yıl redferrari
1-2 yerde daha gördüm de bu videonun amacını anlamış olduğunu düşünmüyorum paso VW düşmanlığı için kullanıyorsun.
Sana bir soru soracağım bu videolarda Pejo 3008 neredeyse BMW M2'den daha iyi dönüyor. Peki 140-150 ile bir viraja hangisi ile daha rahat girersin ?
Bu test, sana bu araçların yol tutuşu, hızlanışı veya pist performansı hakkında bir yorum vermez. Bu yüzden bu şekilde düşmanlık yapmayı geç artık.
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iquique 1 yıl
volkan arkadaşımız drag demişti. üşenmedim yutuptaki drag videolarını da izledim. subaru yine arka golfün stoplarını izlemiş. subaru pistte de dragda da golfün stoplarını izlemeyi seviyor. bu sevgiye saygı duymak lazım

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volkan_kolay 1 yıl iquique
Bak kendin söylüyorsun işte çocuk gibisin ve bunlarla tatmin oluyorsunuz, ne demek istediğimi hala idrak edememiş tipik bir VW kafası, zaten Almanlar'da aynı kafa da otomobil ürettiği için rahat anlaşıyorsunuz, onun için sana ne desem boşşşşşşşşşşşşşş..
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alcohol06 1 yıl
Hit almak için bir değer uydurulduğuna ihtimal vermek istemiyorum ama bir çok kaynağa baktım, herhangi bir 0-100kmh süresi yazıldığını göremedim. Herşey bir yana yarış versiyonu olan Golf TCR'ın yarş lastikleri ile zaten 5.2sn imiş 0-100kmh süresi, yol modelinde 4.7sn'nin falan söz konusu olamayacağı ortada değil mi?
Önden çekişli araçlardan drag arabası bile olur. Takarsın öne dev gibi ısıtılmış slick lastikleri, kalkışa göre bir setup yaparsın, 3 saniyede bile çıkarsın. Fakat yol lastikli Golf GTI ile çıkamazsın, istersen motoru 1000hp yap, fiziksel limitleri geçemezsin. İleride ön lastikler iyice kalınlaşır, ilk kalkış için daha pürüzsüz güç aktaran bir mild-hybrid sistemi destek olur vs 5.2-5.3'ler bir ihtimal, fakat buralara gelene kadar çoğu fwd hothatch otomobilde arkada elektrik desteği olacağı için böyle aşırı zorlama fwd araçlar göremeyeceğiz.
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falken34 1 yıl
0-100de şanzıman konuşur..motorun ne mal olduğu 100den sonra belli olur..
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etusch 1 yıl
Biz geleceği bilemeyiz şimdi gördüğümüz kadarıyla hyundai herkesi tokatlıyor
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iquique 1 yıl
ayrıca şu da sana bir hediye olsun.
Golf GTi Clubsport S (FWD) 310 ps 7:49:21 önden çeker rekoru
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maho2306 1 yıl iquique
Al buda sana hediye değil kapak olsun


7:43:80
youtube.com/...
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_Pulse_ 1 yıl
jantlar çok cici duruyor.
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