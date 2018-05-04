Volkswagen Golf GTI TCR, serinin en hızlısı olacak

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Alman üretici Volkswagen, 2016 yılındaki Clubsport Edition 40’tan sonra şimdi de bir başka Golf GTI versiyonu için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Golf GTI TCR adını taşıyacak model, güç bakımından GTI Performance ve Golf R arasında kendine yer bulacak. Volkswagen, araçla ilgili birkaç taslak görüntüsü paylaştı.

Her yıl Avusturya’da düzenlenen Wörthersee GTI festivali için duyurulan Volkswagen Golf GTI TCR, trafiğe uygun olarak üretilen şimdiye kadarki en hızlı GTI modeli olacak. TCR yarış arabasının bir versiyonu olan Gofl GTI TCR, 290 beygir güç ve 370 Nm tork üreten üniteye sahip olacak. Üretilen bu güç, ön tekerleklere 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığıyla iletilecek.

0-100 km/s hızlanma süresi henüz açıklanmayan aracın maksimum hızı 250 km/s olacak. Opsiyonel olarak hız limiti kaldırıldığında ise bu değer 264 km/s’e yükselecek. Karşılaştırmak gerekirse, 310 beygir güç ve 400 Nm tork üreten Golf R modelinin 100 km/s hıza ulaşması 4.6 saniyeyi buluyor. Golf TCR modelinde bu sürenin 4.7-4.8 saniye civarında olacağı düşünülüyor.

10 Mayıs Perşembe günü gerçekleşecek olan Wörthersee GTI festivalinde ortaya çıkacak Volkswagen Golf GTI TCR, bu yıl bitmeden satışa sunulmuş olacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/race-inspired-volkswagen-golf-gti-tcr-gets-286bhp