Volkswagen: Günde 1,500 adet elektrikli araç üreteceğiz

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Dieselgate skandalıyla uzun süredir gündemden düşmeyen ve bu yüzden dizel kanadını yavaşlatan Volkswagen, yatırımını ağırlıklı olarak elektrikli araçlar üzerine yapıyor. Alman şirket son olarak da Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Zwickau tesislerinin yeni nesil elektrikli araçların üretimi için büyük bir merkez olacağını açıkladı.

Saksonya’nın yeni Başbakan’ı Michael Kretschmer tarafından yapılan resmi bir ziyaret sırasında konuşan Volkswagen yetkilileri, buradaki tesislerde günde 1,500 adet elektrikli araç üretmeyi planladıklarını belirtti.

Tesla Model 3 ile denk

Dünya genelindeki elektrikli araç üretim hedeflerinin en büyüklerinden biri olarak görülebilecek olan bu sayı, Tesla’nın Model 3 üretimi için Fremont tesislerindeki hedeflediği sayıyla da denk düşüyor. Ayrıca bu sayı Zwickau tesislerindeki 1,350 olan ortalama günlük üretim sayısını da yükseltmiş olacak.

Çıkan haberlere göre bu üretim önümüzdeki yıl başlayacak ve 2020 yılı itibariyle de arttırılacak.

https://electrek.co/2018/01/31/vw-electric-car-production-zwickau-factory/