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Volkswagen: Günde 1,500 adet elektrikli araç üreteceğiz

Emisyon skandalları yüzünden başı ağrıyan Volkswagen, çareyi elektrikte arıyor. Elektrikli araç üretimine ağırlık verecek olan şirket bugün günlük 1,500 elektrikli araç üreteceğini açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen: Günde 1,500 adet elektrikli araç üreteceğiz
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Dieselgate skandalıyla uzun süredir gündemden düşmeyen ve bu yüzden dizel kanadını yavaşlatan Volkswagen, yatırımını ağırlıklı olarak elektrikli araçlar üzerine yapıyor. Alman şirket son olarak da Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Zwickau tesislerinin yeni nesil elektrikli araçların üretimi için büyük bir merkez olacağını açıkladı.

Saksonya’nın yeni Başbakan’ı Michael Kretschmer tarafından yapılan resmi bir ziyaret sırasında konuşan Volkswagen yetkilileri, buradaki tesislerde günde 1,500 adet elektrikli araç üretmeyi planladıklarını belirtti.

Tesla Model 3 ile denk 

Dünya genelindeki elektrikli araç üretim hedeflerinin en büyüklerinden biri olarak görülebilecek olan bu sayı, Tesla’nın Model 3 üretimi için Fremont tesislerindeki hedeflediği sayıyla da denk düşüyor. Ayrıca bu sayı Zwickau tesislerindeki 1,350 olan ortalama günlük üretim sayısını da yükseltmiş olacak.

Çıkan haberlere göre bu üretim önümüzdeki yıl başlayacak ve 2020 yılı itibariyle de arttırılacak.


https://electrek.co/2018/01/31/vw-electric-car-production-zwickau-factory/ Yorum Yaz
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lojistisyen 1 yıl en beğenilen haberelectro
Adamlar sektöre yön verdi, bu işe girecek herkes tesla'yı hedef olarak koyuyor daha ne olacaktı ?
Tesla olmasa markalar hala harıl harıl dizel motor geliştiriyordu. Şimdi onlar rafa kalktı elektrik peşinde koşuyorlar ama çoğunun ciğeri yetmeyecek kısa süreçte. Tesla daha çok kaymağını yiyecek bu işin.
Adamlar sektöre yön verdi, bu işe girecek herkes tesla'yı hedef olarak koyuyor daha ne olacaktı ?Tesla olmasa markalar hala harıl harıl dizel motor gelişti...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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xxxx1 1 yıl
Tesla ; 100 yıllık ezberi bozdurttu bu arsızlara... Petrol lobisi, üreticiler 100 sene daha şansızmanları süsleyip püsleyip yapıştıracaktı millete.







Mercedes, porsche, audi, Bmw ortak olarak Tesla model 3 satın almış, kullanılan teknoloji bileşenleri yazılımları mühendis takımına inceletmek için, 3, 5 yaşındaki Tesla devrim yapmıştır ezber bozdurmuştur bu vizyonsuzlara ...



Elon Musk un korumaya alınması lazım, ciddi anlamda düşmanları çok. Uçak kazası, zehirlenme herşey olabilir Allah korusun.
Tesla ; 100 yıllık ezberi bozdurttu bu arsızlara... Petrol lobisi, üreticiler 100 sene daha şansızmanları süsleyip püsleyip yapıştıracaktı millete....
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lojistisyen 1 yıl haberelectro
Tesla diğer markaları öyle bir titretti ki, hala kaymağını yiyor işin...
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drmelihx 1 yıl
Forum ergenleri ve gene bir vw konusunu trolleme çabalari..Sizin yüzünüzden vw ni sever olduk.. Bir de şu teslayi şişire şişire bitiremediniz Mars a adam gitse tesla sayesinde diyecekler biktik yeminle...
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behram40 1 yıl
Arkadaşlar,geçen günlerde çin'de elektrikli otoyol yapmışlardı yanlış hatırlamıyorsam,ilk etapta Ankara-İstanbul arası yapılsa Elektrikli otomobilin(Elektrikli kamyon-otobüs vs. içinde çok cazip) önünü çok hızlı açar,yanılıyormuyum?
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khytr89 1 yıl
Aynen pil teknolojisi lityum olduğu sürece o da ayrı bir belirsizlik içerisinde. Daha geçen sene patlayan note 7 leri konuşuyorduk. Elektirikli araç fikri çok güzel ama günümüzün bilgi, teknoloji ve alt yapısı buna müsait değil.
Ayrıca musk iyi bir fikir babası değil iyi bir pazarlamacı . Yoksa mercedes 80 lerden beri elektirikli, hidrojenli ve farklı bileşenli araç araştırması yapıyor. bu konuda en baba arge mercedeste. mercedes çıkartana kadar beklemek en iyisi. şu an patlayan pil, imhası zor pil gibi haberler yok çünkü araçlar daha yeni ve sayıları az.
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haberelectro 1 yıl
Pil teknolojisinin bir geleceği yok. Önce bunu idrak etmek lazım. Hibridler işi götürür tam elektrik fiyasko olacak. hidrojenle çalışan FCELL araçların geleceği daha parlak. yüzlerce kiloluk pillerin geri dönüşümü yok. Menzil sıkıntısı çözülse bile pillerin varlığı hep sorun olacak.
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Leo Minor 1 yıl
Tesla üretim hızını arttıramazsa o kaymağı kaptıracak. Otomotiv sektörü tam kurtlar sofrası şuan.
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xxxx1 1 yıl
Tesla ; 100 yıllık ezberi bozdurttu bu arsızlara... Petrol lobisi, üreticiler 100 sene daha şansızmanları süsleyip püsleyip yapıştıracaktı millete.







Mercedes, porsche, audi, Bmw ortak olarak Tesla model 3 satın almış, kullanılan teknoloji bileşenleri yazılımları mühendis takımına inceletmek için, 3, 5 yaşındaki Tesla devrim yapmıştır ezber bozdurmuştur bu vizyonsuzlara ...



Elon Musk un korumaya alınması lazım, ciddi anlamda düşmanları çok. Uçak kazası, zehirlenme herşey olabilir Allah korusun.
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Kerim5100 1 yıl
Adamlar güncellemeyle otonom sürüş getiriyor, VW de Android Auto'yu parayla veriyor...
Tesla'nın anca gülünce karnı titrer :D
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haberelectro 1 yıl Kerim5100
Yazilim guncellemesiyle otonom ozelligi koyamazsin. Donanimsal eklemeler gerekli.
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behram40 1 yıl
Yerli oto'nun şu rakiplerle nasıl başa çıkacağı beni endişelendiriyor( Adamlar günde 1500 diyor
).Diğer markalarında hemen hemen aynı tarihler vermesi...Desenize 2019-2020 çarşı-pazar karışacak.Valla iyi de olur,biz tüketiciler için.Artık içten yanmalı araçlar el yakıyor ülkemde.
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haberelectro 1 yıl
TITRE TESLA
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Led Zeppelin 1 yıl haberelectro
Hocam bu Tesla sana ne etti?
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lojistisyen 1 yıl haberelectro
Tesla diğer markaları öyle bir titretti ki, hala kaymağını yiyor işin...
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Sirrüs 1 yıl
Tesla markaların dize yatırımlarını mahvetti.
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tesla, Volkswagen ve
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