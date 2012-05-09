Volkswagen Passat TDI tek depo yakıt ile uzun mesafe rekoru kırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alman otomotiv devi Volkswagen'ın bol ödüllü TDI motor teknolojisi tek depo yakıt ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. John ve Helen Taylor çifti tarafından kullanılan standart bir Passat TDI ile kırılan rekor kapsamında çift, gerçek dünya sürüş koşulları çerçevesinde 54.4 Kg yük ile 2,616.9 Km giderek yine Passat'a ait olan bir önceki rekoru geliştirmiş oldular.
Ortalama yakıt tüketimleri 100Km'de 2.8 Litre olarak kaydedilen çiftten John Taylor, "Tek depo yakıt ile uzun mesafe sürüş rekorunu kırdığımız için heyecanlıyız. Passat TDI yolculuklar için mükemmel bir otomobil. Geniş bir iç hacim ve büyük bir bagaj alanı sunuyor. Ayrıca bu rekora ulaşmamızı sağlayacak kadar da tutumlu..." dedi. Bu arada merak edenler için bir önceki rekorun Avrupa konfigürasyonundaki bir Passat 1.6 BlueMotion ile 2,456,8 Km olarak kaydedildiğini de haberimizin sonuna gelirken son bir bilgi notu olarak hatırlatmış olalım.
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1.9 tdi 105 ps disel
70 litre mazotla saatte ortalama 180 kilometre hiz yapinca 960 km yol yaptigim olmustur.
Fakat Bu adamlarin yaptigi gibi bir deneme ile 70 litre ile 1600 km yapabilirim. Bu adamlarin yaptigi sey en düsük devirde en yüksek viteste gitmekdir.
Örnegin 60 km hizda ilerlerken vites 6. basamakta olmasi gibi.
Bu arada almanyada yollar genelde hep düzdür. Yokuslu ve inisli yol bulmak biraz zor oluyor. Daha dogrusu benim yasadigim yer öyledir.
peygamber sabrıyla gitmişlerdir...