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Volkswagen Passat TDI tek depo yakıt ile uzun mesafe rekoru kırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
106,5b
1
143
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman otomotiv devi Volkswagen'ın bol ödüllü TDI motor teknolojisi tek depo yakıt ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. John ve Helen Taylor çifti tarafından kullanılan standart bir Passat TDI ile kırılan rekor kapsamında çift, gerçek dünya sürüş koşulları çerçevesinde 54.4 Kg yük ile 2,616.9 Km giderek yine Passat'a ait olan bir önceki rekoru geliştirmiş oldular. 
Ortalama yakıt tüketimleri 100Km'de 2.8 Litre olarak kaydedilen çiftten John Taylor, "Tek depo yakıt ile uzun mesafe sürüş rekorunu kırdığımız için heyecanlıyız. Passat TDI yolculuklar için mükemmel bir otomobil. Geniş bir iç hacim ve büyük bir bagaj alanı sunuyor. Ayrıca bu rekora ulaşmamızı sağlayacak kadar da tutumlu..." dedi. Bu arada merak edenler için bir önceki rekorun Avrupa konfigürasyonundaki bir Passat 1.6 BlueMotion ile 2,456,8 Km olarak kaydedildiğini de haberimizin sonuna gelirken son bir bilgi notu olarak hatırlatmış olalım. 

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Du Hast 7 yıl en beğenilen
km yi ileri çekmişlerdir
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sakiri 7 yıl
Bende 2007 model passat variant var.
1.9 tdi 105 ps disel
70 litre mazotla saatte ortalama 180 kilometre hiz yapinca 960 km yol yaptigim olmustur.
Fakat Bu adamlarin yaptigi gibi bir deneme ile 70 litre ile 1600 km yapabilirim. Bu adamlarin yaptigi sey en düsük devirde en yüksek viteste gitmekdir.
Örnegin 60 km hizda ilerlerken vites 6. basamakta olmasi gibi.
Bu arada almanyada yollar genelde hep düzdür. Yokuslu ve inisli yol bulmak biraz zor oluyor. Daha dogrusu benim yasadigim yer öyledir.
Bende 2007 model passat variant var.1.9 tdi 105 ps disel70 litre mazotla saatte ortalama 180 kilometre hiz yapinca 960 km yol yaptigim olmustur.
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jack_daniel's 7 yıl BehramX
BehramX

Ee Saate kaç km ile gitmişler önemli olan nokta bu.

peygamber sabrıyla gitmişlerdir...
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1 Avatar
1984 9 ay
önden biri çekmiştir araç rolantideyken
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kadett_90 6 yıl
Bu forumda vw i sevmeyen ne kadar insan var. kedi uzanamadigi cigere mundar dermis. Nihayetinde 1.6 tdi bir motor. Ciksin diger markalar kendilerine guvenebiliyorlarsa bakalim yapabilecekler mi?? Bu arada ayni araci kullandim 1.6 trendline bmt. Kirsehire gittim geldim istanbuldan 1320.km yol yaptim ve hicte kasmadim. Genelde hizim 100 km/s civari idi. Ceyrek depoya yakinda yakitim kaldi. Yol bilgisayari ortalamam 4.6 lt idi
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Stainless Hardness 6 yıl
Yok artik daha neler. Hibrit tdi motor urettiler de bizim mi haberimiz yok. Keske bu tuketim degerlerini biz de tutturabilsek.
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DH Misafiri 6 yıl

Passattan daha güzelleri var.
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time is up 7 yıl
Dizel passat bedede var en fazla 1250 km gidiyor
adam 2600kmgitmis enteresan
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dreamturko 7 yıl
bu tür rekor kıranların hilesi kuyruktur.. önde büyük hacimli bir kamyon veya otobüs gider rekor kıracak araç otobüsü 10-15 metreden takip eder otobüsün hava boşluğundan yararlanır.1400 kg lık bir araba ile 4.5 lt den aşağı tüketim çok zor.
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alikum 7 yıl
Amerikada yasayacagim ve dizel passat alip rekor denemesi yapicam ha...


Hadi onuda gectim, olduya sarhos bir anima geldi ve dizel oassat aldim, bide onu 2600 kusur km tin tin kullanacagim ha...olacak is degil, ruyada gorsem hayra yormam
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haluk 23 7 yıl alikum
alikum

Amerikada yasayacagim ve dizel passat alip rekor denemesi yapicam ha...


Hadi onuda gectim, olduya sarhos bir anima geldi ve dizel oassat aldim, bide onu 2600 kusur km tin tin kullanacagim ha...olacak is degil, ruyada gorsem hayra yormam


Hem sarhoş araç kullanacaksın.

Hem tin tin gitmeyeceksin.

Hem de bunları Amerikada yapacaksın.


You can run but you cannot hide Alikum.

You can't escape from the long arm of the law.



Gönderen: Bir dost (A friend).
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trabzonlu_6161 7 yıl
bende 1,3 motor 1994 model ford festiva var karadeniz turu yaptım 2400 km yol 300 liralık lpg yaktım trabzon istanbul
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getaway 7 yıl
sürekli yokuş aşagı inse bile 1 depo ile 2600 km yol yapması imkansız,muhtemelen yedek depoyla falan 120 Lt yakıt harcamıştır.yüksek fiyat politikası nedeniyle passat satışları dibe vurduğundan tamamen reklam amaçlı yapılmış.bu tür şeylere inanmayın
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airmancy 7 yıl
Bende 2007 model passat variant var.
1.9 tdi 105 ps disel
70 litre mazotla saatte ortalama 180 kilometre hiz yapinca 960 km yol yaptigim olmustur.
Fakat Bu adamlarin yaptigi gibi bir deneme ile 70 litre ile 1600 km yapabilirim. Bu adamlarin yaptigi sey en düsük devirde en yüksek viteste gitmekdir.
Örnegin 60 km hizda ilerlerken vites 6. basamakta olmasi gibi.
Bu arada almanyada yollar genelde hep düzdür. Yokuslu ve inisli yol bulmak biraz zor oluyor. Daha dogrusu benim yasadigim yer öyledir.



Ben bu 180 km/h ortalama hızla gidip , 70 litre yakıt ile 960 km menzil olayına takıldım

Bu durumda 180 km ortalama hız ile , 100 km de 7 litre yakıt tüketimi ortalamayı tutturdunuz yanlış anlamadıysam ?

Hızınızda yahut total km de bir yazım hatası olabilirmi ?
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K.B.R.O 7 yıl
Her dizel bu degeri yapar. Bunu bilir bunu söylerim. Koy latitute yi koy c5 i koy mondeo yu hepsi yapar bu sürüste. Oynasa oynasa en fazla 200 km oynasın. 2200 gidecegine 2000 gitsin. Ne kadar abartıyorlar su olayı yahu.
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oytunn 7 yıl
Araba 2.0 tdi 6 ileri manuel , helal olsun bu değerlere
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mtnkrsln 7 yıl
Bende doganan 45 lt benzin ile 380 km yaomistim benxe buda bi rekor
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sakiri 7 yıl
En az yakit yakma rekorunu kirmak isteyen arkadaslara bir tavsiyem var.
Aracinizla toroslarin en tepesine gidin ve orda yakit degerlerini sifirlayin. İnis asagi 10 km den fazla gider. İnanin bana o zaman yol saatinde 2.0 litre bile yazar. Bunu bizzat passatimla türkiyede izinde denemistim. Ama toroslarda degil kendi köyümde denemistim. İnisasagi 5 km vardi arac hep kendisi motora bindire bindire gidince o hesaplama süresinde yakit tüketimini cok düsük gösteriyor. Fakat türkiyede sehir icinde tüketimi 9.6 litreye kadar yükseliyordu.

İsin sirri 1 . viteste 10 devire gelince 2. vitese takmak sirasiyla 3,4,5. vitese kadar bu yöntemi denemek. Sonrasinda 5. viteste 50 km ve 60 km arasinda hiz yapmakla oluyor. Benim arac 5 vites ondan böyle bir örnek verdim. Bu sekil bir yolculuk turbonun anasini satar. Arac bostayken calisinca, yakit tüketim miktari yol bilgisayarinda daha fazla olmaya basliyor.
O yüzden normal kullanim ve agresif kullanim sartlarinda kimse bu tip bir yakit tüketimini beklemesin.
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