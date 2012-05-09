Volkswagen Passat TDI tek depo yakıt ile uzun mesafe rekoru kırdı

Alman otomotiv devi Volkswagen'ın bol ödüllü TDI motor teknolojisi tek depo yakıt ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. John ve Helen Taylor çifti tarafından kullanılan standart bir Passat TDI ile kırılan rekor kapsamında çift, gerçek dünya sürüş koşulları çerçevesinde 54.4 Kg yük ile 2,616.9 Km giderek yine Passat'a ait olan bir önceki rekoru geliştirmiş oldular.

Ortalama yakıt tüketimleri 100Km'de 2.8 Litre olarak kaydedilen çiftten John Taylor, "Tek depo yakıt ile uzun mesafe sürüş rekorunu kırdığımız için heyecanlıyız. Passat TDI yolculuklar için mükemmel bir otomobil. Geniş bir iç hacim ve büyük bir bagaj alanı sunuyor. Ayrıca bu rekora ulaşmamızı sağlayacak kadar da tutumlu..." dedi. Bu arada merak edenler için bir önceki rekorun Avrupa konfigürasyonundaki bir Passat 1.6 BlueMotion ile 2,456,8 Km olarak kaydedildiğini de haberimizin sonuna gelirken son bir bilgi notu olarak hatırlatmış olalım.