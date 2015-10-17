Volkswagen, Türkiye'den yaklaşık 324 bin aracı gönüllü geri çağıracak

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Volkswagen'in emisyon skandalında gelişmeler devam ediyor. Kısa bir süre önce bu haberde şirketin Ocak ayından itibaren araçları geri çağırmaya başlayacağını sizlere iletmiştik. Bu kez ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ülkemizde etkilenen araçlar ve geri çağrılmaları hakkında konuştu.
Türkiye'de Volkswagen'in EA 189 dizel motoruna sahip 323 bin 977 araç olduğunu söyleyen Işık, tüm araçların Almanya ile birlikte Ocak ayından itibaren gönüllü olarak geri çağrılacağını belirtti. Geri çağrılan araçların teknik güncellemeleri yapılacağı belirtilirken bu güncellemelerin içeriği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Türkiye'de araç vergi sisteminin emisyona bağlı olmadığını hatırlatan Işık, "Bizim için önemli olan Türkiye’de emisyon değerlerinin çevre kirliliğine olan etkisi" şeklinde konuştu. Firmanın da araçları gönüllü geri çağırmayı kabul etmesinin ardından cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.
Audi araç sahipleri : www.audi.co.uk/owners-area/emissions/check-your-car.html adresinden,
VW araç sahipleri ise : www.volkswagen.co.uk/owners/dieselinfo adresinden sorgulama yaparak emisyon skandalından etkilenip etkilenmediklerini öğrenebilirler.
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ee üçüncü dünya ülkesinde olunca normal tabii