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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volkswagen, Türkiye'den yaklaşık 324 bin aracı gönüllü geri çağıracak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Volkswagen, Türkiye'den yaklaşık 324 bin aracı gönüllü geri çağıracak
 
Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Volkswagen'in emisyon skandalında gelişmeler devam ediyor. Kısa bir süre önce bu haberde şirketin Ocak ayından itibaren araçları geri çağırmaya başlayacağını sizlere iletmiştik. Bu kez ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ülkemizde etkilenen araçlar ve geri çağrılmaları hakkında konuştu.
Türkiye'de Volkswagen'in EA 189 dizel motoruna sahip 323 bin 977 araç olduğunu söyleyen Işık, tüm araçların Almanya ile birlikte Ocak ayından itibaren gönüllü olarak geri çağrılacağını belirtti. Geri çağrılan araçların teknik güncellemeleri yapılacağı belirtilirken bu güncellemelerin içeriği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Türkiye'de araç vergi sisteminin emisyona bağlı olmadığını hatırlatan Işık, "Bizim için önemli olan Türkiye’de emisyon değerlerinin çevre kirliliğine olan etkisi" şeklinde konuştu. Firmanın da araçları gönüllü geri çağırmayı kabul etmesinin ardından cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.
VW araç sahipleri ise : www.volkswagen.co.uk/owners/dieselinfo adresinden sorgulama yaparak emisyon skandalından etkilenip etkilenmediklerini öğrenebilirler.

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Like a Sir 4 yıl en beğenilen
neden gönüllü , isteyen nox salıp isteyen salmayacak(x0.08) mı ? Zorunlu olması gerek işlemin.
1 Yanıt Yanıtla +73
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righteous@ 4 yıl
muz cumhuriyetinde yaşayınca gönüllü ibaresi koymuşlar, Avrupa da ise balyozu indirdiler..
ee üçüncü dünya ülkesinde olunca normal tabii
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UsainBolt 4 yıl
Ayrıca ben olsam dava açar gizli ayıplı mal satılmış yalancı bunlar der paramı isterim.Adam ayıplı mal satacak motoru falan açacak ne yaptığınıda bana söylemeyecek sonra o arabayı satarken ben temiz araç diye satacağım öylemi?
Ayrıca ben olsam dava açar gizli ayıplı mal satılmış yalancı bunlar der paramı isterim.Adam ayıplı mal satacak motoru falan açacak ne yaptığınıda bana söylemey...
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AlkanExclusive 2 yıl
Gönüllü güncellemeler ne aşamada?
O kadar para vereceğim birde beygir gücüm düşecek.
Şakaysa komik, ciddiyse daha komik...
5 kuruş çalışmaz benden.
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Kaiser75 2 yıl
vag fanları buna ne diyecek acaba?
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tartekin 2 yıl
Doğuş beygirleri çalıp pastırma mı yapıyormuş
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Halalaluya 2 yıl
20 beygir degil. Beygircik onlar.
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odeon99 2 yıl
Hınzır almanlar
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aaguler 2 yıl
Otomotiv dünyasının en büyük sahtekarlığı preminyuma dil çıkarıp, burun titreten vosvos...
Sahtekar marka vosvos.
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Hakkı_Pelit 2 yıl
Beygirden feragat eden gönüllü
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar seat leon aracımla ilgili Bimere yazdığımın aynısını sizinle paylaşıyorum sadce bimerden farklı aracın plakasını vermiyorum 01.O5.2016 TARİHİNDE SEAT ana bayi Attarlar otomobil tarafından arandım plakalı aracım üzerinde tadilat yapılacağını olayın emisyonla ilgili olduğu söylendi çok sevindim helal osun adamlar sattıkları malın arkasında duruyorlar diye bu olay ne diye araştırayım dedim araştırdığımda karşıma şöyle bir sonuç çıktı kimilerine göre araç beygirden kayıp edip 105 beygirlik araç 80 90 beygire iniyor kimilerine göre hic bir şey kaybetmiyor ben kendi kendime dedim senin bileceğin konu değil bu seat teknik servisi ara sor 3 kez 02123550404 no lu telden aradım ALLAH CC şahit olsun haksızlık olmasın diye iftira ederler firmaya diye ama maalesef karşıma çıkan insanların hic birisi diyemedi net bir şekilde sizin aracınız performansı düşer çıkar yada aynı kalır diye şimdi bunlar bize illerdeki haklarımızdan mahrum etmek için yapılan işlemden sonra büyük ihtimal muafakatname alacaklar dava açmasınlar diye şimdi teknik manada birinin çıkıp bizim hakkımız arması gerekir değerli büyüklerim neden mi artık bu milletin abd de seat kullanan vatandaştan bir farkı olmadığını değerli devletimin işin içine girerek bunu gerektiği şekilde gerekli insanlara anlatması gerekir bence TÜRK milleti her şeyin en iyisine layık gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim
1 Yanıt Yanıtla
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Halil Reis 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaşlar seat leon aracımla ilgili Bimere yazdığımın aynısını sizinle paylaşıyorum sadce bimerden farklı aracın plakasını vermiyorum 01.O5.2016 TARİHİNDE SEAT ana bayi Attarlar otomobil tarafından arandım plakalı aracım üzerinde tadilat yapılacağını olayın emisyonla ilgili olduğu söylendi çok sevindim helal osun adamlar sattıkları malın arkasında duruyorlar diye bu olay ne diye araştırayım dedim araştırdığımda karşıma şöyle bir sonuç çıktı kimilerine göre araç beygirden kayıp edip 105 beygirlik araç 80 90 beygire iniyor kimilerine göre hic bir şey kaybetmiyor ben kendi kendime dedim senin bileceğin konu değil bu seat teknik servisi ara sor 3 kez 02123550404 no lu telden aradım ALLAH CC şahit olsun haksızlık olmasın diye iftira ederler firmaya diye ama maalesef karşıma çıkan insanların hic birisi diyemedi net bir şekilde sizin aracınız performansı düşer çıkar yada aynı kalır diye şimdi bunlar bize illerdeki haklarımızdan mahrum etmek için yapılan işlemden sonra büyük ihtimal muafakatname alacaklar dava açmasınlar diye şimdi teknik manada birinin çıkıp bizim hakkımız arması gerekir değerli büyüklerim neden mi artık bu milletin abd de seat kullanan vatandaştan bir farkı olmadığını değerli devletimin işin içine girerek bunu gerektiği şekilde gerekli insanlara anlatması gerekir bence TÜRK milleti her şeyin en iyisine layık gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim

Geri dönüş ile ilgili bize de bilgi verirseniz memnun oluruz.
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Djalma Feitosa Dias 3 yıl
Herşeye zorunlu ibaresi koyup bizi zorlayan devletimiz gönüllü olarak araçları yaptıracakmış.Ceza mı ? daha neler
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JNG90 3 yıl
Doğuş oto kendini hissettiriyor zaten


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