Volkswagen araçlarında yapay zeka için NVIDIA ile çalışıyor

Geçtiğimiz yılın CES etkinliğide Toyota'nın Yui isimli yapay zekasını tanıtması sonrası Volkswagen de gelecek modelleri için akıllı bir kopilot sistemi geliştirme üzerine konuşuyordu. Firma bu yılın CES etkinliğinde bu planını hayata geçirmek için NVIDIA ile bir ortaklık oluşturacağının duyurusunu yaptı.

Duyuru iki firma tarafından NVIDIA'nın basın etkinliğinde gerçekleşirken, etkinlikte Volkswagen'in elektrikli van modeli I.D. Buzz da yer aldı. İki şirket otomobilin hem içinden hem de dışından veri toplayacak "Akıllı Kopilot" sistemi üzerinde çalışacaklarını söyledi. Geliştirecekleri sistem el hareketleri ve sesli komutları, sürücünün bilgilerini öğrenen bir yapay zeka ile birleştirecek ve yapay zekaya sahip bir asistan ortaya çıkacak.

Markanın 2022 yılında piyasaya süreceği I.D. Buzz modelinin bu yapay zeka sistemine sahip olarak gelmesi bekleniyor.