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Volkswagen araçlarında yapay zeka için NVIDIA ile çalışıyor

CES 2018 kapsamında basın etkinliği düzenyelen NVIDIA, etkinlik kapsamında Volkswagen ile ortaklaşa araç içi "Akıllı Kopilot" sistemi geliştireceklerini duyurdu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yılın CES etkinliğide Toyota'nın Yui isimli yapay zekasını tanıtması sonrası Volkswagen de gelecek modelleri için akıllı bir kopilot sistemi geliştirme üzerine konuşuyordu. Firma bu yılın CES etkinliğinde bu planını hayata geçirmek için NVIDIA ile bir ortaklık oluşturacağının duyurusunu yaptı.
Duyuru iki firma tarafından NVIDIA'nın basın etkinliğinde gerçekleşirken, etkinlikte Volkswagen'in elektrikli van modeli I.D. Buzz da yer aldı. İki şirket otomobilin hem içinden hem de dışından veri toplayacak "Akıllı Kopilot" sistemi üzerinde çalışacaklarını söyledi. Geliştirecekleri sistem el hareketleri ve sesli komutları, sürücünün bilgilerini öğrenen bir yapay zeka ile birleştirecek ve yapay zekaya sahip bir asistan ortaya çıkacak.
Markanın 2022 yılında piyasaya süreceği I.D. Buzz modelinin bu yapay zeka sistemine sahip olarak gelmesi bekleniyor.

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zolzauza 1 yıl
Vw, Bosch a emisyon hile yazılımı yaptırmıştı bakalım Nvidia ya ne yaptıracak :))))
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Guest-F8946C419 1 yıl
Kategorilerdeki iki lider bir araya gelmiş. Sonuçlar muazzam olue kesin.
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MeGaDave06 1 yıl
Nvidiayı biliyomusunuz ? Bilmeyenler için açıklama yapayım dünyada bilgisayar ve notebooklar hatta oyun konsolları ve daha nice işlem yaptığımız donanımlar için ekran kartı üreten iki firmadan bir tanesidir.
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gxhero 1 yıl
ve vw iflas bayrağını eline alır.
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