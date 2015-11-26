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Volkswagen emisyon skandalını nasıl çözecek? işte bütün detaylar

Volkswagen’ in dizel emisyon skadanlının kalbinde yer alan 2.0 ve 1.6 dizel motorlara yönelik yapacağı onarımlar netlik kazandı. Geri çağırımlar yakın zamanda başlayacak.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Almanya Federal Motorlu Taşıma Kurumu tarafından da onaylanan düzenlemeler hayata geçiyor. Firma düzeltmeler sonrası, yakıt tüketiminde artış ve performansta azalma olmamasını amaçlıyor. 2.0 dizel motorlar için yazılım güncellemesi yeterli olurken, 1.6 dizellerde mekanik müdahale yapılacak. 
Volkswagen emisyon skandalını nasıl çözecek? işte bütün detaylar
 
1.6 TDI motorlarda, hava filtre haznesinden motora doğru giden havanın girdap şeklindeki hareketini düzenlemek için hava akış sensörünün önüne ızgaralı bir parça koyulacak. Hava akım düzleştiricisi sayesinde düzelen hava akımı, hava akış sensörünün daha iyi okuma yapmasını sağlayacak. Hava ve yakıt oranını daha iyi ayarlayan motor, daha etkin bir yanma sağlayarak CO2 salınım miktarını izin verilen aralıklara çekebilecek.

Yapılan açıklama da, düzeltme maksadıyla servislere çağrılan 2.0 dizellerin yaklaşık yarım saatlik, 1.6 dizellerin ise yaklaşık 1 saatlik servis süresi olacağı belirtiliyor.
Dikkat çekici noktalardan bir tanesi ise, firma skandaldan etkilenen Amerikalı müşterilerine  1000 dolar tazminat ve 3 yıl ücretsiz bakım gibi ekstra hediyeler sunarken, Avrupalı müşterilerine ise herhangi bir bedel ödemiyor. Firma, Amerikalı müşterilerini el üstünde tutmasının nedenini ise Amerika'daki reklam kampanyalarına bağlıyor. Zira Volkswagen, Amerika'da "Clean Diesel" temalı reklamlarla dizel yakıtın benzinden pahalı olduğu ülkede yanlış yönlendirme yapmıştı.

Volkswagen 1.2 dizel motorlar için sadece yazılım düzeltmesi yapılacağını belirtiyor ve kasım ayı sonuna kadar Federal Motorlu Taşıma Kurumu’na başvuruda bulunacak.

Avrupa Birliği Ülkeleri’nde uygulanacak olan iyileştirmelerin, Amerika Birleşik Devleti için yeterli olmayacağı ve bunun için daha fazla mekanik düzeltme yapılması gerektiği de konuşulanlar arasında.
Skandalla ilgili son gelişmeler ise firmanın İngiltere'deki yetkililerinin hapse dahi girme tehlikesi altında olduğu yönünde. Ayrıca mali anlamda zor günler geçirmeye hazırlanan firmanın Ar-Ge bütçesinde gideceği kesintilerden Pheaton modelinin etkileneceği söyleniyor.


http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2015/11/Massnahmen_KBA.html Yorum Yaz
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Eskiden vw yi lüks araç kategorisinde görürdüm artık clio neyse vw de o oldu benim için
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*siteci* 4 yıl
sangokudbgt
Beyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesin
Daha bu gün golf7im ile yine tozu dumana kattım premium araç sahibi diye geçinenlere alman tankı ile dersimi verdim
Burda alman tankına sahip olamayan veya 2 katını verip dikiz aynamda kaybolan tipler dışında kimse ww hakkında kötü konuşmaz. Adam bmw 3.20 almış ama dikiz aynamda gittikçe küçülüyor, trafik ışığında yandaki otobüsten millet benim aracımı süzüyor ama bir havalar bir havalar ki sormayın yahu ara gazımda kaybolmuş adamsın ne diyorsun sen yahu?
puntocu gençlik sevmez tabi yorumlara gel ww neyse clioda oymuş. Yahu ben golf7im ile clionun yanına park bile etmem sen ne diyorsun kardeş derdin ne anlat hele
ben seni ses sistemimde, ara gazımda boğarım kardeş.

Birader sakin ol, trollükten kriz geçireceksin.
sangokudbgtBeyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesinDaha b...
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canguler917 4 yıl
performanstan veya yakıt tüketiminden kayıp olması kaçınılmaz. eğer olmayacak olsaydı zaten en baştan bu şekilde yaparlardı
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CWaRRioR 4 yıl
sangokudbgt
Beyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesin
Daha bu gün golf7im ile yine tozu dumana kattım premium araç sahibi diye geçinenlere alman tankı ile dersimi verdim
Burda alman tankına sahip olamayan veya 2 katını verip dikiz aynamda kaybolan tipler dışında kimse ww hakkında kötü konuşmaz. Adam bmw 3.20 almış ama dikiz aynamda gittikçe küçülüyor, trafik ışığında yandaki otobüsten millet benim aracımı süzüyor ama bir havalar bir havalar ki sormayın yahu ara gazımda kaybolmuş adamsın ne diyorsun sen yahu? çakma m paket görünümlü seni
istersen m6 ile gel sana bir spin attırayımda gör hele kardeş puntocu gençlik sevmez tabi yorumlara gel ww neyse clioda oymuş. Yahu ben golf7im ile clionun yanına park bile etmem sen ne diyorsun kardeş derdin ne anlat hele
ben seni ses sistemimde, ara gazımda boğarım kardeş.

Adam normal giderken yarıştığını sandıysan normaldir. Herkes ego peşinde değil. Basarım, kaçarım yok herkes bakıyor geçeceksin bu işleri, boş adam işleri bunlar. Ayrıca ara gazında boğmuşsundur o emisyonla.
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rCoder 4 yıl
Mr xXx
Eskiden vw yi lüks araç kategorisinde görürdüm artık clio neyse vw de o oldu benim için

en azından clio'yu lüks diye itelemiyorlar.
Bir de burası var.
Opel kullanıyorum, yazın değiştirip renault alacağım.
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ezimuse 4 yıl
Bilgisayar Bağımlısı
Fenomenon
DaRKFoRCeS Bu ülkede hala vw reklamları dönüyor. Araç taşıyan tırların üstünde 0 km bir sürü volkswagen görüyorum. Milletin asıl beklentisi dış ülkedeki bu araçların yurda girmesi fiyatın düşmesi. Çevreyi hiç düşünen yok.
hahah çevreyi düşünen adam dizel araç kullanmaz benzinli araç kullanır, hatta daha çevreci LPGli araç kullanır, hatta araba kullanmaz toplu taşıma aracı kullanır. Kendimizi kandırmamızın hiçbir anlamı yok.
Dizelin vergilerle beraber benzinden daha uygun fiyata satıldığı bir ülkede doğa ve çevre gibi kavramları tartışmak gerek zira.Yakıttaki vergilendirme farklı olmalıydı benzin ciddi derecede ucuz olmalıydı ki daha çok benzinli satsın.LPG hâlen yeterli kıvama gelemedi bir türlü benzin ve mazot gibi tüp gerektirmeden temiz yakıt olma statüsüne ulaşamadı.Tamam en temiz yakıtlardan biri ama tehlikeli.Şu gazı tam anlamıyla sıvı yapsalar zaten verimlilik ve emisyon avantajından en çok satılan yakıt olacaktı ama olmadı bir türlü bilerek mi yapmıyorlar ve kimyasal olarak gerçekleşemiyor mu bilemiyorum.

LPG kapalı bir tank içerisine girdiği zaman sıvılaşır. Ancak açığa çıktığında ise gaz halini alır. Bu yüzden ortama yayılması çok daha kolaydır. Bu yüzden de yüksek derecede tehlikelidir.
Doğalgazı 300bar gibi yüksek basınç ile sıkıştırınca ise ortaya CNG/LNG çıkıyor. Ankara'da otobüslerde CNG kullanılıyor. Bu yakıt depolaması zor ancak çok verimli ve temiz bir yakıttır. Belki ileride bu yakıtları aile otomobillerinde de görebiliriz.
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aspirin_00 4 yıl
sangokudbgt
Beyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesin
Daha bu gün golf7im ile yine tozu dumana kattım premium araç sahibi diye geçinenlere alman tankı ile dersimi verdim
Burda alman tankına sahip olamayan veya 2 katını verip dikiz aynamda kaybolan tipler dışında kimse ww hakkında kötü konuşmaz. Adam bmw 3.20 almış ama dikiz aynamda gittikçe küçülüyor, trafik ışığında yandaki otobüsten millet benim aracımı süzüyor ama bir havalar bir havalar ki sormayın yahu ara gazımda kaybolmuş adamsın ne diyorsun sen yahu? çakma m paket görünümlü seni
istersen m6 ile gel sana bir spin attırayımda gör hele kardeş puntocu gençlik sevmez tabi yorumlara gel ww neyse clioda oymuş. Yahu ben golf7im ile clionun yanına park bile etmem sen ne diyorsun kardeş derdin ne anlat hele
ben seni ses sistemimde, ara gazımda boğarım kardeş.

rallide misin çözemedim dikiz mikiz küçülüyor felan :D
Yanıtla +2
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Umutcan 4 yıl
Otomobillerle çok ilgisi olmayan birisi olarak ölmüş durumda yaşlı araçlar, desoto kamyonlar vs. egzoslarından WV'den kat kat fazla zehir saçarken neden bu firmanın aylardır bu kadar kötülendiğini anlayamadım.
Çevreci bakış açısından bakılacaksa önce bu tip araçların trafikten men edilmesi gerekir diye düşünüyorum, ki yollarda bu araçların sayısı WV ile karşılaştırılamayacak kadar fazla. Hile yapılmış olabilir, ama bu eski
araç nüfusunun yanında bunların egzosundan çıkan emisyonun pek te önem arzetmediğini düşünüyorum. Doğru olan şey bence emisyona göre vergilendirmek ve halkı bu tip yüksek emisyonlu araçları kullanmaktan caydırmaktır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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*siteci* 4 yıl
sangokudbgt
Beyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesin
Daha bu gün golf7im ile yine tozu dumana kattım premium araç sahibi diye geçinenlere alman tankı ile dersimi verdim
Burda alman tankına sahip olamayan veya 2 katını verip dikiz aynamda kaybolan tipler dışında kimse ww hakkında kötü konuşmaz. Adam bmw 3.20 almış ama dikiz aynamda gittikçe küçülüyor, trafik ışığında yandaki otobüsten millet benim aracımı süzüyor ama bir havalar bir havalar ki sormayın yahu ara gazımda kaybolmuş adamsın ne diyorsun sen yahu?
puntocu gençlik sevmez tabi yorumlara gel ww neyse clioda oymuş. Yahu ben golf7im ile clionun yanına park bile etmem sen ne diyorsun kardeş derdin ne anlat hele
ben seni ses sistemimde, ara gazımda boğarım kardeş.

Birader sakin ol, trollükten kriz geçireceksin.
Yanıtla +17
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Fenomenon 4 yıl
DaRKFoRCeS
Bu ülkede hala vw reklamları dönüyor. Araç taşıyan tırların üstünde 0 km bir sürü volkswagen görüyorum. Milletin asıl beklentisi dış ülkedeki bu araçların yurda girmesi fiyatın düşmesi. Çevreyi hiç düşünen yok.

hahah çevreyi düşünen adam dizel araç kullanmaz benzinli araç kullanır, hatta daha çevreci LPG'li araç kullanır, hatta araba kullanmaz toplu taşıma aracı kullanır. Kendimizi kandırmamızın hiçbir anlamı yok.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Bilgisayar Bağımlısı 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

DaRKFoRCeS

Bu ülkede hala vw reklamları dönüyor. Araç taşıyan tırların üstünde 0 km bir sürü volkswagen görüyorum. Milletin asıl beklentisi dış ülkedeki bu araçların yurda girmesi fiyatın düşmesi. Çevreyi hiç düşünen yok.


hahah çevreyi düşünen adam dizel araç kullanmaz benzinli araç kullanır, hatta daha çevreci LPG'li araç kullanır, hatta araba kullanmaz toplu taşıma aracı kullanır. Kendimizi kandırmamızın hiçbir anlamı yok.

Dizelin vergilerle beraber benzinden daha uygun fiyata satıldığı bir ülkede doğa ve çevre gibi kavramları tartışmak gerek zira.Yakıttaki vergilendirme farklı olmalıydı benzin ciddi derecede ucuz olmalıydı ki daha çok benzinli satsın.LPG hâlen yeterli kıvama gelemedi bir türlü benzin ve mazot gibi tüp gerektirmeden temiz yakıt olma statüsüne ulaşamadı.Tamam en temiz yakıtlardan biri ama tehlikeli.Şu gazı tam anlamıyla sıvı yapsalar zaten verimlilik ve emisyon avantajından en çok satılan yakıt olacaktı ama olmadı bir türlü bilerek mi yapmıyorlar ve kimyasal olarak gerçekleşemiyor mu bilemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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ankasr13e 4 yıl
1- Tüm avrupada araclar emisyon degerine göre vergilendiriliyor. Türkiye ile karistirmayin.
2- Tüm Almanya'da da VW reklamlari inanilmaz artti. Bu bir unutturma politikasi. Simdilik arka planda olan bu fiyaskoyu istedikleri zaman tekrar cikarabilirler.
3- Tüm dünyada davalar acildi hatta decam etmektedir. Hakkinizi arayin. SAF olmayin.
Yanıtla +3
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sangokudbgt 4 yıl
Beyler araçlar 10 numara çalışıyor, sahibi olamayanları trafikte iç çektirmeye devam ediyor kimse merak etmesin


Daha bu gün golf7'im ile yine tozu dumana kattım premium araç sahibi diye geçinenlere alman tankı ile dersimi verdim


Burda alman tankına sahip olamayan veya 2 katını verip dikiz aynamda kaybolan tipler dışında kimse ww hakkında kötü konuşmaz.

Adam bmw 3.20 almış ama dikiz aynamda gittikçe küçülüyor, trafik ışığında yandaki otobüsten millet benim aracımı süzüyor ama bir havalar bir havalar ki sormayın yahu ara gazımda kaybolmuş adamsın ne diyorsun sen yahu? çakma m paket görünümlü seni
istersen m6 ile gel sana bir spin attırayımda gör hele kardeş

puntocu gençlik sevmez tabi yorumlara gel ww neyse clio'da oymuş. Yahu ben golf7'im ile clio'nun yanına park bile etmem sen ne diyorsun kardeş derdin ne anlat hele


ben seni ses sistemimde, ara gazımda boğarım kardeş.
Yanıtla +2
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Fenomenon 4 yıl
Ya bu emisyon meselesini amma abarttılar. Sanki kim emisyon değerine bakıp araba alıyor. Zaten millet emisyon değerine önem verse zorunlu egzoz ölçümünde anlarlardı. Demek ki kimse zaten emisyon memisyon tınlamıyor.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu ülkede hala vw reklamları dönüyor.
Araç taşıyan tırların üstünde 0 km bir sürü volkswagen görüyorum.
Milletin asıl beklentisi dış ülkedeki bu araçların yurda girmesi fiyatın düşmesi.
Çevreyi hiç düşünen yok.

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halitozbasli 4 yıl
adamlar kısaca avrupa için motorlarımıza fazla özenmedik amerika için ise hiç kasmadık direk hile yaptık diyorlar. Gerçekten o amerikada satılan 10numara yağ kıvamında mazotu yakmak için ciddi yüksek hazımlı motor lazım 1.2 dizelin amerikada satılması fizik kanunları gereği normal şartlarda mümkün değil... O mazotu silindire basmak için enjektör memelerini baya baya büyütmüşlerdir bunlar...
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FlyingUnderpants 4 yıl
Peki kullanıcılar yakıtta veya performansta negatif bir durumla karşılaşırsa ne olacak?

Bireysel davaların ardı arkası kesilmez. Dahası firmayla davalık olan VW müşterisinin marka ile bağı kalmaz. Üç senede bir araba yenileyen Avrupa müşterisini kaybetmek intihar olur.
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Volkswagen, Emisyon Skandalı ve
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