Volkswagen emisyon skandalını nasıl çözecek? işte bütün detaylar

Almanya Federal Motorlu Taşıma Kurumu tarafından da onaylanan düzenlemeler hayata geçiyor. Firma düzeltmeler sonrası, yakıt tüketiminde artış ve performansta azalma olmamasını amaçlıyor. 2.0 dizel motorlar için yazılım güncellemesi yeterli olurken, 1.6 dizellerde mekanik müdahale yapılacak.



1.6 TDI motorlarda, hava filtre haznesinden motora doğru giden havanın girdap şeklindeki hareketini düzenlemek için hava akış sensörünün önüne ızgaralı bir parça koyulacak. Hava akım düzleştiricisi sayesinde düzelen hava akımı, hava akış sensörünün daha iyi okuma yapmasını sağlayacak. Hava ve yakıt oranını daha iyi ayarlayan motor, daha etkin bir yanma sağlayarak CO2 salınım miktarını izin verilen aralıklara çekebilecek. 1.6 TDI motorlarda, hava filtre haznesinden motora doğru giden havanın girdap şeklindeki hareketini düzenlemek için hava akış sensörünün önüne ızgaralı bir parça koyulacak. Hava akım düzleştiricisi sayesinde düzelen hava akımı, hava akış sensörünün daha iyi okuma yapmasını sağlayacak. Hava ve yakıt oranını daha iyi ayarlayan motor, daha etkin bir yanma sağlayarak CO2 salınım miktarını izin verilen aralıklara çekebilecek.





Yapılan açıklama da, düzeltme maksadıyla servislere çağrılan 2.0 dizellerin yaklaşık yarım saatlik, 1.6 dizellerin ise yaklaşık 1 saatlik servis süresi olacağı belirtiliyor.

Dikkat çekici noktalardan bir tanesi ise, firma skandaldan etkilenen Amerikalı müşterilerine 1000 dolar tazminat ve 3 yıl ücretsiz bakım gibi ekstra hediyeler sunarken, Avrupalı müşterilerine ise herhangi bir bedel ödemiyor. Firma, Amerikalı müşterilerini el üstünde tutmasının nedenini ise Amerika'daki reklam kampanyalarına bağlıyor. Zira Volkswagen, Amerika'da "Clean Diesel" temalı reklamlarla dizel yakıtın benzinden pahalı olduğu ülkede yanlış yönlendirme yapmıştı.





Volkswagen 1.2 dizel motorlar için sadece yazılım düzeltmesi yapılacağını belirtiyor ve kasım ayı sonuna kadar Federal Motorlu Taşıma Kurumu’na başvuruda bulunacak.





Avrupa Birliği Ülkeleri’nde uygulanacak olan iyileştirmelerin, Amerika Birleşik Devleti için yeterli olmayacağı ve bunun için daha fazla mekanik düzeltme yapılması gerektiği de konuşulanlar arasında.

Skandalla ilgili son gelişmeler ise firmanın İngiltere'deki yetkililerinin hapse dahi girme tehlikesi altında olduğu yönünde. Ayrıca mali anlamda zor günler geçirmeye hazırlanan firmanın Ar-Ge bütçesinde gideceği kesintilerden Pheaton modelinin etkileneceği söyleniyor.





http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2015/11/Massnahmen_KBA.html