Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı

Tarihindeki en büyük ürün ve teknoloji atılımını yapmaya hazırlanan Volkswagen, MEB platformu tedarikçileri zirvesinde parça üreticileriyle anlaşma imzaları attı. Markanın I.D. ailesinin ilk modelini bir kompakt elektrikli hatchback oluştururken, bu aracın 2019 sonunda piyasaya çıkması planlanıyor. Geri sayıma başlayan firma 100 hafta sonra üretime başlıyor.

Anlaşmayı VW CEO'su Dr. Herbert Diess imzalarken, bu adımı uygun fiyatlı elektrikli araçların ilk basamağı olarak tanımlıyor. CEO aynı zamanda firmanın Saksonya'da yer alan fabrikanın tamamen I.D. üretimine ayrılacağını ve Avrupa'nın en büyük e-mobilite merkezi olacağını söylüyor.

Volkswagen'in bu hırslı planına göre firma 2022 yılına kadar 20 tane tamamen elektrikli model piyasaya sürecek. Aynı zamanda bütün VW Grubu da önümüzdeki 5 yılda toplamda 32 MEB platformunu temel alan model piyasaya sürecek. Volkswagen, 2020'de 100 binden fazla MEB tabanlı araç üretmiş olmayı hedefliyor.

Tamamen yeni bir platform olan MEB, tamamen elektrikli ve hibrit araçlar için özel olarak geliştirildi. MEB tabanlı modellerin üretiminde 100'den fazla tedarikçinin parmağı olması planlanırken, Volkswagen bu tedarikçilerin çoğuyla imza atmış durumda. Piyasaya ilk olarak çıkacak olan I.D. hatcback'i kısa sürede sırasıyla I.D. Buzz SUV ve I.D. Cross van modelleri takip edecek.