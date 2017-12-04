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Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı

I.D ailesi ile büyük bir elektrikli araç atılımı yapmaya hazırlanan Volkswagen, parça tedarikçilerinin büyük çoğunluğu ile anlaşmaya vardı. Alman üretici 100 hafta sonra üretime başlıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tarihindeki en büyük ürün ve teknoloji atılımını yapmaya hazırlanan Volkswagen, MEB platformu tedarikçileri zirvesinde parça üreticileriyle anlaşma imzaları attı. Markanın I.D. ailesinin ilk modelini bir kompakt elektrikli hatchback oluştururken, bu aracın 2019 sonunda piyasaya çıkması planlanıyor. Geri sayıma başlayan firma 100 hafta sonra üretime başlıyor.
Anlaşmayı VW CEO'su Dr. Herbert Diess imzalarken, bu adımı uygun fiyatlı elektrikli araçların ilk basamağı olarak tanımlıyor. CEO aynı zamanda firmanın Saksonya'da yer alan fabrikanın tamamen I.D. üretimine ayrılacağını ve Avrupa'nın en büyük e-mobilite merkezi olacağını söylüyor.
Volkswagen'in bu hırslı planına göre firma 2022 yılına kadar 20 tane tamamen elektrikli model piyasaya sürecek. Aynı zamanda bütün VW Grubu da önümüzdeki 5 yılda toplamda 32 MEB platformunu temel alan model piyasaya sürecek. Volkswagen, 2020'de 100 binden fazla MEB tabanlı araç üretmiş olmayı hedefliyor.
Tamamen yeni bir platform olan MEB, tamamen elektrikli ve hibrit araçlar için özel olarak geliştirildi. MEB tabanlı modellerin üretiminde 100'den fazla tedarikçinin parmağı olması planlanırken, Volkswagen bu tedarikçilerin çoğuyla imza atmış durumda. Piyasaya ilk olarak çıkacak olan I.D. hatcback'i kısa sürede sırasıyla I.D. Buzz SUV ve I.D. Cross van modelleri takip edecek.

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Lumibrite 1 yıl en beğenilen
"Bu adımı uygun fiyatlı elektrikli araçların ilk basamağı olarak tanımlıyor."
Volkswagen ve uygun fiyat !
3 Yanıt Yanıtla +15
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jac0B0 1 yıl
Gelse de gorsek, boyle elektrikli araclari gorunce heyecanlaniyorum nedense, 2 yil sonra akaryakitla calisan otomobil almak pek ekonomik olmayacak gibi.
Model isimleri de guzel crozz suv buzz van kulaga hos geliyor.
Elektrik piyasasina kim ilk en cok modelle girerse o kazanacak bakalim vw den once davranacak bir babayigit var mi xd
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özgürwilly 1 yıl
Nostalji seven birisi olarak ortadakini almak isterim, ama burada alınabilecek bir fiyatla çıkacağını sanmıyorum.
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volkan3156 1 yıl
Sanırım SUV modeli hybrid. Hiçbir full elektrikli modele menzil kaygısından dolayı o kalınlıkta lastik takmazlar.
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Astforum 1 yıl
VW in Türkiye de hiç üretimi yok. Ama ne çok satıyor. Yerli almasak bile en azından içeride herhangi bir aracının üretimi olan markalardan araç almalı. Ne bileyim Ford olur, Hyundai olur, Renault olur, Fiat olur, Mercedes bile olur.
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hfguler 1 yıl Astforum
iyi güzelde mercedes'in vw'den ne farkı var. Mercedes kamyon otobüs üretiyor. Vw'de kamyon otobüs üretiyor. Bakınız Man. Man markası vw'in. Ve Balıkesir fabrikasında kamyon ve otobüs üretiliyor. Ne fark var aralarında?
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BekirARSLAN 1 yıl
100 hafta? 2 yıl demek çok mu zor acaba...
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denizbay1 1 yıl
Bence içleri çok güzel ama dış tasarımları çirkin. Dışı daha estetik olabilirdi. Ayrıca o köşeli direksiyon tam bir facia benim için ve param olsa idi sırf bu sebeple kesinlikle almazdım. Ben hep tek elle kullanıyorum direksiyonu ve tam kontrol, hakimiyet sağlıyorum. Direksiyonu daha hassas ve daha kolay kontrol ediyorum bu şekilde. Çift elle tuttuğunda kontrol çok zor oluyor.
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kadirirdem 1 yıl
Uygun derken büyük ihtimalle 100 bin tl den bahsediyorlar.
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Asami Zdrenka 1 yıl
"kısa sürede sırasıyla I.D. Buzz SUV ve I.D. Cross van modelleri takip edecek"
Model isimlerini yanlış yazmışsınız.
I.D. Buzz van ve I.D Crozz suv olması lazım.
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tahir40 1 yıl
Yaşına girmiş bebesinin yaşını hala haftayla söyleyen cins ebeveynler gibi, 100 hafta ne arkadaş? 2 sene desenize şuna... O da ertelenmezse.
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beetle26 1 yıl
Arkadaşlar daha iyisini daha önce yapan hepkazanır. Tesla malesef üretim konusunda başarılı olamadı. Ana akım üreticiler bu modeleri üretmeleri çok daha mümkün ve bu bizim faydamıza.
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