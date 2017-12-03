Lada efsanesi yeniden Türkiye'de

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Rusya merkezli otomotiv şirketi AvtoVAZ’ın alt markalarından Lada, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye pazarına giriş yaptı. Lada, ülkemize 1986 yılında Anadolu Grubu tarafından ithal edilmeye başlanmış ve büyük ilgi ile karşılanmıştı. 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakalamıştı.

Lada web sitesini yenileyerek Türkiye pazarına yeniden geldiğini duyurdu. İlk etapta Lada Niva’nın 4 farklı modeli satışa sunulacak: Niva 3 kapı, Niva 5 Kapı, Niva Urban 3 kapı ve Niva Urban 5 Kapı.

1977 yılında üretilmeye başlanan Lada Niva ve o günden bugüne aynı tasarım çizgileriyle satılmaya devam ediliyor. Ülkemizde satılacak modeller de klasik Lada Niva tasarımına sahip. Yenilikçi bir tasarım arayışında olanlar yerine Niva'ya gönül bağı olanlara hitap ediyor.





Lada Niva, 1.7 litre 8 valf Euro 6 tipi motor ile satışa sunuluyor. Bu motor 83HP güç üretiyor. Aracın donanım listesine baktığımızda elektrikli direksiyon ve elektrikli ön camlar dışında pek bir donanım göremiyoruz.





Lada Niva’nın şehir içi kullanıma yönelik Lada Niva Urban modelinde ise artı donanım olarak hidrolik direksiyon, elektrikli ayna, ilave ses yalıtımı ve küçük tasarımsal farklılıklar bulunuyor.

Lada Niva Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aracın satış fiyatı henüz belli değil. Sitedeki bayiler sayfasına baktığımızda da bayi yerine web siteyi tasarlayan ajansın adresi görünüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından fiyat ve çıkış tarihi belli olacaktır.