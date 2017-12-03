Lada efsanesi yeniden Türkiye'de

Lada web sitesini yenileyerek Türkiye pazarına yeniden geldiğini duyurdu. İlk etapta Lada Niva’nın 4 farklı modeli satışa sunulacak: Niva 3 kapı, Niva 5 Kapı, Niva Urban 3 kapı ve Niva Urban 5 Kapı.
Lada Niva, 1.7 litre 8 valf Euro 6 tipi motor ile satışa sunuluyor. Bu motor 83HP güç üretiyor. Aracın donanım listesine baktığımızda elektrikli direksiyon ve elektrikli ön camlar dışında pek bir donanım göremiyoruz.
Lada Niva’nın şehir içi kullanıma yönelik Lada Niva Urban modelinde ise artı donanım olarak hidrolik direksiyon, elektrikli ayna, ilave ses yalıtımı ve küçük tasarımsal farklılıklar bulunuyor.
Lada Niva Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Aracın satış fiyatı henüz belli değil. Sitedeki bayiler sayfasına baktığımızda da bayi yerine web siteyi tasarlayan ajansın adresi görünüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından fiyat ve çıkış tarihi belli olacaktır.
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Bunun olayı bu. Konsolunun şıklığıyla ilgilenen adam gider 3008 alır. Haftasonu Ava balığa giden adam bunu alır. 3008 alan adam anca avm otoparkının rampasında yokuş iniş desteğini açıp offroad yaptım sanar.