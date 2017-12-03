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Lada efsanesi yeniden Türkiye'de

Rusya'nın efsane otomobil markalarından Lada Niva yeniden Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk etapta dört farklı Lada Niva modeli satışa sunulacak. İşte Lada Niva özellikleri ve donanım listesi:
1 yıl
30,7b
1
142
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Lada efsanesi yeniden Türkiye'de
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Rusya merkezli otomotiv şirketi AvtoVAZ’ın alt markalarından Lada, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye pazarına giriş yaptı. Lada, ülkemize 1986 yılında Anadolu Grubu tarafından ithal edilmeye başlanmış ve büyük ilgi ile karşılanmıştı. 1989-1993 yılları arasında üst üste en çok satılan ithal otomobil olma başarısını yakalamıştı.

Lada web sitesini yenileyerek Türkiye pazarına yeniden geldiğini duyurdu. İlk etapta Lada Niva’nın 4 farklı modeli satışa sunulacak: Niva 3 kapı, Niva 5 Kapı, Niva Urban 3 kapı ve Niva Urban 5 Kapı.

1977 yılında üretilmeye başlanan Lada Niva ve o günden bugüne aynı tasarım çizgileriyle satılmaya devam ediliyor. Ülkemizde satılacak modeller de klasik Lada Niva tasarımına sahip. Yenilikçi bir tasarım arayışında olanlar yerine Niva'ya gönül bağı olanlara hitap ediyor.


Lada Niva, 1.7 litre 8 valf Euro 6 tipi motor ile satışa sunuluyor. Bu motor 83HP güç üretiyor. Aracın donanım listesine baktığımızda elektrikli direksiyon ve elektrikli ön camlar dışında pek bir donanım göremiyoruz.


Lada Niva’nın şehir içi kullanıma yönelik Lada Niva Urban modelinde ise artı donanım olarak hidrolik direksiyon, elektrikli ayna, ilave ses yalıtımı ve küçük tasarımsal farklılıklar bulunuyor.

Lada Niva Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Aracın satış fiyatı henüz belli değil. Sitedeki bayiler sayfasına baktığımızda da bayi yerine web siteyi tasarlayan ajansın adresi görünüyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından fiyat ve çıkış tarihi belli olacaktır.


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auto_man 1 yıl en beğenilen
Uzun süredir bu kadar modern bir konsol görmemiştim.
1 Yanıt Yanıtla +135
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C4_1400 1 yıl
Motor gücü düşük gelebilir. Ama bu aracın hızla işi yok. Öyle bir iddiası da yok. Ara konsoldaki kolları görüyorsunuzdur. 1. Viteste ve düşük oran seçilip 4x4 kilitlendiğinde aşamayacağı çok az engel var.
Bunun olayı bu. Konsolunun şıklığıyla ilgilenen adam gider 3008 alır. Haftasonu Ava balığa giden adam bunu alır. 3008 alan adam anca avm otoparkının rampasında yokuş iniş desteğini açıp offroad yaptım sanar.
Motor gücü düşük gelebilir. Ama bu aracın hızla işi yok. Öyle bir iddiası da yok. Ara konsoldaki kolları görüyorsunuzdur. 1. Viteste ve düşük oran seçilip 4x4 ...
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1 Yanıt Yanıtla +120
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Ambarad 1 yıl
Arabanın yeni modeli bile eski arkadaş.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Al arabayı vur araziye bana misin demez.
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VipLife 1 yıl
Lada şehir efsanesi olarak kaldı.. Hala gelip gelmeyeceği meçhul..
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mert107 1 yıl
Mercedes G’nin yıllardır en büyük rakibi...
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Hüsami 1 yıl
sonunda 2018 lada nivalar bursa limanında görüntülendi
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emekli65 1 yıl
Her hangi bir markayı beğenir yada beğenmezsiniz
Bunu anlarım
Ama hem aracı, hem de aracı alacak olanı daha şimdiden aşağılamak nedir kardeşim
1.0 75 PS polonun bile 70 binden başladığı bir ülkede herkes o parayı verecek durumda değil sonuç olarak
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emekli65 1 yıl
Keşke lada bütün modelleriyle gelse
Daha önemlisi Rusyadaki gibi uygun fiyata gelse
Ben alırım kardeşim
Cep telefonum navigasyon olur
Hatun yan tarafta canlı müzik yapar geçinir gideriz
Çin arabası kötü, Rus arabası kötü
İyi olan ne peki
Yada sizin için iyi olan, 20 yaşındaki ikinci elleri bile 25 binin üzerinde olan arabalar mı
Olmuyor kardeşim yada bize uymuyor
İyi dediğiniz o arabalar da sanayiden çıkmıyor
Orjinal parçasına para yetmediği için yan sanayi parçaya takılıyoruz onun da ömrü uzun olmuyor
Lada gelir 50 binlerin üzerine çıkarsa o da olmaz
O zamanda veririm 30 bin 2006 üzeri hafif ticari alırım
Boktan ama düzgün çalışan bir kliması olsun yeter
Bir noktadan bir noktaya 90 ila 100 km hız arasında güvenle götürsün yeter
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DH Misafiri 1 yıl
1999 modelini yaklaşık bir yıl kullanmıştım.
Mekanik ve hem kendisi, hem de tamiri ucuz bir araç istiyorsanız kullanılabilir. Kalite ve güvenlik düşük, yakıt tüketimi yüksek, konforsuz bir araç. Arızası hiç bitmez. Onu efsane yapan şey ise yaklaşık 40 yıl üretimde kalması ve tüm Rus coğrafyasında en zorlu şartlarda kullanılmasıdır. Lada Nina'nın geçemediği yeri başka hiç bir araç geçemez. Çünkü neredeyse en dar ve kısa 4x4.
Yeni modelin 1.7 litre ile yükleneceği ÖTV yükü sebebiyle satılacağını sanmıyorum. Yerine Duster çok daha konforlu bir alternatif. Eğer Rusyadaki gibi 9500 dolara satılsaydı satardı.
Lada'nın TR de satabilmesi için bu arac ile yapabileceği en doğru hamle 1.3 Multijet veya 1.5 dCi motor adapte etmesi.
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rene54 1 yıl
Bu kadar basit bir aracın seri üretimini bile Türkiye olarak yapamıyoruz ya bize yazıklar olsun ya :/
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435 1 yıl
rahmetli Yusuf abi arazide bir kullanırdı ağzımız açık izlerdik.
hiç bir iddiası yoktur, gösterişi yoktur, ne hızlıdır ne güçlüdür.
ve bu şekilde bir sürü yarıştan ödülle çıkmıştır, onu efsane yapan şey budur.
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AtillaHan1 1 yıl
Bu nasıl bir araç böyle tasarım facia, konsol 1980 modelle aynı,güvenlik 0, dayanıklılık yok sadece bir arazi performansı var o kadar.Bu aracın
0 km fiyatı 55000 liradan fazla değil.
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