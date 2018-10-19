Elon Musk, uygun fiyatlı Model 3'ü tanıttı

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2016 yılında tanıttğı Model 3'ü; Model S ve X'ten farklı bir şekilde konumlandırmıştı. Şirketin diğer otomobillerine kıyasla daha ucuz olan Model 3, Tesla'nın geniş kitlelere yayılmasında bir araç olarak kullanılacaktı. Nitekim Model 3'ün temel versiyonu 35 bin dolarlık fiyat etiketi(vergi indirimleri hariç) ve 346 kilometrelik menzili ile ilgi çekmeyi başarmıştı. Şirket temel versiyonu için ne kadar ön sipariş aldığını açıklamasa da 400 bini aşkın Model 3 ön siparişlerinin büyük bir kısmının 35 bin dolarlık araç için olduğu tahmin ediliyordu.





Orta menzilli, uygun fiyatlı Model 3

İlerleyen aylarda Tesla'nın üretimde darboğaz yaşaması şirketin uygun fiyatlı otomobil üretimine darbe vurdu. Model 3'ün temel versiyonunu bir süreliğine öteleyen şirket bunun yerine fiyatı 49 bin dolardan başlayan çift motora, dört çeker ve yüksek menzile(500 kilometre) sahip Model 3 versiyonlarını üretmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda Model 3'ün 35 bin dolarlık versiyonunun bu yıl içinde üretilmeyeceğinin açıklanması hem ön sipariş verenleri hem de uygun fiyatlı Model 3 bekleyenleri hayal kırıklığına uğratsa da şirket nispeten ucuz bir Model 3 versiyonunu daha satışa sundu.





Elon Musk'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Tesla'nın sipariş sayfasına orta-menzilli bir Model 3 daha eklendi. Bataryanın tamamen doldurulması ile 420 kilometre yol yapabilecek olan arkadan çekişli yeni Model 3 versiyonu, saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aracın 0'dan saatte 100 kilometre hıza ulaşma süresi ise 5.6 saniye.





Tesla'nın çift motorlu ve uzun menzile sahip Model 3 versiyonu saatte 233 kilometre hıza ulaşabiliyor ve bataryanın tamamen doldurulmasıyla 500 kilometre sürüş imkanı sunuyor. Bu aracın 0'dan satte 100 kilometre hıza ulaşma süresi 4.5 saniye. Model 3 ailesinin en güçlüsü olan performans versiyonu da 500 kilometre menzile sahip. 0'dan saatte 100 kilometre hıza 3.3 saniyede ulaşan aracın ulaşabileceği maksimum hız ise saatte 250 kilometre.





ABD'de 35 bin dolara satın almak mümkün

Şirketin sunduğu yeni Model 3 versiyonunun fiyatı 45 bin dolardan başlıyor ancak Elon Musk'ın da vurguladığı gibi bu miktar Model 3'ün satın alındığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bu yılın sonuna kadar Model 3 sipariş eden bütün müşterilerin 7.500 dolarlık vergi indiriminden yararlanabileceği belirtiliyor. Buna ek olarak ABD'deki farklı eyaletlerde farklı ek vergi indirimlerinin uygulandığını da belirtmekte fayda var. Örneğin bu aracı Kaliforniya'da alan bir kişi 2.500 dolarlık ek indiriminden de faydalanarak 35 bin dolara aracı satın alabilecek.

Elon Musk'ın Twitter'da işaret ettiği ve satış sayfasında yer alan konulardan biri de yakıt tasarrufu. Tesla, vergi indirimlerine ek olarak yakıt tasarrufunu da müşterilere bir indirim kalemi olarak sunuyor. Buna göre yeni Model 3 ile standart bir otomobil kullanıcısı 6 yılda yaklaşık 4.300 dolar yakıt tasarrufu sağlayacak. Bu da, Elon Musk'ın dediği gibi, yeni Model 3'ün Kaliforniya'da yaşayan kişilere 30.700 dolara mal olacağı anlamına geliyor.





Tesla'nın diğer otomobillerinde de olduğu gibi başlangıç fiyatı siyah renk ve standart jantlar için geçerli. Aracın; mavi, kırmızı, gümüş ve beyaz renkleri de mevcut ancak siyah renk dışındaki seçenekler için 1.500 dolarlık ödeme yapmak gerekiyor. Ayrıca Model 3'ünde 19 inçlik spor jant görmek isteyen müşteriler de 1500 dolar daha fazla ödemek zorunda. Son olarak gelişmiş otopilot seçeneği için de 5.000 dolarlık ek maliyet söz konusu.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-model3/tesla-launches-new-45000-model-3-idUSKCN1MS39U