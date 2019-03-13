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Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar geçtiğimiz günlerde ilk tam elektrikli otomobili olan Polestar 2'yi tanıtmıştı. Şirket CEO'su Polestar 3'ün elektrikli bir SUV olacağını açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar kısa süre önce Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak Polestar 2 modelini resmen tanıttı. Şimdi ise herkes şirketin Polestar 3 hakkında bazı bilgiler vermesini bekliyor. Polestar CEO’su buna kayıtsız kalmayarak Polestar 3 hakkında birkaç ipucu verdi.
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Digital Trends adlı internet sitesine konuşan Jonathan Goodman, "İki modelimizi ürettik. Bundan sonraki Polestar modellerinin hepsi bu ikisi arasında konulandırılacak. Polestar 2'nin ardından Polestar 3 gelecek. Coupe-SUV tarzında olacak ve 2021'de piyasaya süreceğiz" dedi.

Tamamen elektrikli olacak

Polestar 2 gibi, Polestar 3 de tamamen elektrikli bir model olacak. Polestar 3'ün ne kadar büyük olacağını henüz bilmiyoruz, ancak Polestar 2 ile aynı platformu paylaşabileceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde, şirketin 2021'de sahneye çıkarmayı planladığı yeni SUV hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.digitaltrends.com/cars/polestar-3-coupe-style-suv/ Yorum Yaz
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