Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak

Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar kısa süre önce Tesla Model 3'e doğrudan rakip olacak Polestar 2 modelini resmen tanıttı. Şimdi ise herkes şirketin Polestar 3 hakkında bazı bilgiler vermesini bekliyor. Polestar CEO’su buna kayıtsız kalmayarak Polestar 3 hakkında birkaç ipucu verdi.

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Digital Trends adlı internet sitesine konuşan Jonathan Goodman, "İki modelimizi ürettik. Bundan sonraki Polestar modellerinin hepsi bu ikisi arasında konulandırılacak. Polestar 2'nin ardından Polestar 3 gelecek. Coupe-SUV tarzında olacak ve 2021'de piyasaya süreceğiz" dedi.

Tamamen elektrikli olacak

Polestar 2 gibi, Polestar 3 de tamamen elektrikli bir model olacak. Polestar 3'ün ne kadar büyük olacağını henüz bilmiyoruz, ancak Polestar 2 ile aynı platformu paylaşabileceği söyleniyor. Önümüzdeki günlerde, şirketin 2021'de sahneye çıkarmayı planladığı yeni SUV hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://www.digitaltrends.com/cars/polestar-3-coupe-style-suv/