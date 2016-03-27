Voltran efsanesi geri dönüyor

Çocukluğunu 80’li yıllarda yaşamış olan herkes, Voltran efsanesini mutlaka hatırlayacaktır. Asıl adı Voltron olsa da, Türkçe’ye okunuşundaki Voltran olarak geçmiş, hayatımızda da bu adla iz bırakmıştı. Voltran oluşturmak deyimi de yıllarca dilimizden düşmedi. 5 farklı aslan şeklindeki robotun birleşimiyle oluşan Voltran, Netflix ile yeniden televizyonlara dönüyor.

Voltron aslında temeli Japonya’ya dayanan bir animasyondu. World Events Productions tarafından İngilizceye uyarlanan ve elden geçirilen Beast King GoLion ile Armored Fleet Dairugger XV adındaki bu animasyon serileri, Voltron ismi altında ABD’de gösterilmeye başlandı. Sadece iki sezon devam eden seri, çocukların gönlünü fethetmeyi başarmıştı.

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Bugüne kadar pek çok mini diziler ve çizgi roman kitapları yapılsa da, orijinal Voltron havasını hiç bir zaman yakalayamadı. Ülkemizde de faaliyette olan Netflix platformu, DreamWorks Animation ile birlikte 13 bölümlük Voltron: Legendary Defender adındaki yeni animasyon dizisi için kolları sıvadı.

10 Haziran 2016 tarihinde yayına başlayacak olan dizi için, Netflix oldukça umutlu. Tamamen yeni bir nesli anlatacak olan dizinin, orijinal Voltron hayranlarını da ekran başına çekmesi bekleniyor. Arus gezegeninin güzel prensesi ve 4 cesur savaşçısını konu alacak olan dizi, orijinal temaya sadık kalarak modern unsurları da hikayeye yedirmeye çalışacak. Bakalım yeni seri, ne kadar beğeni toplayacak.