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Voltran efsanesi geri dönüyor

3 kere ismini haykırarak, ona dönüşeceğimiz hayalleri ile yaşadığımız Voltran efsanesi, yeni nesil dizisi ile yeniden ekranlara dönüyor. Voltron: Legendary Defender, yaz aylarında bizimle.
3 yıl
11,5b
1
60
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çocukluğunu 80’li yıllarda yaşamış olan herkes, Voltran efsanesini mutlaka hatırlayacaktır. Asıl adı Voltron olsa da, Türkçe’ye okunuşundaki Voltran olarak geçmiş, hayatımızda da bu adla iz bırakmıştı. Voltran oluşturmak deyimi de yıllarca dilimizden düşmedi. 5 farklı aslan şeklindeki robotun birleşimiyle oluşan Voltran, Netflix ile yeniden televizyonlara dönüyor.

Voltron aslında temeli Japonya’ya dayanan bir animasyondu. World Events Productions tarafından İngilizceye uyarlanan ve elden geçirilen Beast King GoLion ile Armored Fleet Dairugger XV adındaki bu animasyon serileri, Voltron ismi altında ABD’de gösterilmeye başlandı. Sadece iki sezon devam eden seri, çocukların gönlünü fethetmeyi başarmıştı.

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Bugüne kadar pek çok mini diziler ve çizgi roman kitapları yapılsa da, orijinal Voltron havasını hiç bir zaman yakalayamadı. Ülkemizde de faaliyette olan Netflix platformu, DreamWorks Animation ile birlikte 13 bölümlük Voltron: Legendary Defender adındaki yeni animasyon dizisi için kolları sıvadı.

10 Haziran 2016 tarihinde yayına başlayacak olan dizi için, Netflix oldukça umutlu. Tamamen yeni bir nesli anlatacak olan dizinin, orijinal Voltron hayranlarını da ekran başına çekmesi bekleniyor. Arus gezegeninin güzel prensesi ve 4 cesur savaşçısını konu alacak olan dizi, orijinal temaya sadık kalarak modern unsurları da hikayeye yedirmeye çalışacak. Bakalım yeni seri, ne kadar beğeni toplayacak. 

 


http://www.ubergizmo.com/2016/03/netflix-voltron-series-release-date-confirmed/ Yorum Yaz
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genc34 3 yıl en beğenilen
pazar sabahı voltran akşamına leğende banyo hey gidi günler hey.
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Bukalemun 3 yıl
Voltran - Laserion ve Robotek :))
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mcebi001 3 yıl
Çocukken çok izlerdim iyi olmuş yenilemeleri..

Erdil yüzünden voltran denince bi gülme geliyor ahada sebebi..


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Çocukken çok izlerdim iyi olmuş yenilemeleri..Erdil yüzünden voltran denince bi gülme geliyor ahada sebebi..[separator]
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Nasılsa eksi oy verilmiyor, biraz voltran kötülemeyim. Bu arkadaşların anlamadığım saçmalıkları vardı. Bunlardan ilki bir araba dayak yemeden voltran olmuyorlardı. Arkadaş daha fazla elektrik mi yakıyor da donusmuyorsun. Sonra bir de bunların bir kılıcı var. Gene bir ton dayak yemeleri lazım ki kılıç çekilsin. Gökten düşen bir kılıçları vardı yamulmuyorsam. Önce ayrı ayrı sonra beraberce bir ton dayak ye, sonra kılıcı indirip tek hamlede düşmanı kes. Her bölüm böyleydi. İzlemeyi bırakmak için büyümeyi beklememistim. Netflix e kolay gelsin şimdiden. Merakla bekliyor olacağım.
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MavericKFive 3 yıl
Hala o dönemdeki animasyonlarda ve o yaşta mantık arayanlar var ya...enteresan. Şu dönemde bile çoğu dizi filmde mantık sınırları zorlanıyor. 5-10 yaşları arasında o çizgi filmler insana muhteşem geliyordu. Başka alternatif yok onlarla büyüdük. Şimdiki gibi yüzlerce seçenek yok. Oturup keyifle izlerdim valla. 7-8 yaşlarında çok da süper geliyordu açıkçası. Şimdiki yetişkin kafasıyla o dönemin çocuk kafasını ve animasyonunu eleştirmekte ne elde ediyorsunuz anlamıyorum valla.

Dün akşam imdb de fragmanına denk geldim ve heyecanlandım açıkçası. :) Mutlaka izleyeceğim. Ayrıca dreamworks ile netflix yapıyorsa kötü birşey çıkacağına pek inanmıyorum açıkçası.
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DH Misafiri 3 yıl
Orjinal müziği daha güzeldi.
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DH Misafiri 3 yıl
simbolmina
Nasılsa eksi oy verilmiyor, biraz voltran kötüleyeyim. Bu arkadaşların anlamadığım saçmalıkları vardı. Bunlardan ilki bir araba dayak yemeden voltran olmuyorlardı. Arkadaş daha fazla elektrik mi yakıyor da donusmuyorsun. Sonra bir de bunların bir kılıcı var. Gene bir ton dayak yemeleri lazım ki kılıç çekilsin. Gökten düşen bir kılıçları vardı yamulmuyorsam. Önce ayrı ayrı sonra beraberce bir ton dayak ye, sonra kılıcı indirip tek hamlede düşmanı kes. Her bölüm böyleydi. İzlemeyi bırakmak için büyümeyi beklememistim. Netflix e kolay gelsin şimdiden. Merakla bekliyor olacağım.

Voltron ve power rangers birbirinin aynısı bi rengi farklıydı. Heralde herkes aynı şeyi düşünmüştür ama sonra aldıkları heyecan düşünülünce gerisini kimse kovalamamıştır. Power rangers 19 sene öncede böyleydi ve ogün bugündür aynı mantıkla yayınlanmaya devam ediyor ve tutuyorda. Voltron gelsinde kılıcı sona ceksin:)
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veleciraptor 3 yıl
Bir de Dandin vardı. Sevimli dev çık ortaya O
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LİVERPOOLYWNA 3 yıl
Aşığıydık ya :) pazar sabahları saat 10 da olurdu evimizde tv yoktu pazar sabahı yan komşuya giderdim onlarda uyuyor olurdu ::))) girip onlar uyurken seyrederdim çizgi filmi ::))) bir Voltron bir de olimpiyat oyunları diye çizgi film vardı adını tam hatırlayamadım Scooby doo ayı Yogi ve kötüler diye üç grup yarışıyordu tüm çizgi film Kahraman'ları vardi çizgi filmde :)
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gümüş_süvari 3 yıl
Kötülerden cadı hagar vardı.birde kedisi vardı.
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vaskin77 3 yıl
Bu haberi görünce çocukluğuma döndüm bir an. Belki teknoloji bu kadar gelişmemişti, yoksulluk vardı ama insanlar huzurlu ve mutluydu. İnsanların ve değerlerin bu kadar yozlaşmadığı yıllardı. Çocukluğumun ilk yıllarında televizyonumuz bile yoktu. Komşumuzun evine gidip izlerdik. Ev sahibinin haşarı oğlu çoğu zaman kıllık yapar izletmezdi. Sonra bizim de televizyonumuz oldu. Siyah beyaz bir televizyon. Voltran, He-man, Şirinler, Red Kid ve tabii Pazar sabahlarının vazgeçilmezi Uçan Kaz favori çizgi filmlerimizdi. Şimdi değerini daha iyi anlıyorum o yılların.
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shadowtr 3 yıl
Dizi/haber.com

geyik olsun diye yazdım var galiba böyle bir site...
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Mianfei 3 yıl
Voltran mı Voltron mu
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cinemaker 3 yıl
nostalji olan herşeyi yeniden çekip çevirip mahvediyorlar malesef
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peters 3 yıl
Hayır tek voltron bu değil trt de yayınlanan birde araç vortron vardı arabalar birleşiyordu o daha teknolojikti.
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