Site adresini yanlış girdiğinizde neler oluyor?

Bir internet sitesinin adresini hızlıca klavyenizde tuşlarken, harf hatası yaptığınız çok olmuştur. Siz son derece masum bir şekilde bu hatayı yaparken, bazı kötü niyetli kişiler sizin kadar masum olmayabiliyor. Bilinen pek çok popüler web sitesinin adresinin, bir iki harf eksik versiyonları için alan adları satın alınmış durumda. Böylece, hacker’lar hata yapma ihtimalinizi kaçırmamış oluyor.

Hatalı site adresleri konusunda Umman oldukça popüler çünkü en çok hata, com uzantısı yerine om uzantısı yazılarak yapılıyor. Örneğin Google.om veya Googlec.om gibi yazım hatalarında, kullanıcıyı kapabilmek için Umman uzantılı adresler almanız gerekiyor.

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Endgame tarafından yapılan yeni bir analize göre, Umman uzantılı site adreslerinde büyük bir artış yaşanıyor. Analizde toplamda 319 web adresi tespit edilmiş. Elbette bu sitelerin iyi niyetli olmasını beklemek pek mümkün değil. Adreslerin bir kısmında zararlı yazılım, bir kısmında ise reklam gösterimleri bulunuyor. Dünya üzerinde milyarlarca kişi internete giriyor ve sadece küçük bir oranın hata yapması halinde bile, bu alternatif sitelerin alacağı trafik devasa boyutlarda.

Bir süredir, bu tarz sitelerin zararlı yazılımlar bulaştırması sebebiyle, güvenlik uzmanlarının çalışmaları mevcut ve sonuç olarak pek çoğunun zararlı yazılım yaymak yerine reklam gösterimine döndüğü ifade ediliyor. Böylece, gelen ziyaretçi trafiğinden iyi bir reklam geliri elde edilebiliyor. Şimdilik, kullanıcıların site adreslerini daha dikkatli girmeleri tek çözüm yolu.