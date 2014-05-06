Volvo, Drive Me projesi kapsamında hazırladığı ilk test aracını Gothenburg yollarına çıkardı

Sürücüsüz ya da bir diğer deyişle kendi kendine gidebilen otomobil modelleri için geçtiğimiz yıl Drive Me isimli bir proje duyuran Volvo , bu testler için hazırladığı ilk aracını İsveç Gothenburg'da aktif trafik içerisine çıkarttı.

Tam testlere 100 araç ile 2017 yılında başlamayı hedefleyen dünyaca ünlü otomobil üreticisi, Drive Me projesi ile sürücüsüz araçların günlük trafik koşullarına uyumlarını araştırıyor ve böylece gelecek otomobil modelleri için önemli veriler toplamayı hedefliyor. Test için trafiğe yollanan ilk araç ise Volvo Car Group teknik uzmanı Erik Coelingh'a göre şerit takibi, hız uyumu ve kendi başına aktif trafiğe karışma gibi işlevleri yerine getirerek büyük test için önemli bir adımı gerçeğe dönüştürüyor.

Drive Me projesi kapsamında Gothenburg'un içinde ve dışında yaklaşık 50Km'lik mesafe kaydedeceği belirtilen 100 otomobil modeli, birbirleriyle bulut tabanlı bir sistem ile iletişim kuracaklar.

https://www.media.volvocars.com/us/en-us/media/pressreleases/145619/volvo-car-groups-first-self-driving-autopilot-cars-test-on-public-roads-around-gothenburg