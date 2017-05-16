Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu

Volvo, yeni araçlarında Android işletim sistemini temel alan gelecek nesil iletişim teknolojilerini geliştirmek için Google ile yakın bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Sistem iki yıl içinde yeni modellerle birlikte piyasaya sunulacak.

Google ortaklığı ile birlikte önemli bir stratejik adım attıklarını belirten Volvo Car Group AR-GE'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, Google'ın platformu ve hizmetleri, daha fazla kişiselleştirme olanağı sağlayarak kullanıcı deneyimini artıracağını, buna ilaveten Android'in geliştirme perspektifinde daha fazla esneklik sunduğunu belirtiyor.

Ortaklık, Volvo müşterilerinin Google, Volvo veya diğer üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen çok çeşitli Android tabanlı uygulamalara erişebilmeleri anlamına geliyor. Üretici, mevcut Volvo modellerini konuma dayalı servis uygulaması, Google Local Search ile güncellemek için de Google ile birlikte çalışıyor. Güncelleme, Sensus Navigation'ı kullanan müşterilere sunulacak.

Android işletim sistemine geçiş sonrası güncel Volvo modellerinde yer alan Apple CarPlay desteğinin geleceği ise şu an için bilinmiyor.