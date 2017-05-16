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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo, gelecek nesil araç içi sistemleri için Google ile ortaklık kurdu

Volvo araç içi bilgi eğlence ve iletişim sistemlerini bir sonraki aşamaya taşımak için Google ile ortaklık kurdu. Üretici yeni araçlarında Android işletim sistemini kullanacak.
2 yıl
2,3b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volvo, yeni araçlarında Android işletim sistemini temel alan gelecek nesil iletişim teknolojilerini geliştirmek için Google ile yakın bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Sistem iki yıl içinde yeni modellerle birlikte piyasaya sunulacak.
Google ortaklığı ile birlikte önemli bir stratejik adım attıklarını belirten Volvo Car Group AR-GE'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, Google'ın platformu ve hizmetleri, daha fazla kişiselleştirme olanağı sağlayarak kullanıcı deneyimini artıracağını, buna ilaveten Android'in geliştirme perspektifinde daha fazla esneklik sunduğunu belirtiyor.
Ortaklık, Volvo müşterilerinin Google, Volvo veya diğer üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen çok çeşitli Android tabanlı uygulamalara erişebilmeleri anlamına geliyor. Üretici, mevcut Volvo modellerini konuma dayalı servis uygulaması, Google Local Search ile güncellemek için de Google ile birlikte çalışıyor. Güncelleme, Sensus Navigation'ı kullanan müşterilere sunulacak. 
Android işletim sistemine geçiş sonrası güncel Volvo modellerinde yer alan Apple CarPlay desteğinin geleceği ise şu an için bilinmiyor.

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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Kaç senedir acaba ilk kim yapacak diye bekliyordum. Bugüne kadar böyle bir şeyin olmaması ayıp. O kadar dandik sistemler koyuyolar ki arabalara, rezillik. Opsiyon alıp navigasyon, multimedya vs. diye 2000 ve üstü para veriyosun ama 500 liraya satılan tablet daha performanslı çalışıyor. Anlamıyorum, çok mu zor bi orta halli android tablete arabanın ekipmanlarını gömmek? Kaça mal olur binlerce araba satan firmalara? Gerçi daha android auto, apple carplay desteği bile koymayan nice üreticiler var 2017 yılında. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz
Kaç senedir acaba ilk kim yapacak diye bekliyordum. Bugüne kadar böyle bir şeyin olmaması ayıp. O kadar dandik sistemler koyuyolar ki arabalara, rezillik. Opsiy...
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ozmenakif 2 yıl en beğenilen
Kaç senedir acaba ilk kim yapacak diye bekliyordum. Bugüne kadar böyle bir şeyin olmaması ayıp. O kadar dandik sistemler koyuyolar ki arabalara, rezillik. Opsiyon alıp navigasyon, multimedya vs. diye 2000 ve üstü para veriyosun ama 500 liraya satılan tablet daha performanslı çalışıyor. Anlamıyorum, çok mu zor bi orta halli android tablete arabanın ekipmanlarını gömmek? Kaça mal olur binlerce araba satan firmalara? Gerçi daha android auto, apple carplay desteği bile koymayan nice üreticiler var 2017 yılında. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki siz
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Batumatu 2 yıl
Akıllı hamle Volvo... Dünya'nın sahibi Google olacak bence...
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