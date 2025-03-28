Google, Android Auto 14.1 ile oyunlara yönelik desteği resmen başlatıyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android Auto'nun en son beta sürümünde dikkat çeken yenilikler sunuyor. Android Auto 14.1 sürümüyle birlikte, uyumlu araçların dokunmatik ekranlarında Android oyunları oynanabilir hale geldi. Bu özellik, şu anda beta sürecinde olan kullanıcılar için kullanılabilir durumda.

Android Auto’da oyun dönemi

Android Auto’nun yeni oyun desteği, ilk etapta dört popüler oyunla başlıyor; Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2, Farm Heroes Saga, Beach Buggy Racing. Bu oyunları araç ekranında oynayabilmek için oyunların öncelikle telefonunuza yüklü olması gerekiyor. Bariz güvenlik nedenlerinden dolayı bu oyunlar yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyor. Aracı hareket ettirdiğinizde oyun otomatik olarak kapanıyor ve uygulama çekmecesinde gri renkte görünerek devre dışı kalıyor.

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Android Auto 14.1 güncellemesiyle gelen bir diğer yenilik ise tam ekran modu. Bu güncellemeyle birlikte oyunlar artık aracın ekranında tam ekran olarak oynanabiliyor. Ancak bu özelliğin diğer uygulamalara genişletilip genişletilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

Google’ın bu hamlesi, Android Auto’yu "Google Built-in" yani Android Automotive özelliğine sahip araçlara yaklaştırıyor. Google, Android Auto için oyun desteğini bu ayın başında gerçekleştirdiği Mart özellik paketi kapsamında duyurmuştu. Firma hızlıca beta sürüme özellikleri eklemiş olsa da bunların betadan ne zaman çıkacağı şimdilik belirsiz.

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Google, Android Auto 14.1 ile oyunlara yönelik desteği başlatıyor