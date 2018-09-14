Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı

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Geçtiğimiz günlerde kabini yatak odasına dönüşebilen 360c konsepti ile bizleri şaşırtmayı başaran Volvo, bu kez de Vera adını verdiği elektrikli ve otonom çekicisini görücüye çıkardı. Geleceğe yönelik pek çok konsept gibi sürücüsüz olarak geliştirilen Volvo Vera, kabin bölümünü tamamen devreden çıkaran tasarımıyla da bir hayli dikkat çekici görünüyor.

Almanya’nın Berlin kentindeki özel bir etkinlikte tanıtılan Volvo Vera, markanın büyük lojistik merkezlerinde ve limanlarda kullanıma sunacağı seri üretim modelinin ön gösterimi olarak karşımızda duruyor. Tamamen elektrikli aktarma organlarından güç alan Volvo Vera’da, İsveçli üreticinin bu yılın başında tanıttığı ilk elektrikli çekicisindeki elektrik motoru ve batarya paketi kullanılıyor.

Bulut teknolojisi üzerinden kontrol edilebiliyor

Elektrikli ve otonom Volvo Vera’nın teknik verileri henüz belli değil. Fakat söz konusu çekicide 185 kW’lık elektrik motoru, 100 ve 300 kWh kapasitede lityum iyon batarya bulunuyordu. Bu da İsveçli markanın ilk elektrikli çekicisine 300 km’ye kadar menzil sağlıyordu. Vera’nın açıklanan özelliklerinden biri ise tüm standart dorselere bağlanabiliyor olması ve 32 tona kadar yük çekebilmesi oldu.

Üzerinde sürücü kabini bulunmayan Volvo Vera, bulut teknolojisi üzerinden ulaşım kontrol merkezine bağlanabiliyor. Bu sayede araca gerektiğinde müdahale edilebilmesinin yanı sıra, yoldaki pozisyonu, yük içeriği, servis ihtiyaçları ve diğer parametreler de kolaylıkla takip edilebiliyor. Volvo, sürücüsüz ticari araçların çok yakında hayatımıza gireceğinin altını çiziyor.