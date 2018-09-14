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Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı

İsveçli üretici Volvo, geleceğe yönelik tanıttığı elektrikli ve otonom konseptleriyle şaşırtmaya devam ediyor. Şirket bu kez de sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom çekicisi Vera ile karşımızda.
8 ay
25,7b
1
24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volvo, sürücü kabini olmayan elektrikli ve otonom tırını tanıttı
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Geçtiğimiz günlerde kabini yatak odasına dönüşebilen 360c konsepti ile bizleri şaşırtmayı başaran Volvo, bu kez de Vera adını verdiği elektrikli ve otonom çekicisini görücüye çıkardı. Geleceğe yönelik pek çok konsept gibi sürücüsüz olarak geliştirilen Volvo Vera, kabin bölümünü tamamen devreden çıkaran tasarımıyla da bir hayli dikkat çekici görünüyor.

Almanya’nın Berlin kentindeki özel bir etkinlikte tanıtılan Volvo Vera, markanın büyük lojistik merkezlerinde ve limanlarda kullanıma sunacağı seri üretim modelinin ön gösterimi olarak karşımızda duruyor. Tamamen elektrikli aktarma organlarından güç alan Volvo Vera’da, İsveçli üreticinin bu yılın başında tanıttığı ilk elektrikli çekicisindeki elektrik motoru ve batarya paketi kullanılıyor.

Bulut teknolojisi üzerinden kontrol edilebiliyor 

Elektrikli ve otonom Volvo Vera’nın teknik verileri henüz belli değil. Fakat söz konusu çekicide 185 kW’lık elektrik motoru, 100 ve 300 kWh kapasitede lityum iyon batarya bulunuyordu. Bu da İsveçli markanın ilk elektrikli çekicisine 300 km’ye kadar menzil sağlıyordu. Vera’nın açıklanan özelliklerinden biri ise tüm standart dorselere bağlanabiliyor olması ve 32 tona kadar yük çekebilmesi oldu.

Üzerinde sürücü kabini bulunmayan Volvo Vera, bulut teknolojisi üzerinden ulaşım kontrol merkezine bağlanabiliyor. Bu sayede araca gerektiğinde müdahale edilebilmesinin yanı sıra, yoldaki pozisyonu, yük içeriği, servis ihtiyaçları ve diğer parametreler de kolaylıkla takip edilebiliyor. Volvo, sürücüsüz ticari araçların çok yakında hayatımıza gireceğinin altını çiziyor.


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ARTHUR. 8 ay en beğenilen
Adamlara bak ya işi ne boyuta taşımışlar, bizim ülke halen araba yapacak :D
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fuckulteli 8 ay
-Baba kabin yok!
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D.Baran 8 ay
1-Tır değil,çekici
2-Uzun yol için değil büyük lojistik merkezleri,limanlar v.b için.
Yani ne fazla batarya için üstünü doldurmaya,ne hıza ve ne de aerodinamiğe ihtiyacı yok.
önce okuyup anlasak ne iyi olur.
1-Tır değil,çekici2-Uzun yol için değil büyük lojistik merkezleri,limanlar v.b için.Yani ne fazla batarya için üstünü doldurmaya,ne hı...
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huhuq 8 ay
özellikle limanlarda çok işe yarayacaktır
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Omisis046 8 ay
Bulut diyince aklıma geldi.



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Kunt1903 8 ay
Fabrikalar da makine operatörlerinin işi elinden alındıktan sonra sıra hizmet sektörüne geldi şimdide şoförlerin işleri elinden alınacak sonra pilotların daha sonra da askeri araç şoförleri ve pilotlarının daha sonra kasiyerlerin ve reyon görevlilerinin işi elinden alınacak daha sonra kas gücü ile çalışan işçilerin sonra garsonlar vs vs.
Mavi yakalıların çalıştığı sektörlerde insanlar çıkartılıp tamamen otonom olduktan sonra sıra mimarlığı doktorluğa mühendisliğe gelecek o görevi de yapay zeka üstlenecek ya sonra?
Herşeyi geçtim merak ettiğim tek şey, her sektörü otonom yapıp insanları işsiz parasız bıraktıktan sonra bu aletleri kime satacaksınız kim alacak? Sanırım teknoloji kendi sonunu insanlığın sonu ile beraber getirecek.
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haberelectro 8 ay
2100 de belki yollarda olur.
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AVUKAT SEMIH 8 ay
Çok saçma bir şey. Bu özellik telefonda var zaten. Ne yani bu özelliği çıkarıp ta mı gönderecekler. Anladığım kadarıyla EKG alıp bunu doktoruna gönderme olayı olmayabilir. Çok ta önemli değil. Bakın görün EKG yı analiz edip bir anormallik olup olmadığını gösteren uygulamalar çıkacak. Baktın bir anormallik var gidersin en yakın acile. Kaldı ki bizim sağlık sistemimizde EKG çekip doktoruna göndereceksin de o da kontrol edecek güldürmeyin beni.
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lalale 8 ay
Bunun üzerine oturup yolculuk yaparlar
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Boss Boost 8 ay
Dorse'yi bıraktıktan sonra çek lüks bir kafenin önüne yemin ederim piyasanın kralını yaparsın.
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Captain_Ivy 8 ay
Tutmaz
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idombayci 8 ay
kör nokta mazereti yoktr herhalde. Milyar verdiğin tırda iki kamera koyup yanını göstermiyorsn müşteriyi salak yerine koyuyorsun demek.
Hoş bazı şöförlerde inadına tehlike yaratıyor.
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D.Baran 8 ay
1-Tır değil,çekici
2-Uzun yol için değil büyük lojistik merkezleri,limanlar v.b için.
Yani ne fazla batarya için üstünü doldurmaya,ne hıza ve ne de aerodinamiğe ihtiyacı yok.
önce okuyup anlasak ne iyi olur.
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