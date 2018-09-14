Nissan Pulsar emekli oluyor

Nissan Pulsar ile vedalaşma vaktimiz yaklaştı. Pulsar ile istediği satış rakamlarına ulaşamayan Nissan, geçtiğimiz Haziran ayında "Avrupalı kullanıcıların hızla geleneksel araçları bırakıp crossover modellere geçtiğini gözlemliyoruz" açıklamasını yaptı. Böylece Nissan, Avrupa'daki 5 kapılı hatchback segmentinden tamamen çıkmış oldu.

Çin'de Tiida adı ile satılmaya devam edecek

Yıllık 64.000 adet satış rakamına ulaşmayı hedefleyen firma geçtiğimiz yıl sadece 25.221 adet Pulsar satabildi. Barselona'da üretilen Pulsar segmentindeki Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Honda Civic ve Skoda Octavia gibi büyük isimlerle yarışamadı.

Pulsar Çin'de Tiida adı ile satılmaya devam edecek. Nissan bir diğer kompakt modeli olan Almera sedan'ın üretimini de durdurmayı planlıyor. Sadece Rusya'da satılan bu model 2014 yılında firmanın en çok satan modeli olsa da aracın popülaritesi günden güne azalmış durumda. Renault'nun sahibi olduğu bir tesiste üretilen Almera sedan yıl sonunda üretim bandından kaldırılacak.



Nissan Leaf ve Micra Avrupa’da SUV segmenti dışında satılan kompakt modellerden sonuncuları.

http://europe.autonews.com/article/20180911/ANE/180919916/nissan-exits-europes-compact-car-segment