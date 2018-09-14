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Nissan Pulsar emekli oluyor

Dört yıl boyunca beklentileri karşılamak için büyük çaba harcayan Pulsar için ne yazık ki yolun sonu göründü. Japon otomotiv devi Nissan, kompakt hatchback modeli Pulsar’ın satışını sonlandırıyor.
8 ay
2,5b
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26
Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Nissan Pulsar ile vedalaşma vaktimiz yaklaştı. Pulsar ile istediği satış rakamlarına ulaşamayan Nissan, geçtiğimiz Haziran ayında "Avrupalı kullanıcıların hızla geleneksel araçları bırakıp crossover modellere geçtiğini gözlemliyoruz" açıklamasını yaptı. Böylece Nissan, Avrupa'daki 5 kapılı hatchback segmentinden tamamen çıkmış oldu.  

Çin'de Tiida adı ile satılmaya devam edecek

Yıllık 64.000 adet satış rakamına ulaşmayı hedefleyen firma geçtiğimiz yıl sadece 25.221 adet Pulsar satabildi. Barselona'da üretilen Pulsar segmentindeki Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Honda Civic ve Skoda Octavia gibi büyük isimlerle yarışamadı.  
Pulsar Çin'de Tiida adı ile satılmaya devam edecek. Nissan bir diğer kompakt modeli olan Almera sedan'ın üretimini de durdurmayı planlıyor. Sadece Rusya'da satılan bu model 2014 yılında firmanın en çok satan modeli olsa da aracın popülaritesi günden güne azalmış durumda. Renault'nun sahibi olduğu bir tesiste üretilen Almera sedan yıl sonunda üretim bandından kaldırılacak.

Nissan Leaf ve Micra Avrupa’da SUV segmenti dışında satılan kompakt modellerden sonuncuları.

http://europe.autonews.com/article/20180911/ANE/180919916/nissan-exits-europes-compact-car-segment Yorum Yaz
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DoğanGörünümlüToros 8 ay en beğenilen
Pulsar zaten 10 yıl öncesinin araçlarına benziyordu, başarılı olmaması normal.

Şu leaf de bi gelemedi. Ötv avantajıyla fiyatı normal c segmenti araçlar seviyesine düşmüştür diye tahmin ediyorum.
Pulsar zaten 10 yıl öncesinin araçlarına benziyordu, başarılı olmaması normal.Şu leaf de bi gelemedi. Ötv avantajıyla fiyatı normal c segmenti araçla...
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alcohol06 8 ay
Hiç son yıllarda crossover satışıymış goygoyuna bağlamasınlar. Son yıllardaki en sıradan en vasıfsız otomobillerden biriydi. Akılda kalıcı hiçbir tarafı yok iken, zaten crossover'ları bu kadar satarken neden model gamına bir Nissan Corolla eklemeye zahmet edildi anlamak mümkün değil. İşin üzücü kısmı bütün kozlar ellerinde, üretim avrupada, Renault ile ortaklığın var, nakliye yok ithalat vergisi yok, qashqai'den deli gibi kazanıyorsun, bayiler oturmuş marka oturmuş, yapsana iddialı bir giriş şu sınıfa, yapsana topyekün bir Golf rakibi. Tam önceki nesil Astra'nın Focusun satış kaybettiği son dönemlerinde, İ30'un Ceed'in eski iddiasını kaybettiği dönemde çok ciddi pazar çalıp devam edeceklerken uyuşukluk yapıp ellerinin tersiyle ittiler altın tepsiyi.
Hiç son yıllarda crossover satışıymış goygoyuna bağlamasınlar. Son yıllardaki en sıradan en vasıfsız otomobillerden biriydi. Akılda kalıcı hiçbir tarafı yok ik...
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BekirTemel 7 ay
Ruhsar ıs comıng
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kutay86 7 ay
Crossover satışları yüzünden bazı markaların hb ve sedan modellerini artık üretmeyecek olması üzücü bir durum,ben yerden yüksek araçları pek sevmiyorum,Nissan Almera ilgimi çeken bir modeldi,Citroen'de C5 ve C4'ü artık üretmeyecek,crossovera olan talep bazı köklü modellerin sonunu getirecek.
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sorrento 7 ay
Bu başlığı okuduktan sonra Nissan'ın sitesinden fiyatlarına baktım. Fiyatı 83-106 bin arasında değişiyor. Muadillerine göre çok uygun. 80 bin liraya A segment araba vermiyorlar şu zamanda. Sıfır araç alacak olsam gider alırdım gözüm kapalı.
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Cryin 7 ay
en çöp c hb araç olabilir
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BekirARSLAN 7 ay
Aslında güzel araçtı fakat Nissan çok yüksek fiyatlar istedi birde motor seçeneği çok az 1.5 dci 1.2 benzin 1.6 benzin ortasını bulmadı. Satmayınca fiyatları düşürdü ama işe yaramadı
Koyacaktı 1.4 Turbo motor fiyatı uygun tutacaktı satılırdı.
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lojistisyen 7 ay
Motorla alakası yok bence. Çok iddiasız ve silik kaldı rakiplerinin yanında. Güzel bi tanıtımı da olmadı.

Motor seçenekleri yeterliydi aslında. Dizel isteyene piyasadaki en iyi dizellerden 1.5 dci 110 hp, benzinli isteyene vergi avantajlı, turbolu 1.2 115 hp motor.

Çeşitliliği artırarak belki daha çok satabilirlerdi. Mesela benzinli manuel isteyenleri sadece baz donanıma mahkum etmeselerdi ve dizel otomatik seçeneği olsaydı. Bu şekilde satış rakamı artardı ama rakiplerine yine yaklaşamazdı.
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butterfly_effect_53 7 ay
Golf katili diye çok iddialı bir şekilde sunulmuştu

İç hacmi geniş tutmak için neredeyse bir SUV'a yaklaşan boyutlarıyla, başka eksikleriyle belki üzerine çalışılsa sonraki jenerasyonlarında rayına oturabilirdi.
Ama rekabetin kar majlarını düşürdüğü bir segmentte böyle bir yatırım yapmak mantıklı olmayacaktı. Onun yerine hibrit, elektrikli motorlar ve SUV araçlar daha çok talep görüyor.
Olmayan ikinci eli de düşer haliyle.
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commandx 7 ay
Böylesine oturmuş, köklü bir sınıfa giriyorsan bazı konularda iddialı olmalısın.
Mesela suv sınıfına bakın. 3008, chr sonradan girdi ama başarılı oldu. Çünkü iddialı olduğu konular var. Ateca, karoq, grandland da başarısız olacak. Çünkü iddialı oldukları konu yok.
Pulsara bakıyorsun iç mekan genişliği dışında hiç artısı yok. Tipi de çok kötü olunca ucuz olması bile kurtaramadı. Ucuz olsa bile insan yakıştırmıyor o iç mekanı kendisine. Biraz daha verir daha iyisini alırım diyor.
Bu arada arka diz mesafesi çok iyiydi. Sınıfının en iyisi olabilir. Civic hb ile yarışır.
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zotacing 7 ay
Foruma göre segmentine damga vuracak bir araçtı.
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maligezgin 8 ay
bu yaşta emeklilik? valla iyiymiş biz 60ı bekliyoruz
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haberelectro 8 ay
baştan beri belliydi saçma sapan bir arabaydı.
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