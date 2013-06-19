Volvo'dan kamyon ve otobüsler için elektrikli yol projesi

Otomobil dünyasının önemli firmalarından Volvo, teknolojik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firmanın ortaya çıkan son projesi, standart yollar üzerine elektrik hatları döşenmesini içeriyor.

Hızlı şarj merkezlerinin uzun mesafe giden otobüs ve kamyon modelleri için kullanışsız olduğunu belirten Volvo, Fransız enerji şirketi Alstom ile ortaklaşa geliştirdiği yeni projesi ile yolara elektrik hatları döşemeyi düşünüyor ve bu sayede de araçların hareket halindeyken şarj olabilmesini hedefliyor. Konu hakkında 400 metre uzunluğunda bir pist inşa eden ve sistemin testlerini yapan firmanın, saate 60 km hızlarda başarı ile enerji aktarımı gerçekleştirdiği ve testlerde kullanılan Volvo FH12 çekici modelinin 750V elektrik depolayabildiği belirtiliyor.

Normal kullanıma geçmesi için önlerinde uzun bir zaman araştırma geliştirme süreci olduğunu belirten Volvo, bu elektrik hatlarının yeni yollar içerisine eklenmesi durumunda batarya ile çalışan elektrikli araçların kullanımını sıfıra indirebilir.

http://news.volvogroup.com/2013/05/23/the-road-of-tomorrow-is-electric/