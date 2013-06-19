Volvo'dan kamyon ve otobüsler için elektrikli yol projesi

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Otomobil dünyasının önemli firmalarından Volvo, teknolojik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firmanın ortaya çıkan son projesi, standart yollar üzerine elektrik hatları döşenmesini içeriyor.
Hızlı şarj merkezlerinin uzun mesafe giden otobüs ve kamyon modelleri için kullanışsız olduğunu belirten Volvo, Fransız enerji şirketi Alstom ile ortaklaşa geliştirdiği yeni projesi ile yolara elektrik hatları döşemeyi düşünüyor ve bu sayede de araçların hareket halindeyken şarj olabilmesini hedefliyor. Konu hakkında 400 metre uzunluğunda bir pist inşa eden ve sistemin testlerini yapan firmanın, saate 60 km hızlarda başarı ile enerji aktarımı gerçekleştirdiği ve testlerde kullanılan Volvo FH12 çekici modelinin 750V elektrik depolayabildiği belirtiliyor.
Normal kullanıma geçmesi için önlerinde uzun bir zaman araştırma geliştirme süreci olduğunu belirten Volvo, bu elektrik hatlarının yeni yollar içerisine eklenmesi durumunda batarya ile çalışan elektrikli araçların kullanımını sıfıra indirebilir.
http://news.volvogroup.com/2013/05/23/the-road-of-tomorrow-is-electric/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elektronik. :) üniversitede elektronik okudum ama bilgisayar sektöründe çalışıyorum.
konuya gelirsek yapılmıycak şeyler değil sonuçta. adam cep telefonunu şarj ediyor kablosuz olarak. bu bir başlangıç. geliştirilecek kısım bu. çok değil bir kaç sene önce kablosuz şarj da yoktu. şimdiki telefonlar 10 sene önceki Pentiumlardan kat kat daha hızlı. teknoloji hızla gelişiyor.
yani yolda şarj olarak giden araç yapıcaklarsa bence en mantıklısı kablosuz şarj ve hızlı dolum piller. bu şekilde olursa yukarıda arkadaşın dediği gibi ters tranvay olur :)
bilim adamlari suan 1m uzakliktaki indüksionlu pilleri doldurmaya calisiyorlar bunlar belki gelecekde 2,3,4m olabilecek
ama bunun gercek olmasi icin en az 50 sene gecmesi lagzim
hatta yine burda yayınlanmıştı hızlı şarj olan pil diye. arabaya da onlardan yerleştirsinler.
50 metrede bir hızlı şarjı olan araba kablosuz şarj şeridinden geçsin. sürekli şarj ola ola gitsin.
kablosuz şarjlarıda birbirlerine bağlantılı güneş enerjisi destekli yaptınmı oldu bitti. hayırlı uğurlu olsun :)
kar yağmur içinde her üniteye bir rezistans koyarlar. oda elektrikli sonuçta. ısı verir kar yağınca. üstünde kar falan kalmaz. yolda belli olur. :)
Mesleğiniz nedir acaba sene olmuş 2013 kimse bunlari yapamamış bi msjla yaptiniz helal olsun hani işin içinde olmasak o kadar kolay gelicek
Trenler,metrolar,otomobiller,motosikletler,bisikletler çalışırken kamyon neden çalışmasın ki ? Üstelik devamlı olarak şebekeye bağlı olacağı için hiçbir batarya sorunu olmayacak.Elektrik motorunu o araca yerleştirmek çocuk oyuncağı sayılır.Burada asıl önemli olan yollara uygun şekilde o tesisatı yerleştirmek.
Volvo'nun en büyük tercih sebebi bu zaten. Güvenlik ve sağlamlık.
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