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Volvo'dan kamyon ve otobüsler için elektrikli yol projesi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Volvo'dan kamyon ve otobüsler için elektrikli yol projesi
Otomobil dünyasının önemli firmalarından Volvo, teknolojik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firmanın ortaya çıkan son projesi, standart yollar üzerine elektrik hatları döşenmesini içeriyor.
Hızlı şarj merkezlerinin uzun mesafe giden otobüs ve kamyon modelleri için kullanışsız olduğunu belirten Volvo, Fransız enerji şirketi Alstom ile ortaklaşa geliştirdiği yeni projesi ile yolara elektrik hatları döşemeyi düşünüyor ve bu sayede de araçların hareket halindeyken şarj olabilmesini hedefliyor. Konu hakkında 400 metre uzunluğunda bir pist inşa eden ve sistemin testlerini yapan firmanın, saate 60 km hızlarda başarı ile enerji aktarımı gerçekleştirdiği ve testlerde kullanılan Volvo FH12 çekici modelinin 750V elektrik depolayabildiği belirtiliyor.
Normal kullanıma geçmesi için önlerinde uzun bir zaman araştırma geliştirme süreci olduğunu belirten Volvo, bu elektrik hatlarının yeni yollar içerisine eklenmesi durumunda batarya ile çalışan elektrikli araçların kullanımını sıfıra indirebilir.

http://news.volvogroup.com/2013/05/23/the-road-of-tomorrow-is-electric/ Yorum Yaz
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balomer 6 yıl en beğenilen
Türkiye'de tutmaz sollama yapmaya çalışıyon pat elektrik kesildi
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Lockheed 6 yıl
Tren diye bir icat vardı ne oldu ona?
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savasserter 6 yıl
Kaçak elektrik kullananlara gün doğar.
1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 6 yıl
Ufak bir düzeltme: İsminden dolayı Alstom'ün İsveç firması olduğu yanılgısına sıklıkla düşülmesine karşın, sözkonusu şirket bir Fransız firmasıdır.
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pr0gedys 6 yıl
Sadece şehirler arası yollara bu şekilde değil ray veya demir yolu şeklinde yapılabilir bu şekilde hatalı sollama gibi durumlardan oluşacak olan trafik kazalarıda engellene bilir.
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ceo-tr 6 yıl
anl_clk

ceo-tr Bunun yerine yollara belli aralıklarla kablosuz şarj cihazları eklesinler. yolda giderken belirli aralıklarla şarj üzerinden geçip arabayı şarj etsinler. hatta yine burda yayınlanmıştı hızlı şarj olan pil diye. arabaya da onlardan yerleştirsinler. 50 metrede bir hızlı şarjı olan araba kablosuz şarj şeridinden geçsin. sürekli şarj ola ola gitsin. kablosuz şarjlarıda birbirlerine bağlantılı güneş enerjisi destekli yaptınmı oldu bitti. hayırlı uğurlu olsun :) kar yağmur içinde her üniteye bir rezistans koyarlar. oda elektrikli sonuçta. ısı verir kar yağınca. üstünde kar falan kalmaz. yolda belli olur. :)
Mesleğiniz nedir acaba sene olmuş 2013 kimse bunlari yapamamış bi msjla yaptiniz helal olsun hani işin içinde olmasak o kadar kolay gelicek


Elektronik. :) üniversitede elektronik okudum ama bilgisayar sektöründe çalışıyorum.

konuya gelirsek yapılmıycak şeyler değil sonuçta. adam cep telefonunu şarj ediyor kablosuz olarak. bu bir başlangıç. geliştirilecek kısım bu. çok değil bir kaç sene önce kablosuz şarj da yoktu. şimdiki telefonlar 10 sene önceki Pentiumlardan kat kat daha hızlı. teknoloji hızla gelişiyor.

yani yolda şarj olarak giden araç yapıcaklarsa bence en mantıklısı kablosuz şarj ve hızlı dolum piller. bu şekilde olursa yukarıda arkadaşın dediği gibi ters tranvay olur :)
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DH Misafiri 6 yıl
indüksiyon la olabilir mesela ve bu sayede indüksion vericisini asfaltin icine göme bilirler yani disaridan hicbir sekilde belli olmaz, aracin altinda indüksiyon alicisi olur ve yolda giderken sarz eder.
bilim adamlari suan 1m uzakliktaki indüksionlu pilleri doldurmaya calisiyorlar bunlar belki gelecekde 2,3,4m olabilecek
ama bunun gercek olmasi icin en az 50 sene gecmesi lagzim
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Remlak 6 yıl
Troleybüsün ters dönmüş hali.
Yola yapacaklarına yukarı yapabilirlermiş.
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umutarslan.com 6 yıl
evin önüne garaja nasıl park edicez :D çok mantıklı deil.hem elektrik parasını kime nasıl vercez neye göre paylaşılcak.izmit istanbul arası HGS ye 2.4tl boş yola veriyorsak buna 100 lira isterler.
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kasim33 6 yıl
türkiyede olsa elektrik kesilir yine yolda kalırız
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MxFxOx 6 yıl
petrol kıtsa el mahkum.
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carter 6 yıl
Yolları da buna göre yaparsanız neden olmasın.
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ceo-tr 6 yıl
Bunun yerine yollara belli aralıklarla kablosuz şarj cihazları eklesinler. yolda giderken belirli aralıklarla şarj üzerinden geçip arabayı şarj etsinler.

hatta yine burda yayınlanmıştı hızlı şarj olan pil diye. arabaya da onlardan yerleştirsinler.

50 metrede bir hızlı şarjı olan araba kablosuz şarj şeridinden geçsin. sürekli şarj ola ola gitsin.

kablosuz şarjlarıda birbirlerine bağlantılı güneş enerjisi destekli yaptınmı oldu bitti. hayırlı uğurlu olsun :)

kar yağmur içinde her üniteye bir rezistans koyarlar. oda elektrikli sonuçta. ısı verir kar yağınca. üstünde kar falan kalmaz. yolda belli olur. :)
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anl_clk 6 yıl ceo-tr
ceo-tr
Bunun yerine yollara belli aralıklarla kablosuz şarj cihazları eklesinler. yolda giderken belirli aralıklarla şarj üzerinden geçip arabayı şarj etsinler.

hatta yine burda yayınlanmıştı hızlı şarj olan pil diye. arabaya da onlardan yerleştirsinler.

50 metrede bir hızlı şarjı olan araba kablosuz şarj şeridinden geçsin. sürekli şarj ola ola gitsin.

kablosuz şarjlarıda birbirlerine bağlantılı güneş enerjisi destekli yaptınmı oldu bitti. hayırlı uğurlu olsun :)

kar yağmur içinde her üniteye bir rezistans koyarlar. oda elektrikli sonuçta. ısı verir kar yağınca. üstünde kar falan kalmaz. yolda belli olur. :)

Mesleğiniz nedir acaba sene olmuş 2013 kimse bunlari yapamamış bi msjla yaptiniz helal olsun hani işin içinde olmasak o kadar kolay gelicek
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Virinom 6 yıl
karakaya_o
Anlamadım şimdi kamyon elektrik motoruyla mi çalışıyor? Ne zaman çıktı ki o teknoloji. Sanırım 10 yıl uyudum.

Trenler,metrolar,otomobiller,motosikletler,bisikletler çalışırken kamyon neden çalışmasın ki ? Üstelik devamlı olarak şebekeye bağlı olacağı için hiçbir batarya sorunu olmayacak.Elektrik motorunu o araca yerleştirmek çocuk oyuncağı sayılır.Burada asıl önemli olan yollara uygun şekilde o tesisatı yerleştirmek.
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Portraitclub 6 yıl
Volvo can güvenliği garantisi veriyor mu ?
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YangınYeri 6 yıl Portraitclub
batucan57

Volvo can güvenliği garantisi veriyor mu ?

Volvo'nun en büyük tercih sebebi bu zaten. Güvenlik ve sağlamlık.
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