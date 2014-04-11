Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'dan şişebilme yeteneğine sahip konsept çocuk koltuğu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
679
1
4
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Volvo'dan şişebilme yeteneğine sahip konsept çocuk koltuğu
Geliştirdiği otomobil modellerinde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan ve konsept ürünler ile geleceği göstermeyi seven firmalardan Volvo, bu konsept tasarımları arasına bir yenisi daha ekledi.
Çocukların otomobiller içerisinde güvenli şekilde yolculuk yapması için geliştirilen çocuk koltukları, bildiğiniz üzere oldukça büyükler ve kolaylıkla sökülüp bagaja kaldırılamıyorlar. Bu sorunun çözümü için, yerleştirdiği yüksek basınçlı hava pompasının yardımıyla 40 saniye içerisinde şişerek kullanıma hazır hale gelebilen bir çocuk koltuğu geliştiren Volvo, koltuğun ön tarafına konumlandırdığı tuş üzerinden de koltuğun havasını boşaltarak sırt çantasında taşınabilecek kadar ufak hale getirebiliyor. Tercih edilen kumaş malzemenin de yardımıyla toplam ağırlığının 5 kg civarında olduğu belirtilen çocuk koltuğu, söylendiği kadarıyla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisine de sahip. Bu teknolojiyle şişme ve söndürme işlemlerinin kontrolünü akıllı telefonlara aktarabileceği tahmin edilen ürün, görüldüğü kadarıyla da oldukça korunaklı bir gövde yapısıyla hazırlanmış durumda.
Ticari satışının kısa süre içerisinde yapılmayacağı söylenen Volvo'nun yeni çocuk koltuğu hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://gizmodo.com/volvos-inflatable-child-seat-concept-fits-in-a-backpac-1562218008?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
berkaytunali 5 yıl en beğenilen
Otomotivde adamlar çığır açtı resmen ve butür şeyler bulup patentini ücret almadan kullandırıyolar cidden helal olsun Volvo ya.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tropik17 5 yıl
Ah Volvo ah! Batmasın böyle firmalar. Eğer param yeterse sonraki arabam Volvo olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Breaak4Love 5 yıl
İnsallah almanyaya gececdegim Orda otomobil fiyatlari ucuz soyle ezik buzuk bisey alsam gene yeter:)

Koyarim kizimi bu koltuga duydugulandim:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 5 yıl
Volvo otomobil güvenliği konusunda bulduklarını (en basitinden emniyet kemeri) patentleseydi herhalde dünyanın en zengin otomobil firması olurdu ama adamların mantalitesi bugünkü patent canavarı firmalardan çok farklı. Tebrikler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaytunali 5 yıl en beğenilen
Otomotivde adamlar çığır açtı resmen ve butür şeyler bulup patentini ücret almadan kullandırıyolar cidden helal olsun Volvo ya.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Radyoaktif" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Mesut Çevik ile "İnternet Yayıncılığı" üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim