Volvo'dan şişebilme yeteneğine sahip konsept çocuk koltuğu

Geliştirdiği otomobil modellerinde teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan ve konsept ürünler ile geleceği göstermeyi seven firmalardan Volvo, bu konsept tasarımları arasına bir yenisi daha ekledi.

Çocukların otomobiller içerisinde güvenli şekilde yolculuk yapması için geliştirilen çocuk koltukları, bildiğiniz üzere oldukça büyükler ve kolaylıkla sökülüp bagaja kaldırılamıyorlar. Bu sorunun çözümü için, yerleştirdiği yüksek basınçlı hava pompasının yardımıyla 40 saniye içerisinde şişerek kullanıma hazır hale gelebilen bir çocuk koltuğu geliştiren Volvo, koltuğun ön tarafına konumlandırdığı tuş üzerinden de koltuğun havasını boşaltarak sırt çantasında taşınabilecek kadar ufak hale getirebiliyor. Tercih edilen kumaş malzemenin de yardımıyla toplam ağırlığının 5 kg civarında olduğu belirtilen çocuk koltuğu, söylendiği kadarıyla Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisine de sahip. Bu teknolojiyle şişme ve söndürme işlemlerinin kontrolünü akıllı telefonlara aktarabileceği tahmin edilen ürün, görüldüğü kadarıyla da oldukça korunaklı bir gövde yapısıyla hazırlanmış durumda.

Ticari satışının kısa süre içerisinde yapılmayacağı söylenen Volvo'nun yeni çocuk koltuğu hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gizmodo.com/volvos-inflatable-child-seat-concept-fits-in-a-backpac-1562218008?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29