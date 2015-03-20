Volvorii Timeless projesi ile akıllı ekranlar ayakkabılara geliyor

Günlük hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı sistemler ve teknolojiler genelde yaptığımız iş ve işlemleri daha kolay bir hale getirmeyi veya yaşam faaliyetlerini takip etmeyi amaçlıyor. Ancak moda akıllı sistemleri keşfetmeye başladı.

Indiegogo üzerinde destek arayan Volvorii Timeless projesi elektronik mürekkep (e-ink) ekranlar kullanarak insanların her an modaya uygun giyinmesini ve çeşitli özelleştirmeler yapabilmesini amaçlıyor.

Projede kıvrımlı bir e-ink ekran topuklu bir ayakkabının her iki yüzüne entegre ediliyor. Batarya ve kontrol üniteleri de ayakkabının taban kısmına yerleştiriliyor. Kullanıcı Bluetooth üzerinden ekranlardaki desenleri ve renkleri değiştirebiliyor. İsterse bu desenlere uygun olarak farklı aksesuarları topuğun üst kısmına veya ayak ucu kısmına takıyor ve şık bir görünüm elde ediyor.

Ekranlar siyah ve beyaz tonlara sahip olduğu için çok cafcaflı renk seçeneklerine sahip değilsiniz ancak renksiz tonları seviyorsanız pek çok alternatif elde edebiliyorsunuz. Böylece sürekli ayakkabı değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Sistem kablosuz olarak şarj ediliyor ve bir hafta boyunca kullanılabiliyor.

İlk teklifler tükendiği için projede en az 250$ bağış yaparak bir çift ayakkabıya sahip olabilirsiniz. Firma üretimi kendisi yapıyor ve farklı üreticilere tedarik gibi bir durum söz konusu değil. Aksesuarlarla birlikte proje bir ekosisteme dönüşecek. Ancak e-ink ekranların moda tarafında uyandırdığı ilgi ayakkabılardan sonra giysilere ve şapkalara kadar uzanmasına neden olabilir. Giyilebilir cihazların moda cephesinde daha farklı fikirlere konu olması muhtemel.









https://www.indiegogo.com/projects/volvorii-timeless