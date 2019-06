WD, yeni My Passport Studio ve Mac için My Passport'u duyurdu

Depolama sektörünün öncü firmalarından Western Digital, Mac’lerden aldığı ilham ile tasarladığı ve Apple Time Machine ile kullanılan yeni nesil My Passport Studio ile Mac için My Passport for Mac'i tanıttı.

Çizilmeye ve darbelere karşı mukavim, tamamı metal kasası ve yüksek performansı ile öne çıkan yeni My Passport Studio, 1TB’a kadar kapasite sunarken üzerinde iki adet FireWire 800 portu ve USB 2.0 portuyla gelirken; FireWire portları taşınabilir diskin diğer cihazlarla zincirleme bağlanabilmesine imkan sunuyor.

İnce kasasıyla dayanıklılık ile şıklık unsurunu bir araya getiren Mac için My Passport ise düşük ağırlığıyla 1TB’a kadar kapasite sunarken; USB 2.0 ara yüzü ile Mac’lerle bağlantısında herhangi ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymuyor.

Kullanıcıların dijital içeriklerine verdikleri değeri bildiklerini belirten WD Markalı Ürünler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jim Welsh, bu neden tüm çözümlerinde dayanıklılık, güvenlik ve uzun vadeli güvenilirlik unsurlarına önem verdiklerini söylerken; "İster yaratıcı topluluğun bir üyesi olsun, isterse Mac’ini seyahatteyken dijital içeriğin keyfini çıkarmak için kullansın, kullanıcılar mükemmel, taşınabilir depolama çözümünü WD My Passport Studio ve Mac için My Passport yüksek kapasiteli taşınabilir sabit disk ile bulacaklar." dedi.

Her iki taşınabilir diskinde önerilen son kullanıcı satış fiyatları şöyle;

Ürün 500 GB 750 GB 1 TB My Passport Studio 130 $ 160 $ 180 $ My Passport for Mac 100 $ 120 $ 130 $