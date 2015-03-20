WP 8.1 uyumlu Twitter istemcisi Aeries bir güncelleme daha aldı

Windows Phone platformuna kısa süre önce eklenen alternatif Twitter istemcisi Aeries, yeni özelliklerle 1.2.4 sürümüne güncellendi.

Brad Stevenson tarafından Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan Aeries, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı arayüzle geliyor ve temel olarak Twitter istemcisi olarak görev yapıyor. Bünyesinde taşıdığı filtreleme sistemiyle çok daha işlevsel bir bilgi akışı sunabilen uygulama, ayrıca geri doğru yapılan okumalar için gelinen noktanın kaydını tutabiliyor, çevrimdışı desteğiyle internet bağlantısı gitse dahi kullanılabiliyor ve kişilerin taslak ile listeler düzenlemesi ve yönetmesine imkan tanıyor. Birçok özel kişiselleştirme desteğiyle gelen Aeries, 512 MB RAM birimine sahip telefonlarla da aktif olarak kullanılabiliyor. Yayınlanan 1.2 .4 sürümüyle gelenler / yapılanlar arasında ise yeni görsel görüntüleyici, Portekizce dil desteği, zaman tüneli arama geliştirmesi ve birçok hata çözümü yer alıyor.

10 TL fiyat etiketiyle satılan Aeries uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/aeries-windows-phone-picks-new-image-viewer-portuguese-langauage-support