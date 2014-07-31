WP platformunun hava durumu uygulamalarında Atmosphere Weather güncellendi

Windows Phone platformunun öne çıkan hava durumu uygulamalarından Atmosphere Weather, yeni özelliklerle 1.3 sürümüne güncellendi.





Mavi renkli oldukça modern bir arayüzle gelen Atmosphere Weather, kişilere 7 günlük hava durumu bilgisi sağlıyor ve HD kilit ekranı desteğiyle geliyor. Birden fazla bölge hakkında bilgi verebilen uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise Atmosphere Blue isimli yeni bir temaya kavuşuyor ve arayüz daha modern hale getiriliyor. Aynı zamanda bünyesine yeni bir ayar menüsü dahil edilen uygulama, hava durumuna bağlı olarak alarm verebiliyor, görüş seviyesini gösterebiliyor, geliştirici ile iletişim imkanı tanıyor, ay bilgisini gözler önüne serebiliyor ve eskiye oranla çok daha performanslı çalışma gösterebiliyor.





1.99 TL'ye sunulan Atmosphere Weather uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/atmosphere-weather-hits-13-milestone-today