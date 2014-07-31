Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP platformunun hava durumu uygulamalarında Atmosphere Weather güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
292
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP platformunun hava durumu uygulamalarında Atmosphere Weather güncellendi
Windows Phone platformunun öne çıkan hava durumu uygulamalarından Atmosphere Weather, yeni özelliklerle 1.3 sürümüne güncellendi.

Mavi renkli oldukça modern bir arayüzle gelen Atmosphere Weather, kişilere 7 günlük hava durumu bilgisi sağlıyor ve HD kilit ekranı desteğiyle geliyor. Birden fazla bölge hakkında bilgi verebilen uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise Atmosphere Blue isimli yeni bir temaya kavuşuyor ve arayüz daha modern hale getiriliyor. Aynı zamanda bünyesine yeni bir ayar menüsü dahil edilen uygulama, hava durumuna bağlı olarak alarm verebiliyor, görüş seviyesini gösterebiliyor, geliştirici ile iletişim imkanı tanıyor, ay bilgisini gözler önüne serebiliyor ve eskiye oranla çok daha performanslı çalışma gösterebiliyor.

1.99 TL'ye sunulan Atmosphere Weather uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/atmosphere-weather-hits-13-milestone-today Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OldGamers86 5 yıl
Bir de telefon güncellenirse süper olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İronik Adam 5 yıl
İyiymiş gerçekten. Alınması gereken bir uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Philips BT100 Taşınabilir Hoparlör Test Masamızda 5 yıl Sony Xperia Z2 video inceleme "Sony'nin liderlik yarışındaki en güçlü hamlesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim