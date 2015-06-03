WP platformunun hava durumu uygulamalarından 4castr güncellendi

Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar için hazırlanan popüler hava durumu uygulaması 4castr, önemli yenilikler ile 1.9 sürümüne güncellendi.





Gelişmiş özelliklerle gelen 4castr, sade ve modern ara yüzü ile belirlenen bölgeler hakkında ayrıntılı bilgiler verebiliyor. 10 günlük ileriye dönük hava bilgileri yanında, ABD ve Avrupa merkezli ülkelerin radar görüntülerini de aktarabilen uygulama, sıcaklık, rüzgar, nem ve görüş mesafesi gibi ayrıntıları da gözler önüne serebiliyor.

Yayınlanan son sürümüyle bünyesine yeni saatlik hava durumu bilgileri ile iki yeni hava durumu servisi eklenen uygulama, ayrıca arama, simge, canlı karo gibi konularda geliştirmeler alıyor, ciddi performans geliştirmeleri kazanıyor, arayüzüyle alakalı iyileştirmeler yapılıyor ve arkaplan kontrolü için daha çok seçenek getiriyor.





Ücretsiz olarak sunulan 4castr uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowscentral.com/4castr-version-19-brings-hourly-forecast-new-radar-sources-and-much-more