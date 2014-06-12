WP platformunun hava durumu uygulamalarından Weather Hound güncellendi

Windows Phone platformu için kısa süre önce yayınlanan hava durumu uygulamalarından Weather Hound, yeni özelliklerle 1.2.5 sürümüne güncellendi.





FailedInsider yayıncı tarafından geliştirilen Weather Hound, sade ara yüzü üzerinde belirlenen noktaların hava durumlarını günlük, saatlik ya da haftalık olarak verebiliyor. İsteğe bağlı arka plan resminin değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, ayrıca bünyesinde koyu ve açık olmak üzere iki farklı tema içeriyor. Sıcaklık değerlerini Celsius ya da Fahrenheit birimlerinde gösterebilen Weather Hound, yağmur ile rüzgar bilgilerini de sağlayabiliyor ve aynı zamanda canlı kutucuk desteğiyle geliyor. Yayınlanan son sürümüyle WP8.1 cihazlar için şeffaf canlı karo desteğine kavuşan uygulama, aynı zamanda genel kullanımı olumsuz etkileyen ufak hatalardan da kurtuluyor.





4 TL fiyat etiketiyle satılan Weather Hound uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/weather-hound/af56d7d4-824e-4a15-a608-4c2cd8a27473